비트코인 고래, 관세 발표 직전 11억 달러 숏… 내부 정보 의혹

8만 6,000개의 비트코인을 보유한 사토시 시대 지갑이 트럼프 대통령이 중국 100% 추가 관세를 발표하기 30분 전에 비트코인과 이더리움에 대해 11억 달러의 숏 포지션을 열었다.

한 사토시 시대 비트코인 고래 투자자가 도널드 트럼프 대통령이 중국 수입품에 대해 100% 추가 관세를 발표하기 직전에 비트코인과 이더리움에 대한 숏 포지션을 11억 달러 이상 잡으면서 시세 폭락에 따라 미실현 수익 2,700만 달러 이상을 벌었다.

블록체인 추적 회사 룩온체인이 “비트코인 OG”로 부른 이 고래 투자 지갑은 2011년부터 8만 6,000개의 비트코인을 보유했으며 10월 9일부터 하이퍼리퀴드로 자금을 투입해 비트코인과 이더리움에 대한 고레버리지 숏 포지션을 잡기 시작했다.

트럼프 발표 30분 전 포지션 확대한 비트코인 고래

비트코인 고래 투자자는 6,189 BTC에 대해 10배 레버리지 숏 포지션(7억 5,290만 달러 규모)을 잡았으며 청산 가격은 13만 810달러였다. 또한 8만 1,203 ETH에 대해 12배 레버리지 숏 포지션(3억 5,310만 달러 규모)을 열었으며 청산 가격은 4,589달러였다.

비트코인이 12만 2,000달러에서 한때 10만 2,000달러까지 급락하는 계기가 된 트럼프 대통령의 관세 발표 30분 전에 비트코인 고래 투자자가 포지션을 추가로 열었다는 점이 밝혀지며 내부자 정보를 가졌다는 의혹이 제기되었다.

온체인 애널리스트 엠엘엠(@mlmabc)은 이 고래 투자자가 정확히 시장의 바닥에서 비트코인 숏 포지션의 90%를 처분하고 이더리움 포지션은 완전히 처분해 하루만에 1억 9,000만 달러에서 2억 달러 사이의 수익을 실현했다는 점을 지적했다.

룩온체인 데이터를 보면 이 고래 투자자는 10월 9일 탈중앙 가상자산 거래소 하이퍼리퀴드로 8,000만 USDC를 입금해 숏 포지션을 구축하기 시작했으며 시장 붕괴 전 연이어 수천만 달러를 추가로 투입해 포지션을 확대했다.

코인글래스 데이터를 보면 가상자산 시장은 시세 급락에 따라 24시간 동안 166만 개 이상의 포지션이 청산되었으며 청산액 규모는 193억 3,000만 달러에 달했다.

엠엘엠은 “현재 돌아다니는 청산액 수치는 거짓이며 실제로는 300억 달러에서 400억 달러 이상으로 더 클 것”이라고 주장했다.

청산된 포지션 가운데 168억 3,000만 달러는 롱 포지션이었으며 숏 포지션은 24억 9,000만 달러를 차지했다.

비트코인과 이더리움의 강제 청산액이 각각 53억 8,000만 달러와 44억 3,000만 달러로 가장 컸으며 뒤이어 솔라나 20억 1,000만 달러, 리플 코인 7억 8,000만 달러 상당의 포지션이 청산되었다.

단일 청산 규모가 가장 큰 사례는 약 2억 3,360만 달러 상당의 ETH-USDT 포지션이 청산 당한 하이퍼리퀴드에서 발생했다. 엠엘엠 애널리스트는 하이퍼리퀴드에서만 “70억 달러 가까이 청산”되었다고 언급했다.

사토시 시대 투자자의 거래내역 둘러싸고 음모론 확산

비트코인 고래 투자자의 활동은 2011년부터 시작했다. 그는 비트코인 초창기 시절에 8만 6,000개의 비트코인을 매입했다.

온체인 기록을 보면 그가 올해 8월 20일부터 3만 5,991 BTC (약 44억 3,000만 달러)를 매도해 하이퍼리퀴드에서 교환 비율 0.0406로 88만 6,371 ETH (40억 7,000만 달러)를 매입했다.

비트코인 고래 투자자 지갑은 여전히 네 개의 지갑에 걸쳐 4만 9,634 BTC(약 54억 3,000만 달러)를 보유해 공격적 숏 투자 전략에도 불구하고 상당한 수량을 보유하고 유지하고 있다.

그가 대규모 숏 포지션을 잡기 하루 전인 10월 8일 이 고래 투자자는 3,000 BTC를 평균 매도가 12만 1,291달러에 매도해 3억 6,387만 USDC를 받으며 스테이블코인 유동성을 확보했다.

그는 이후 8,000만 USDC를 이용해 3,477 BTC에 대한 6배 레버리지 숏 포지션(4억 1,900만 달러)을 열었으며 청산 가격은 14만 660달러였다. 동시에 가상자산 거래소 바이낸스로도 5,000만 USDC를 투입해 유사한 거래를 실행했을 가능성이 있다.

비트코인 고래 투자자는 10월 10일까지 꾸준히 포지션을 확대하며 3,000만 USDC를 입금해 7만 6,242 ETH에 대한 12배 숏 레버리지 포지션(3억 3,000만 달러)을 열었으며 청산 가격은 4,613달러였다.

암호화폐 연구원 마튠(Maartunn)이 이 고래 투자자의 사토시 시대 활동 내역과 잠재적 정부 연결 관계 사이 상관관계를 지적하며 내부 연결 관계로 트럼프 관세 발표 정보를 사전에 입수했을 가능성을 제기하자 가상자산 커뮤니티에서의 논란은 가중되었다.

소셜 미디어에서는 시장 조작 의혹이 빗발쳤으며 복수의 애널리스트가 이번 사태를 두고 “역사상 가장 큰 내부자 거래 중 하나”라고 비판했다.

비판가들은 트럼프 발표 직전 숏 포지션을 확대한 정확한 타이밍과 시장 바닥에서 포지션을 처분한 시기, 몇 시간 안에 거래를 유사하게 모방한 관련 지갑의 조직적 특성 등을 지적했다.

트럼프의 관세 발표, 역대급 디레버리징 촉발

도널드 트럼프 대통령은 중국이 희토류 0.1% 이상 포함한 제품에 대한 수출 통제 정책을 발표하자 맞대응으로 11월 1일부터 중국 수입품에 대해 추가 100% 관세를 발표했다.

관세 정책에는 핵심 소프트웨어 산업에 대한 수출 통제도 포함했다. 이후 그는 중국이 기한 전에 정책을 바꾸면 추가 관세를 철회할 수 있다고 시사해 일시적으로 가상자산 시장의 반등을 유발했다.

전 세계 암호화폐 시장은 시세 폭락에 따라 24시간 동안 9% 하락해 시가총액이 3조 8,000억 달러에 달했다.

비트코인은 12만 2,000달러에서 11만 3,600달러 근처까지 하락하며 8월 이후 상승분을 모두 반납한 후 잠시 10만 2,000달러까지 하락했다.

출처: 트레이딩뷰

이더리움과 다른 주요 알트코인 역시 유사한 움직임을 보였다. 일부 암호화폐는 시가총액 1조 달러 증발한 3시간 동안의 폭락 과정에서 시세가 60~90% 가량 하락했다.

전문가들은 이번 사건을 올해 가장 중대한 청산 이벤트 중 하나로 간주했다. 일부 고래 투자자가 압도적 규모의 수익을 실현하는 동안 166만 명의 트레이더가 청산당하고 수십억 달러의 손실이 발생했다.

트럼프 대통령 지지율은 정부 셧다운 사태 속에서 40%로 하락했다. 폴리마켓에서 이용자의 86%는 미국 셧다운이 10월 15일 이후까지 이어질 것으로 예측했다.