ChatGPT voorspelt: zet de bull run door of maken we een pull back mee de komende 48 uur?

Wat gaat crypto doen in de komende 48 uur nadat Bitcoin gisteren een nieuwe all-time high neerzette op $13k? In dit artikel kijken we samen met de bekende AI chatbot, ChatGPT naar belangrijke ontwikkelingen om in de gaten te houden. Op basis van de uitkomst hiervan, komen we erachter wat crypto waarschijnlijk gaat doen: verder stijgen of beginnen aan een pull-back.

Eigenlijk is het begin van een pull-back al te zien. De Bitcoin koers ligt deze middag zo’n 4% lager dan gisteren op $117.000. De komende 48 uur gaan we zien of de koersen van crypto blijven dalen, of dat bullish druk de cryptomarkt een boost geeft.

Belangrijke week voor crypto

Deze week is een mogelijk begin van de nieuwe Bull run. Niet alleen worden de Amerikaanse CPI-cijfers op elk moment bekendgemaakt, ook is het vandaag Crypto Week in de VS. Aan het eind van de week is er mogelijk meer duidelijkheid op het gebied van crypto regulering. Dit kan de adoptie van de digitale valuta’s bevorderen.

De CPI-cijfers worden om 14:30 uur bekend gemaakt en zijn een mogelijke reden van de volatiliteit die we in de afgelopen 24 uur zagen. Afhankelijk van hoe de markt hierop reageert, is een herstel naar $120k mogelijk voor Bitcoin.

Crypto analisten voorspellen grote dingen voor Bitcoin. In het geval dat het sentiment bullish blijft, denkt een Nederlandse analist dat Bitcoin dit kwartaal naar $150k gaat. En voorlopig lijkt dit uit te komen, gezien de hoge Fear & Greed Index van 73.

There we go.



A massive impulse on #Bitcoin as it's at $122K.



What to expect?



Volatility has been going up, so we will be having severe corrections which are going to be quickly bought up.



The upwards move to $250K has started.



$150K in Q3. pic.twitter.com/ixSbObm24u — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 14, 2025

Wat denkt ChatGPT?

We pakken vandaag ChatGPT erbij, want hiermee krijgen we eenvoudig inzicht op hoe de markt typisch reageert op gebeurtenissen zoals de CPI-cijfers.

ChatGPT geeft aan dat het belangrijk is om te kijken hoe de markt reageert in het eerste uur na publicatie van de cijfers (dus 14:30 tot 15:30). Betreft Crypto Week is het belangrijk om uitspraken van belangrijke crypto figuren in de gaten te houden.

De Amerikaanse markt is deze middag ook weer geopend, wat betekent dat je ook kan letten op de activiteit van de spot Bitcoin ETF’s. Deze activiteit heeft waarschijnlijk ook een grote invloed op de koers, wat betekent dat je ook deze simpelweg kan monitoren.

Op basis van wat er in de komende 48 uur gebeurt, kijkt ChatGPT naar drie mogelijke scenario’s: een pull-back, een consolidatie, of een doorzetting van de bullish trend.

ChatGPT ziet een bullish scenario als het meest aannemelijk. Als de CPI-cijfers gelijk blijven of dalen, kan de FOMO doorzetten en kan de Bitcoin koers terug naar $123k. Als de CPI-cijfers echter tegenvallen, is een consolidatie of een pull-back ook mogelijk op korte termijn.

Houd er echter rekening mee dat dit enkel een verwachting is voor op korte termijn. Bitcoin zit op lange termijn in een duidelijke uptrend met een stijging van 11% in de maand en 86% in het jaar. Gebaseerd hierop is het zeer onwaarschijnlijk dat we gisteren de piek hebben bereikt.

Wat we ook zien is dat de dominantie van sommige altcoins weer toeneemt ten opzichte van Bitcoin. Dat is een teken dat de kleinere cryptomunten ook kunnen gaan stijgen in de zomer. Terwijl Bitcoin en andere bekende cryptomunten flink zijn gestegen in de afgelopen week, zijn er ook nog veel altcoins die later pas omhoog gaan. Deze altcoins hebben op het moment nog een betere prijs.

Veelbelovende crypto

