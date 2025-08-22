BTC $115,095.38 1.75%
Crypto nieuws recap: Bitcoin en crypto crash, markt verliest terrein na volatiele week

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Auteur
Tim Blok
Over de schrijver

Tim werkt als schrijver, trader en fondsmanager in verschillende financiële markten. Hij begon eind 2017 in de crypto wereld en heeft sindsdien er zijn missie van gemaakt zoveel mogelijk mensen te...

Auteursprofiel
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
Bitcoin koers kan 20% dalen bij VS interventie in Iran – nu crypto kopen of niet?

Crypto blijft dalen op de inflatie angsten van vorige week, wat verder verergerd door de grote bijeenkomst van de Federal Reserve in Jackson Hole. De markt is hierdoor erg voorzichtig wat de prijsactie van Bitcoin en Ethereum lastiger maakt om goed te lezen.

Koers van Bitcoin

Bitcoin heeft een verwarrende serie weken achter de rug. Eerst heeft het een sterke range kunnen vormen, waarna het drie keer bijna uit heeft kunnen breken. Dit soort prijsactie geeft aan dat een distributie fase dichterbij komt voor Bitcoin.

Volatiliteit en schokkerige bewegingen zijn hier vaak tekens van. Nu Bitcoin af is gewezen na de angst voor inflatie, ligt zijn koers in de handen van Jerome Powell. Deze zal op 22 augustus om 16:00 een toespraak houden.

Als hier positief nieuws ontstaat, dan kan Bitcoin alsnog uit zijn verbrede range breken om nieuwe highs op te zoeken. De verwachting is dan dat de opwaartse rallies langzaam minder sterk zullen worden tot een serieuze correctie periode ontstaat.

Mocht er toch slecht nieuws uitkomen, dan heeft Bitcoin een grote kans om door zijn vorige all time high te zakken. Volgende targets zijn dan $109.600 en $106.000. Ook heeft Bitcoin nog steeds geen bevestiging af kunnen geven boven $109.600, waardoor de recente prijsactie nog steeds een fake-out kan worden.

Bitcoin post inflatie crash
Bitcoin : USD – wekelijkse grafiek

Inflatie, de arbeidsmarkt en Jackson Hole

Op het moment van schrijven is de persconferentie van Jerome Powell in Jackson Hole nog maar enkele uren weg. Dit zorgt voor duidelijke spanning in de crypto en aandelen markten, ook bekend als ‘risk-off behaviour’. Gedrag om risico in te perken.

Monetair beleid is namelijk een zeer belangrijk onderdeel van markten. Als Powell aangeeft dat hij de rente wil verlagen, zorgt dat ervoor dat investeringen zoals Bitcoin en aandelen meer interesse krijgen. Een lagere rente zorgt voor minder resultaat op de spaarrekening en obligaties, waardoor alternatieven aantrekkelijker worden.

Anderzijds zorgt een lagere rente ook voor een sterkere arbeidsmarkt, omdat bedrijven makkelijker kunnen lenen en uitbreiden. Maar de keerzijde hiervan is dat inflatie ook een grotere kans krijgt om te stijgen. Door de inflatie angst van vorige week, is de markt erg onzeker over wat ze kunnen verwachten van de persconferentie vandaag.

Ethereum blijft sterk

Ondanks het inflatie nieuws, blijft Ethereum relatief sterk. Het heeft een degelijke daling gezien van 15%, maar het lijkt ook redelijk te herstellen. Daarbij heeft Ethereum wel kunnen bevestigen boven een kritiek niveau, waardoor het makkelijker zijn eerdere momentum op kan pakken.

Ethereum post inflatie crash
Ethereum : USD – wekelijkse grafiek

Ethereum lijkt nu op de dagelijkse grafiek door zijn resistance heen te breken, maar loopt vast op de 9 moving average. Dit kan ook komen door het gebrek aan volume nu de markt zo dicht op de speech van Powell zit.

Als het Ethereum vandaag lukt om door te breken, dan kan het in korte tijd doorzetten naar $4.850 om de all time high te testen. Treasury bedrijven en ETFs hebben alweer positieve inflows laten zien, wat de kracht van Ethereum verder versterkt.

Andere grote alts blijven toch teleurstellen, zoals XRP en SOL. Deze munten hebben duidelijk meer moeite met het behouden van supports, waardoor ze gestaag achterwege vallen ten opzichte van Ethereum en Bitcoin.

De beste opslag

Crypto kan een gevaarlijke industrie zijn waar het zeer makkelijk is om geld kwijt te raken door een foutje bij de opslag. Om investeerders hierbij te helpen is het Best Wallet ($BEST) project ontstaan.

Deze wallet ondersteunt meer dan 60 verschillende chains om het opslaan van meerdere munten zo makkelijk mogelijk te maken. Daarbij helpt het programma van $BEST om de laagste transactiekosten te realiseren.

Tot slot geven $BEST tokens ook de mogelijkheid om te stemmen over de koers van het project waardoor jij nog meer zeg krijgt over je eigen wallet.

Tim Blok
Tim werkt als schrijver, trader en fondsmanager in verschillende financiële markten. Hij begon eind 2017 in de crypto wereld en heeft sindsdien er zijn missie van gemaakt zoveel mogelijk mensen te kunnen begeleiden in hun weg door de financiële markten. Zijn carrière begon als daytrader bij InternationalFacilitator in Rotterdam, waarna hij door is gestroom naar zijn eigen trading en hier les over geven via AllesOverCrypto & TheCalmCompound, tot een bescheiden fonds. Nu gebruikt hij zijn tijd en kennis om onderzoek te doen over de markt en hier updates over te geven in verschillende vormen zoals artikelen en livestreams.
Lees meer
