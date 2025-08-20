Cardano koers balanceert op randje – crash naar $0,80 dreigt volgens analist

De Cardano koers is in 24 uur tijd met zo’n 10% gedaald van $0,95 naar $0,85. Door deze Cardano crash maken analisten zich zorgen over verder dalingen richting $0,80. In een bearish scenario kan ADA ook bij $0,80 zijn ondersteuning verliezen. Cardano holders riskeren daarmee nog meer verliezen op korte termijn.

Wat gaat Cardano doen en wat kunnen we verwachten, een herstel of een breakdown onder $0,80? In het Cardano nieuws van vandaag kijken we naar wat de bekende altcoin kan gaan doen in de komende dagen.

Crypto analist waarschuwt voor Cardano crash

Crypto analist Sebastian geeft aan dat Cardano bezig is met een stevige pull-back terwijl crypto crasht. En volgens hem is Cardano nog niet klaar met dalen, in ieder geval totdat de altcoin $0,80 bereikt. Dit baseert hij op een dalend driehoekpatroon waar ADA onderuit is gebroken bij $0,90.

Of de Cardano koers verder onderuit gaat, hangt af van of hij zijn support bij $0,85 vast kan houden. Zo niet, dan volgt er mogelijk een daling naar $0,80, of zelfs nog lager.

$ADA gets rejected as the entire crypto market gets a big pullback.



I don't think the move is over yet, $ADA might be going to $0.80 or lower if the current support area doesn't hold. https://t.co/zK9RzZFIiV pic.twitter.com/52CjMborOQ — Sssebi🦁 (@Av_Sebastian) August 20, 2025

Maar hoe groot is de kans dat Cardano zijn support bij $0,85 weet vast te houden?

Twijfel onder traders

Traders weten niet zo goed wat Cardano kan gaan doen op korte termijn. Recente gegevens van Coinglass wijzen op een neutrale long/short ratio rond 1,0. Dat houdt in dat er een vrijwel gelijke verdeling is tussen long- en short-posities voor ADA traders.

Wel is te zien dat er tijdens de 10% Cardano crash een grote groei was in het aantal long-posities. Dat is te zien aan hoe de witte lijn een grote sprong omhoog maakte naar een long/short ratio van 1,14. Daarmee had ruim 53% van de traders een long-positie op Cardano.

Cardano long/short ratio – Bron; Coinglass

Maar de huidige activiteit geeft dus aan dat er twijfel is onder traders. Mogelijk heeft ADA zijn voorlopige bodem bereikt. Maar als crypto verder daalt in de komende dagen, wordt ook ADA mee naar beneden gesleurd.

Cardano koers verwachting

Een daling van de Cardano koers naar $0,80 kan nog lastig worden. Hiervoor moet ADA ondersteuning verliezen van $0,85 en zijn 30-daagse moving average (geel) bij $0,817. Ook het niveau van $0,80 dient mogelijk als barrière voor verdere dalingen. Dat suggereert dat Cardano zich op een aantrekkelijk punt bevindt om te kopen en op langere termijn vast te houden.

Cardano’s Relative Strength Index (RSI) ligt nog boven de neutrale 50, wat suggereert dat bulls nog steeds proberen de koers omhoog te duwen. Na de daling van afgelopen nacht is de Cardano koers verwachting voor korte termijn licht bullish, ondanks de dalende crypto markt.

Cardano koers grafiek – Bron; TradingView

Op het moment ligt ADA nog 72,5% onder zijn all-time high van $3,10. Een stijging terug naar dit niveau is niet onrealistisch en zou een winst van bijna +300% betekenen. Als we een échte altcoin season krijgen in 2025, kan Cardano makkelijk $3-5 waard worden in de bull run. Dat maakt Cardano een van de meest veelbelovende crypto’s om te kopen tijdens de dip van deze week.