Cardano wil integreren met Chainlink – kan partnerschap koersen omhoog pumpen?

Charles Hoskinson heeft plannen om Cardano verder te laten groeien. Een van zijn recente plannen is om onder andere Chainlink te integreren binnen het Cardano ecosysteem. Hoewel deze integratie ingewikkeld is, heeft Hoskinson hoge verwachtingen voor Chainlink. Wat zou zo’n partnerschap betekenen voor de Chainlink en Cardano koersen?

In het Cardano nieuws van vandaag kijken we naar de nieuwe plannen van Cardano’s oprichter en een mogelijke samenwerking tussen Chainlink. Ook kijken we hoe dit de waarde van beide altcoins kan beïnvloeden.

Cardano integratie met Chainlink mogelijk op komst

Cardano-oprichter Hoskinson deelde in een recente AMA sessie dat Cardano nog veel werk te doen heeft, maar dat hij nog steeds van plan is om boven Ethereum uit te komen. Een van de plannen om Cardano een boost te geven is een integratie met de USD1 stablecoin van Trump’s crypto platform, World Liberty Financial en met Chainlink.

De integratie van Chainlink binnen Cardano is echter geen eenvoudig proces. Ten eerste zijn hier veel complexe stappen voor nodig op technisch gebied. Ten tweede vraagt Chainlink een grote geldsom voor integratie binnen Cardano.

Sommigen zien dit als een bullish ontwikkeling voor Cardano, maar volgens anderen is dit een kleine kans om het Cardano ecosysteem te redden van zijn ondergang. Ook zijn er mensen die denken dat dit niets meer dan een gerucht of een plan is, zonder dat dit werkelijkheid kan worden. Volgens de community is het plan om Chainlink te integreren een wanhopige stap om mee te liften op de hype rondom LINK.

Hoskinson was tijdens het moment van de AMA sessie nog in overleg met Chainlink, wat betekent dat er nog geen concrete stappen zijn gezet.

Wat zou de integratie betekenen voor Cardano?

Een integratie van Chainlink’s technologie binnen Cardano heeft meerdere voordelen voor het ecosysteem. Het meest aannemelijke voordeel is de mogelijkheid om Chainlink’s oracles te gebruiken om data uit de echte wereld over te zetten naar de Cardano blockchain.

Ook kan dit Cardano’s naamsbekendheid een boost geven, wat wellicht meer developers stimuleert om applicaties te ontwikkelen op de Cardano blockchain. Met genoeg sterke developers op Cardano, groeit de kans dat Cardano goede applicaties bouwt die daadwerkelijk kunnen worden gebruikt door een groter deel van de crypto sector.

De voordelen zullen dan vooral voor Cardano zijn, een grote positieve invloed op de Chainlink koers verwachten we niet.

Cardano koers verwachting

De Cardano koers is veel momentum verloren na zijn stijging richting $1 in augustus. Sinds die korte piek is ADA bijna 20% van zijn waarde verloren, met een huidige koers van $0,81. Vorige week daalde Cardano onder zijn 30-daagse moving average (geel), wat nu dient als extra weerstand bij koersstijgingen.

Stijgt Cardano? Dan moet hij bij $0,83 door de weerstand breken om verder te kunnen klimmen naar $0,87 en $0,93 in de komende weken. Als ADA meer momentum verliest, dan dreigt hij verder te zakken naar zijn 200-daagse moving average (blauw) bij $0,72 voor een daling van 12% vanuit hier.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Cardano stagneert onder de neutrale 50 en geeft hiermee aan dat de bearish druk hoog blijft. Dit heeft te maken met een dalende interesse in crypto en een verlies van vertrouwen vanuit de Cardano community.

Door deze ontwikkelingen verwachten we zijwaartse bewegingen of verdere dalingen in de komende dagen. Maar als het sentiment van de cryptomarkt en/of de Cardano community omkeert, heeft dat mogelijk een positieve invloed op de koers. Een integratie met Chainlink zou hier zeker bij kunnen helpen.

Afhankelijk van hoeveel adoptie Cardano ondergaat, is een stijging naar zijn all-time high van $3,10 nog mogelijk in 2025. Daarom is Cardano op korte termijn misschien niet de beste altcoin, maar blijft hij veel potentie hebben op lange termijn.