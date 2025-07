Ethereum toont zeldzaam bullish signaal: Kan dit de ETH koers redden?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ethereum koers is mogelijk klaar voor een stijging richting de $4000, door de vorming van een zeldzaam bullish signaal op de dagelijkse grafiek. Interesse in ETH is flink gestegen sinds vorige week en dit draagt bij aan de bullish verwachtingen voor de grootste altcoin. Ondanks en lichte daling op de dinsdagochtend, probeert de Ethereum koers het niveau van $3000 als ondersteuning vast te houden.

Kan de groeiende institutionele interesse in ETH, samen met dit bullish signaal, zorgen voor een doorbraak boven de $3200?

Institutionele interesse in Ethereum blijft hoog

Grote institutionele investeerders blijven optimistisch over de altcoin. Uit gegevens van Farside blijkt dat de Amerikaanse spot Ethereum ETF’s ruim $259 miljoen aan instromen noteerden. Op het moment van schrijven is Bitcoin in een dag bijna 5% gedaald, terwijl Ethereum met nog geen 2% is gezakt. Dit signaleert duidelijk een groeiende dominantie van ETH, die nog sterk achterligt op BTC.

Naast de ETF’s, kiezen ook meer bedrijven voor een Ethereum Treasury. Een bekend voorbeeld is SharpLink Gaming, met ruim 205.000 ETH (~$615 miljoen). Maar ook kleinere spelers doen mee, waaronder Bit Digital, die plannen heeft om $67,3 miljoen aan Ethereum bij te kopen.

@BitDigital_BTBT, genoteerd aan de @Nasdaq is van plan $67,3 miljoen op te halen om haar strategische reserve op basis van @ethereum uit te breiden.



Institutionele adoptie van $ETH is volop gaande.#eth #Ethereum pic.twitter.com/ci8HMaiNME — Cryptonews NL (@nlcryptonews) July 15, 2025

Terwijl de Ethereum koers nog rond $3000 slingert, trekt de altcoin veel aandacht van bedrijven, instituties en zelfs Wall Street. Volgens de grote investeerders is ETH een ideale investering om blootstelling te krijgen tot de groeiende sector van Decentralized Finance (DeFi). Bovendien is het binnenkort mogelijk om via de Ethereum ETF’s passief inkomen te verdienen met staking.

Met de bovenstaande ontwikkelingen wordt er een positief toekomstbeeld voor Ethereum geschetst. En de kleine groei in dominantie die we deze week zien, is een signaal dat een grote stijging niet lang op zich laat wachten. Dit sentiment wordt verder versterkt door een zeldzame kruising die te zien is op de dagelijkse grafiek van Ethereum.

Kan Ethereum koers stijgen naar $4000 door dit zeldzame signaal?

Analisten zijn erg positief over een recente kruising tussen de 100-daagse Exponential Moving Average (EMA) en de 200-daagse EMA. Dit vormt een zeldzame soort ‘Golden Cross’ die vaak alleen te zien is wanneer de trend van investering aan het veranderen is. In het geval van een Golden Cross signaleert het juist dat ETH klaar is voor een sterke opwaartse trend.

De 50-daagse EMA kan ook boven de 100 of 200-daagse EMA stijgen. Maar omdat deze indicator gevoeliger is voor koersbewegingen op korte termijn, is een kruising met de 50-daagse EMA minder nauwkeurig in het aankaarten van een verandering in de trend.

In de onderstaande afbeelding is nog wel te zien dat Ethereum een hoge Relative Strength Index (RSI) heeft. Boven het ‘oversold’ niveau van 70, blijft er nog een risico op verdere dalingen. Hierdoor zakt ETH mogelijk naar $2800, voordat mogelijke koopdruk bij dit niveau de Ethereum koers weer opvangt.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Op het moment van schrijven ligt de Ethereum koers vlak onder $3000. En als de altcoin vandaag boven de $3k eindigt, is dit niveau duidelijk een extra support. Dit helpt ETH om verder te klimmen naar de weerstand van $3200. Een breuk boven dit cruciale niveau faciliteert verdere stijgingen naar de psychologische niveaus op $3500 en $4000.

De groeiende interesse in Ethereum ondersteunt de mogelijkheid dat de altcoin verder gaat stijgen in de zomer. Als ze binnenkort haar december high van $4000 bereikt, volgt er een consolidatie of een stijging richting de all-time high van $4892. Een nieuwe Ethereum ATH is een belangrijke katalysator voor een volgende altcoin season.

Naast de populariteit van Ethereum zelf, zijn ook Ethereum meme coins veel populairder geworden ten opzichte van bijvoorbeeld Solana meme coins. Mogelijk vergelijkbaar met de bull run van 2021, Ethereum meme coins kunnen in een volgende altcoin season veel waard worden. Door vroegtijdig te investeren in sterke meme coins, heb je de kans om deze zomer veel winst te boeken.

