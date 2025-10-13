리플 코인, 비트코인 회복 전까지 불안 지속… 단기 매수 전략은?

리플 코인은 ETF 결정 연기와 고래 투자자 이탈로 약세를 이어가며 저가 매수 기회가 형성되고 있다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

리플 코인이 시장의 불확실성 속에서 24시간 전 대비 8.91% 상승해 2.57달러에 거래되고 있다. 비트코인과 이더리움이 주요 가격대를 회복한 가운데 엑스알피는 고래 투자자 이탈, ETF 결정 연기, 전반적 위험회피 심리로 불안정한 상태에 있다.

리플 코인 시가총액은 1,542억 3,000만 달러로 전체 암호화폐 중 5위로 밀려났다. 최근의 약세는 비트코인이 12만 달러 아래에 횡보하는 경우 리플 코인의 조정기가 연장될 수 있다는 우려가 기여하고 있다.

고래 투자자 이탈과 ETF 결정 연기가 약세 모멘텀 기여

지난 한 달 새 엑스알피 대형 투자자들이 4억 XRP, 대략 12억 5,000만 달러 이상을 처분해 최근의 매도세가 더욱 가속화되었다. 고래 투자자 이탈은 미국 셧다운으로 SEC가 검토 중인 7개의 현물 리플 ETF에 대한 심사를 연기한 상황과 맞물려 있다.

본래 10월 18일부터 11월 14일 사이에 예정되었던 심사 기한은 미국 셧다운으로 인한 인력 부족에 의해 연기되었다. 블록체인 예측 플랫폼 칼시(Kalshi) 이용자들은 미국 셧다운이 최대 25일 이어질 수 있다고 예측하고 있으며 연장될수록 SEC의 결정도 연기될 것으로 보인다.

전문가들은 정부가 정상 운영되어 리플 ETF가 승인을 받으면 투자 심리가 회복하며 XRP 가격이 3.30달러까지 상승할 수 있다고 전망했다.

그러나 블랙록 아이셰어스 리플 트러스트 관련 소식의 부재 및 개인 투자자의 참여 미흡이 계속해서 상승 여력을 제한하고 있다. 게다가 도널드 트럼프 대통령이 중국 수입품에 대한 100% 추가 관세를 발표한 후 전체 가상자산 시장이 강한 매도 압력을 받고 있다.

관세 발표로 전 세계적으로 위험 회피 흐름이 나타났으며 S&P 500지수와 나스닥 지수는 2% 넘게 하락했고 비트코인은 하루만에 10% 이상 급락했다.

리플 코인 차트 분석: 삼각 패턴 붕괴 위기

기술적 관점에서 리플 코인은 7월부터 가격 움직임을 좌우했던 대칭 삼각 패턴이 붕괴될 위기에 처했다. 2.70달러 아래로의 하락이 손절매 주문을 촉발하며 리플 코인은 몇 개월만에 최저 수준인 2.30달러대까지 하락했다.

엑스알피 단기 저항선은 100일 단순이동평균선(SMA)이 있는 2.63달러이며 RSI는 과매도 상태에서 38.64로 일부 회복했다. 단기 반등 가능성을 지지하는 지표이긴 하지만 2.70달러와 2.80달러 사이 저항이 추가 매도를 유발할 가능성이 존재해 신중함이 필요하다.

출처: 트레이딩뷰

만약 하락 추세가 이어진다면 단기 목표 가격은 주요 피보나치 가격대인 2.02달러 및 7월 랠리 전 횡보 구간인 1.77달러에 있다. 앞으로 매도 압력 소진 및 단기 추세 반전 가능성을 시사하는 도지 캔들 혹은 해머 캔들이 형성되는지 지켜볼 만하다.

투자자라면 지지선 근처에서 리플 코인을 매수하며 2.25달러 아래 손절매, 목표 가격 2.80달러에서 3.18달러 사이로 설정해 접근할 수 있다. 다만, 비트코인 약세가 이어진다면 전체 시장 회복도 지연될 수 있으며 아직 리플 코인이 완전히 바닥을 형성했는지 장담하기 어렵다.

리플 코인 저가 매수 기회, 단 비트코인 회복 기다릴 것

리플 코인의 단기 전망은 약세에 기울었지만 ETF 승인 가능성 및 기관 투자자의 관심을 고려하면 언젠가 회복할 가능성이 유력하다. 비트코인이 11만 5,000달러 위에서 안정을 찾으면 리플 코인도 회복하기 시작할 것으로 예측했다.

그 전까지 투자자는 2.00달러와 2.30달러 사이에서 매집 기회를 찾으며 추가 반등 신호가 나타나는지 관찰하는 전략을 취할 수 있다. 가상자산 시장이 큰 폭의 조정을 겪었지만 오히려 거시적 장애물이 걷히면 강한 4분기 회복 랠리도 기대할 수 있다.

