Crypto Week en Saylor signalen duwen Bitcoin naar nieuwe ATH van $123k

Waarom stijgt de Bitcoin koers vandaag? Dat is de vraag die veel mensen op het moment hebben. De stijging heeft te maken met grote institutionele instromen en optimisme over ontwikkelingen in de komende week. Zo is het Crypto Week in de VS, waarbij het Amerikaanse Huis zich een week lang richt op crypto regulering. Ook hint Michael Saylor van Strategy dat hij weer Bitcoin gaat kopen.

Na een stijging van ruim 12% in de afgelopen week, toont Bitcoin nog geen tekenen van stoppen. Wat gaat crypto doen in de komende week? In dit artikel gaan we over belangrijke ontwikkelingen om op te letten. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Bitcoin bereikt nieuwe ATH na grote institutionele inflows

Bitcoin eindigde de vorige week zeer positief. Op zowel donderdag als vrijdag noteerde de Amerikaanse spot Bitcoin ETF meer dan $1 miljard aan inflows per dag. Bitcoin steeg hierdoor naar $118k.

En hoewel de Amerikaanse Bitcoin ETF’s in het weekend niet worden verhandeld, steeg Bitcoin in de aanloop naar vandaag boven $120k. Deze ochtend klimt Bitcoin verder, met een huidige piek van $123.090 op het moment van schrijven.

Deze stijging laat zien dat de Bitcoin koers niet alleen maar is gestegen door institutionele interesse, retail lijkt ook weer terug te keren. Een mogelijke reden hiervoor is de Crypto Week in de VS.

Crypto Week

Deze week, 14 t/m 18 juli, besteed de House Committee on Financial Services volledig aan crypto regulering. De drie belangrijkste wetsvoorstellen die aan bod komen zijn de GENIUS Act, de CLARITY Act, en de Anti-CBDC Surveillance State Act.

De GENIUS Act zorgt voor een duidelijk maatwerk waar stablecoin-aanvragers zich aan moeten houden. Dit kan de adoptie van Amerikaanse stablecoins sterk bevorderen. De CLARITY Act verduidelijkt welke crypto valt onder effecten en goederen, maar omvat ook onderwerpen zoals bescherming van consumenten. De Anti-CBDC verbiedt de Amerikaanse Fed om een gecentraliseerde digitale munt uit te brengen, die de vrijheid en privacy van burgers op het spel zet.

De uitkomst van Crypto Week heeft mogelijk een grote invloed op de wereldwijde adoptie van cryptocurrency. Als crypto stijgt na deze week, zijn er veel mensen die dit niet willen mislopen. Een van deze mensen is wellicht Michael Saylor, die hint op een nieuwe aankoop.

Gaat Strategy opnieuw Bitcoin kopen?

Michael Saylor, een van de grootste Bitcoin-fanaten, kocht 12 weken achter elkaar BTC via zijn bedrijf, Strategy. Na een pauze in dit koopgedrag, hintte Saylor gisteren op social media op een volgende aankoop.

“Some weeks you don’t just HODL”, zei Saylor, wat suggereert dat hij van plan is om niet enkel vast te houden, maar nog meer BTC te kopen.

Some weeks you don’t just HODL. pic.twitter.com/PXC7cE3zbq — Michael Saylor (@saylor) July 13, 2025

Als Saylor Bitcoin koopt boven $120k is dat een teken dat hij verwacht nog meer stijgingen te zien in de Bitcoin koers.

Hoe reageren altcoins?

Het is duidelijk dat Bitcoin het erg goed doet en waarschijnlijk verder gaat stijgen. Een koersdoel van $125k tot $130k is niet onrealistisch om aan te houden voor het einde van de week. Maar de recente stijging van Bitcoin heeft ook een positieve invloed op bepaalde altcoins.

Ethereum

De Ethereum koers is eindelijk weer door de barrière bij $3k gebroken na de stijging van Bitcoin. Echter lijkt ETH moeite te hebben om vanuit hier veel verder te klimmen. Mogelijk wachten investeerders af op Crypto Week en het gedrag van institutionele investeerders. Vanmiddag zien we of de koopdruk voor Ethereum stijgt wanneer de Amerikaanse markt opent.

Deze ochtend ligt Ethereum op $3026 na een 17,5% stijging in de afgelopen 7 dagen.

XRP

De XRP koers is in een week tijd met ruim 29% gestegen naar zijn huidige niveau van $2,93. De stijging van XRP heeft niet enkel te maken met Bitcoin, maar ook optimisme rondom duidelijke regelgeving in de VS.

Het einde van de Ripple rechtszaak en de potentiële goedkeuring van de spot XRP ETF komen ook steeds dichterbij. Vorige week liet Ripple zijn hoger beroep tegen de SEC vallen. Als de ZEC ook zijn hoger beroep terugtrekt, betekent dat mogelijk het einde van de jarenlange rechtszaak.

Cardano

Ook de Cardano koers heeft een indrukwekkende stijging van ruim 27% neergezet in de afgelopen week. ADA lijk. ADA lijkt als nummer 10 grootste crypto vooral mee te liften op Bitcoin. Een mogelijke katalysator die ook bijdraagt, is het optimisme rondom crypto ETF’s, waar ook ADA een rol in speelt.

Cardano ligt deze ochtend op 75 cent en ligt daarmee 75 procent onder zijn all-time high van $3,10. Als de bullish trend van crypto voortzet, valt er veel winst uit deze grote altcoin te halen.

Maar als dit de voorfase is van een nieuwe altcoin season, zijn er veel kleine cryptomunten met potentie om nog harder te stijgen. Hieronder kijken we naar een opkomende crypto die mee kan liften op Bitcoin.

