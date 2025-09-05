Bulls mikken op Ethereum koers van $4.953 bij deze doorbraak

De Ethereum koers beweegt tussen $4210 en $4660. Data toont liquidity rond $4520 en de bulls richten zich op de $4957 all-time high.

De Ethereum koers beweegt al weken binnen een strak handelsbereik. De voornaamste ETH weerstand ligt sinds half augustus rond $4660, terwijl de steun dicht bij $4210 standhoudt. Deze horizontale zone bepaalt voorlopig de richting van de Ethereum markt. De ETH koers bevindt zich momenteel ongeveer in het midden van deze bandbreedte. Kan de Ethereum koers hier binnenkort bovenuit breken?

De Ethereum koers zit vast in een horizontaal kanaal

De Ethereum koers beweegt sinds augustus binnen een horizontaal kanaal. Traders noemen dit vaak een fase van consolidatie. Daarbij schommelt de prijs tussen twee vaste niveaus, zonder een duidelijke trend omhoog of omlaag.

Wanneer een koers langere tijd in zo’n bandbreedte blijft, kan dat leiden tot een plotselinge en scherpe beweging zodra één van de grenzen wordt doorbroken. Dat maakt de huidige situatie interessant voor zowel de bulls als de bears.

Liquidity rond $4500 trekt de ETH markt aan

Data van CoinGlass laat zien dat er veel leverage posities rond $4520 zijn opgebouwd. Dit prijsgebied fungeert als een liquidity cluster. Dit betekent in de praktijk dat er veel stops en liquidaties in deze prijszone liggen.

Wanneer de Ethereum koers in de buurt van zo’n cluster komt, wordt dit vaak als een magneet gezien. De markt beweegt immers graag naar zones waar liquiditeit ligt, omdat daar de grote handelsvolumes vrijkomen.

Daarnaast laat de long/short ratio voor Ethereum futures zien dat er net iets meer bulls dan bears actief zijn. Met een verhouding van 1,01 staan er meer long- dan shortposities open. Hoewel het verschil klein is, kan een lichte verschuiving in sentiment in een volatiele markt zoals crypto snel effect hebben.

Belangrijke ETH niveaus voor de bulls en bears

Als de bulls erin slagen de Ethereum koers boven $4660 te duwen, dan ligt direct de weg open naar het all-time high van $4957. Dit komt neer op een koersstijging van circa 13% vanaf het huidige niveau.

Mocht de steun bij $4210 breken, dan dreigt juist een koersdaling richting $3626. Dit zou een verlies van bijna 17% opleveren.

