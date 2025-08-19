Ethereum koers consolideert ondanks institutionele interesse in ETH ETF in augustus

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 19, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Ethereum ETFs noteerden in augustus een recordinstroom van miljarden dollars en trokken voor het eerst meer kapitaal aan dan Bitcoin ETFs. Toch weet de koers van Ethereum ($ETH) dit institutionele momentum niet direct te verzilveren: na de piek rond $4800 lijkt de prijs te consolideren. In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van Ethereum.

Ethereum ETFs verbreken records met $17 miljard volume

Spot Bitcoin- en Ethereum ETFs in de VS hebben afgelopen week voor maar liefst $40 miljard aan handelsvolume genoteerd. Volgens een analist van Bloomberg is dit de grootste week ooit voor crypto ETFs.

Eric Balchunas benadrukte dat dit enorme volume een belangrijke mijlpaal vormt voor crypto ETFs, vergelijkbaar met de handelsvolumes van de top vijf ETF’s of de tien grootste aandelen.

Opvallend genoeg wees Balchunas erop dat Ethereum ETFs nu eindelijk een grote rol spelen, nadat ze lange tijd in de schaduw stonden van Bitcoin ETFs. Zo lijken ze na maanden van beperkte instroom nu ‘wakker geworden’.

Handelsvolume Ethereum ETFs. Bron: Eric Balchunas

De afgelopen week noteerden Ethereum ETFs een handelsvolume van circa $17 miljard, de grootste week ooit, met ruime voorsprong. Ter vergelijking: de vorige recordweek lag iets boven de $10 miljard in juli 2025.

Ondertussen droegen de Ethereum ETFs niet alleen aanzienlijk bij aan het totale handelsvolume van crypto ETFs, maar wisten de producten deze week ook de Bitcoin ETFs te overtreffen qua instroom.

Volgens Milk Road trokken de $ETH-producten vijf dagen op rij méér instroom aan dan $BTC-producten, ondanks dat Bitcoin een marktkapitalisatie heeft die 4,3 keer groter is. Tussen 8 en 14 augustus stroomde er in totaal $3,37 miljard netto naar spot $ETH ETFs. Dit betekent dat er veel meer mensen momenteel Ethereum ETFs kopen.

Ter vergelijking: Bitcoin ETFs noteerden in diezelfde periode slechts $964,8 miljoen netto instroom.

Koersverwachting Ethereum

Ondanks dit institutionele momentum bij de ETF’s lijkt de koers van Ethereum zelf een correctiefase te zijn ingegaan. De koers van Ethereum is geleidelijk gedaald na een piek rond de $4800 en vertoont voor het eerst sinds juli duidelijke tekenen van verzwakking. Omdat het handelsvolume lager ligt dan eerder tijdens de rally, wijst de daling erop dat het marktmomentum mogelijk afneemt.

Historisch gezien testen Ethereum-correcties na scherpe stijgingen vaak belangrijke Exponential Moving Averages (EMA’s). Op dit moment is het 26-daags EMA het eerste cruciale niveau om in de gaten te houden. Een sterke opleving vóór een test van dit niveau zou een overtuigender signaal zijn dat kopers de controle behouden. Een verdere daling richting deze lijn zou daarentegen duiden op aanhoudende kortetermijn-verkoopdruk.

Ethereum koers. Bron: TradingView

Het grotere bullish patroon blijft intact als $ETH terug weet te stijgen boven de recente toppen in plaats van de 26-daagse EMA te raken. Dat zou betekenen dat deze beweging slechts een korte afkoeling is. Als de 26 EMA echter overtuigend doorbroken wordt, liggen de volgende supportzones bij de 50-daagse EMA en de psychologische grens rond de $4000.

De vraag is dus of de recente ETF-instroom voldoende steun kan bieden om de neerwaartse druk te keren. Zolang de langetermijn-gemiddelden nog steeds opwaarts hellen en Ethereum ruim boven belangrijke supportlijnen noteert, lijkt de bullmarkt vooralsnog stand te houden. Toch kan de toenemende terugval beleggers nerveus maken, zeker nu er ook veel derivatenposities worden geliquideerd.