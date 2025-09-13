Chainlink toont vergelijkbaar koers patroon met Palantir – 1000% LINK explosie op komst?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Chainlink koers staat mogelijk op het punt te exploderen. LINK is sterk gegroeid in populariteit sinds juli en toont nu een vergelijkbaar patroon met een andere altcoin. Een volledige herhaling van dit patroon kan volgen met een 1000% stijging voor Chainlink. Wat betekent dit patroon voor de altcoin en wat kunnen we verwachten?

In dit artikel kijken we naar de recente prestaties van Chainlink en naar de analyse van een crypto expert.

Chainlink koers klaar voor 1000% pump na herhaling patroon

Crypto analist D.I.Y Investing (@vajolleratzii op X) deelt een vergelijking van de Chainlink koers met die van Palantir (PLTR). In deze vergelijking is te zien dat beide altcoins vergelijkbare bewegingen maken. En als LINK de rest van dit patroon volgt, kan er een grote stijging plaatsvinden.

Daarnaast zegt de analist dat Chainlink een logische pick is voor de bull run. Niet alleen ligt LINK nog zo’n 55% onder zijn all-time high, ook presteert LINK typisch erg sterk in een bull run. Maar ook op lange termijn is LINK een onmisbare altcoin, dankzij zijn unieke ecosysteem met oracles en de mogelijkheid om data van de echte wereld op de blockchain te brengen.

#Chainlink is printing a textbook fractal 📊$LINK is showing almost the exact same accumulation pattern that $PLTR followed before its massive breakout. 🚀



Chainlink heeft in augustus ook een LINK reserve opgezet. Hiervoor koopt Chainlink extra tokens in om te gebruiken voor development. De altcoin krijgt naar verwachting binnenkort ook een eigen ETF. Dit geeft institutionele investeerders de mogelijkheid om blootstelling te krijgen zonder direct Chainlink te kopen.

Ook op het gebied van partnerschappen maakt Chainlink veel voortgang. Een aantal van de recente partnerschappen zijn met Pyth network en met Sei. Daarnaast deelde ook Cardano plannen om Chainlink te integreren.

Al met al lijkt de Chainlink voorspelling van D.I.Y Investing voor een groot deel waar te zijn. LINK heeft potentie om veel waard te worden in de bull run en nu is het wellicht nog niet te laat om de altcoin in te slaan.

Chainlink koers verwachting 2025

Hoewel een 1000% stijging in de LINK koers niet onmogelijk is in de bull run, is de kans erg klein dat dit in een korte tijd gebeurt. Chainlink bevindt zich deze week nog sterk onder zijn all-time high van $52,88 uit de bull run van 2021. Dit suggereert dan ook dat de parabolische fase van de bull markt nog moet beginnen.

Voor verdere stijgingen, moet Chainlink eerst breken door de weerstanden bij $26 en $29. Pas daarna kan hij proberen nieuwe jaarlijkse hoogtes neer te zetten en klimmen richting de all-time high. Wanneer LINK zover is, zou de koers vanuit hier met zo’n 110% omhoog zijn gegaan.

Chainlink koers grafiek – Bron: TradingView

Maar crypto analisten denken dat deze bull run nog sterker zal zijn dan ooit tevoren, dankzij de deelname van institutionele investeerders. Met dat in het achterhoofd, is een stijging naar $200 of meer niet onmogelijk voor Chainlink. Misschien kan de LINK koers dit jaar nog $100 waard worden, een winst van ruim 300% vanuit hier.

Maar als grote altcoins als Chainlink hard kunnen stijgen, wat betekent dat dan voor kleinere altcoins? Kleine altcoins zijn riskanter, maar staan erom bekend om te exploderen zodra er maar een beetje hype is tijdens de bull run. Daarom kijken we hieronder naar een van de beste altcoins die als alternatief kan dienen voor grote cryptomunten.

