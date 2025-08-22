Ripple nieuws vandaag: XRP ETF beslissing uitgesteld tot oktober

De Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) heeft zijn beslissing voor de XRP ETF uitgesteld naar oktober. Deze maand staan er voor meerdere crypto ETF’s deadlines, met hoge verwachtingen dat een deel hiervan goedkeuring krijgt. Wat betekent het uitstel van deze deadlines voor de Ripple koers?

In het Ripple nieuws van vandaag kijken we naar de verschillende XRP ETF’s, waarvan de beslissingen zijn uitgesteld tot oktober. Ook kijken we wat voor invloed dit mogelijk heeft op het sentiment van de XRP community en de waarde van Ripple.

SEC stelt deadline XRP ETF uit naar oktober

De SEC gaf in 2024 goedkeuring voor de eerste spot Bitcoin ETF. Dat markeerde een nieuw tijdperk voor crypto, waarin bedrijven en instituties het idee kregen om spot ETF’s aan te vragen voor altcoins. Tot zover heeft de VS meerdere spot Ethereum ETF”s en één spot Solana ETF.

Maar 2025 kan het volgende jaar worden waarin een grote verzameling ETF’s goedkeuring krijgt. Meerdere bedrijven hebben hun eigen XRP ETF aangevraagd. En hoewel de SEC de deadline in augustus 60 dagen heeft verschoven, is dat volgens experts de laatste keer dat de SEC de deadline kan uitstellen.

In oktober moet de SEC dan beslissen of de XRP ETF wel of niet gelanceerd mag worden.

🚨 Will the SEC approve an XRP ETF in October?



📄 What happened:

On Aug 18, the SEC officially delayed its decision on XRP ETFs, pushing the deadline by 60 days into October.

This was expected — the SEC almost always uses the maximum review period.



⚖️ Why the delay?

SEC says it… pic.twitter.com/mRPxhGlBUA — Cobak (@CobakOfficial) August 19, 2025

De XRP ETF is de volgende stap voor Ripple en biedt de mogelijkheid voor grote kapitaalinjecties vanuit institutionele investeerders. Dat kan de XRP koers helpen om een nieuwe all-time high te zetten boven $5, net zoals Bitcoin vanuit een piek van $69k naar $124k is geklommen na de lancering van zijn ETF.

Maar nu moeten we nog zo’n 2 maanden wachten op de mogelijke goedkeuring van de eerste spot XRP ETF in de VS. Wat gaat de XRP koers doen in de tussentijd?

XRP verliest momentum door Chainlink

Wat we in de afgelopen weken zien is dat steeds meer investeerders roteren van XRP naar Chainlink. Terwijl er op korte termijn geen bullish nieuws is voor XRP, bombardeert Chainlink de markt met positieve updates.

Daarnaast wordt LINK gezien als een cruciale altcoin voor de volgende bull run. Verwachtingen zijn dan ook dat deze altcoin $100 of meer waard kan worden in deze cycle.

Lets end the debate once and for all with $xrp and $link

(plus my price predictions)👇



Whales currently rotating millions from $xrp to $link, this raises concerns,

lets take a quick look at both projects:



-XRP is a bridge currency for fast, low cost cross border settlement.… pic.twitter.com/N6aUIb6o9Q — Just Mary (@justmary39) August 18, 2025

Dit is een mogelijke reden dat de XRP koers zijn support bij $3 heeft verloren en in de ochtend op $2,86 ligt na een 8% daling in de afgelopen week. In dezelfde periode is Chainlink met 12% gestegen in waarde.

Ripple koers verwachting na uitstel XRP ETF goedkeuring

De XRP koers liet op dinsdag een scherpe daling zien vanuit $3,08 naar $2,85. Ondanks een licht herstel op woensdag, was de bearish druk te hoog, waardoor de altcoin verder daalde. Mogelijk is $2,85 het volgende niveau van ondersteuning. En zolang hij dat niveau weet te behouden, is de XRP verwachting bullish op middellange termijn.

Als XRP ondersteuning verliest bij $2,85, dreigt de munt verder te dalen richting $2,77 en $2,72, gevolgd door een mogelijke crash richting $2,20. Maar als Ripple zijn 30-daagse moving average (geel) bij $3,08 weet te doorbreken, is er mogelijk sprake van een bullish reversal. Dit kan aan het eind van augustus of aan het begin van september gebeuren.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Op korte termijn verwachten we weinig positiefs voor XRP, maar mocht Ripple richting $2,50 dalen, dan is het wellicht een aantrekkelijk instappunt voor de rally die we op lange termijn verwachten. De XRP ETF kan de koers naar $5-10 brengen in de bull cycle. Dat suggereert dat de altcoin nog potentie heeft om mooie winst te leveren.

Maar tot die tijd, zijn er wellicht investeringen die meer winst kunnen leveren. Investeerders kijken naar kleinere altcoins en meme coins, die ondanks hun hogere risico, meer aandacht trekken. Een meme coin in het bijzonder krijgt, wekt veel interesse op en heeft daarom potentie om hard te stijgen aan het eind van dit jaar.

