Cardano futures open interest naar record hoogte – ADA koers naar $2,50?

De Cardano koers is vandaag richting $0,90 geklommen, nadat de activiteit van Cardano futures explodeerde. Zo bereikte Cardano futures een Open Interest van $2,5 miljard, het hoogste niveau sinds 2021. In dat jaar bereikte ADA zijn all-time high van $3,10. Nu ligt de altcoin 70% onder dit niveau, maar dat hoeft nu niet lang meer te duren.

Wat gaat Cardano doen nadat hij sterke interesse opwekt bij traders? In dit artikel kijken we naar het recente record van ADA en wat voor invloed dit heeft op de Cardano koers.

Cardano Open Interest bereikt $2,5 miljard

Cardano futures contracten zijn crypto producten waarmee traders kunnen speculeren over de toekomstige waarde van de cryptomunt. Dit is een populaire optie onder ervaren traders, omdat ze hierbij hefbomen kunnen gebruiken. Hoe meer activiteit er is rondom futures contracten, hoe hoger de Open Interest.

De Open Interest van ADA steeg deze week naar $2,5, het hoogste punt sinds 2021. Daarom is het voor sommige crypto analisten een verrassing dat ADA nog steeds 70% onder zijn all-time high ligt. Want niet alleen is de interesse in Cardano hoog, ook zijn velen het met elkaar eens dat Cardano sterke technologie heeft en potentie om veel waard te worden.

De sterke stijging in activiteit was op dinsdag te merken, maar lijkt ook aan te houden. Zo is de Cardano koers in een week tijd geleidelijk met zo’n 8% gestegen. En als het sentiment van de cryptomarkt de komende weken verbetert, staat er mogelijk een explosieve stijging te wachten voor deze altcoin.

Begin van altcoin season

Cardano is de top 10 grootste cryptomunt en kan daarom veel profiteren als altcoins weer gaan stijgen. Een ontwikkeling die het optimisme van investeerders kan versterken, is een recente stijging in de Altcoin Season Index. Deze is namelijk boven 75 geklommen en geeft daarmee aan dat altseason van start is gegaan.

Als Bitcoin of Ethereum gaan stijgen in de komende periode, is de kans groot dat een deel van de liquiditeit hieruit doorstroomt naar kleinere altcoins uit de top 10, waaronder dus ook ADA.

Om dan een snelle stijging naar $3,10 te verwachten is dan wat ambitieus, maar sta er niet versteld van als ADA zijn huidige waarde in een maand tijd verdubbelt. Sterker nog, in november 2024 steeg de altcoin in één maand van $0,33 naar een piek van $1,23, een toename van ongeveer 300%.

Cardano koersverwachting

De ADA koers is gisteren opnieuw boven zijn 30-daagse moving average (geel) gebroken bij $0,87. Dit weerspiegelt het feit dat ADA weer bullish momentum opbouwt. Daarnaast ligt de RSI van Cardano ligt boven de neutrale 50, wat aangeeft dat bulls weer controle krijgen over de koers.

De recente activiteit suggereert dat whales stilletjes ADA aan het inkopen zijn. Op hetzelfde moment kiezen traders om te kopen of te verkopen, afhankelijk van waar ze die dag het meeste op kunnen verdienen. Daarom kunnen we nog enige volatiliteit gaan zien voor ADA, maar op langere termijn verwachten we sterke koersstijgingen voor de altcoin.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

Omdat Cardano in de top 10 zit, is het haast onvermijdelijk dat de altcoin gaat stijgen als het sentiment van de cryptomarkt verbetert. Dat maakt ADA een van de beste altcoins om in te slaan nu altseason van start gaat.

De Cardano koers kan binnen een maand stijgen naar een nieuwe trading range tot $1,24. Een agressieve breuk boven dit niveau kan ADA blootstellen aan een piek van $2,50 op middellange termijn. Dat zou al een stijging van bijna 200% betekenen.