제로베이스 업비트 포함 국내·해외 거래소 동시상장 – 분산투자에 적합한 자산일까?

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

영지식 증명 생성 분야에서 가장 강력한 분산형 컴퓨팅 네트워크를 지향하는 제로베이스(ZBT)가 동시 상장을 추진하여 관심을 모았다. ZBT 토큰은 10월 17일 저녁, 업비트·빗썸을 포함한 다양한 주류 거래소에 상장된다.

업비트의 경우 원화·비트코인·테더 마켓을 지원한다. 입출금은 오후 9시부터 이더리움 네트워크를 통해 가능하며, 거래는 한시간 후인 10시부터 가능하다. 플랫폼은 원화 마켓에서 1,071 KRW, 비트코인 마켓에서 0.00000659 BTC, 테더 마켓에서 0.6968 USDT의 매도 최저가를 제시했다.

이번 상장은 해외 거래소와 동시 상장이라 눈길을 끈다. ZBT 토큰은 같은 날 오후 바이낸스 알파, 크라켄, 바이비트, MEXC 등에 동시 상장된다.

세계 최대 거래소 바이낸스는 이미 제로베이스 부스터 프로그램을 진행하여 토큰 홍보에 가담했다. 이는 9월 25일에서 10월 9일까지 진행된 이벤트로, USDT 토큰을 예치한 바이낸스 월렛 사용자에게 160만 달러 상당의 ZBT 보상을 제공했다.

제로베이스는 금융 거래에서 신뢰가 필요하지만, 오늘날 감사 솔루션이 비효율적인 현실을 지적하며, 이를 해결하는 영지식증명 솔루션을 제공하고자 한다.

제로베이스란?

제로베이스(ZBT)는 분산형 영지식증명 인프라 프로젝트로, 금융 감사 및 프라이버시 중심 애플리케이션을 위한 실시간 영지식 증명 생성을 제공한다.

기존 금융 감사 메커니즘은 매우 느리고 수동적인 편으로, 규모가 높은 거래에서 규제 준수 및 신뢰 형성이 어려웠다는 단점이 있었다. 또한 영지식 증명 생성은 비용이 비싼 편이라, 일반 금융 목적으로 사용하기 어려웠다.

제로베이스는 이런 비효율성과 불신 문제를 해결하고자 하며, 이를 위해 분산형 컴퓨팅 네트워크를 운영한다. 사용자는 밀리초 속도로 영지식 증명 생성이 가능하며, 각 비용은 1센트 미만으로 책정된다. 프로젝트는 영지식 증명 생성을 위해 허브-프루버 모델을 채택했다.

이 인프라는 zkLogin, zkDarkPool 같은 프라이버시 중심 애플리케이션을 지원하며, 물론 네트워크 참여자는 자신의 대역폭과 컴퓨팅 파워를 기여하고 수익을 추구할 수 있다.

제로베이스는 중국 암호학 교수 미로 탕(Mirror Tang)이 2024년에 설립한 프로젝트다. 개발팀은 과거 이더리움 재단에 암호화 솔루션을 제공한 이력이 있으며, 특히 영지식 암호화 및 탈중앙화 인프라 섹터의 인재들을 위주로 영입했다.

프로젝트는 라이트스피드 팩션, DAO5, 매트릭스 파트너스, 게이트아이오 랩스 등 10여 기업의 후원을 확보하여 일찍이 기대감을 고조시켰으며, 지난달 말 총예치금 5억 달러를 돌파했다는 소식을 전하기도 했다.

이번에 상장되는 네이티브 토큰 ZBT는 증명 생성 결제, 거버넌스, 노드 보상으로 사용된다. 이는 ERC-20 토큰이며, 총공급량은 10억 개로 고정된다.

현 시장 상황에서 분산투자가 중요

지난주 가상자산 시장이 폭락하여 시장은 분주한 모습을 보이기 시작했다. 이런 불확실성 속에서 포트폴리오를 다각화하면 위험을 완화할 수 있다. 특히 제로베이스는 상장빔 효과를 누릴 수 있으므로, 서둘러 확인할 가치가 있다.

