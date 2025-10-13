시바이누 토큰 보유자 수 신기록 달성, 돌파 임박 가능성에 주목

가상자산 시장이 중립 상태를 유지하는 가운데 시바이누 코인은 온체인 지표의 강세와 매집 추세로 다음 탐욕 시기에 주요 수혜주로 부각되고 있다.

제휴사 면책조언

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 최종 업데이트: 10월 14, 2025

가상자산 시장이 보기 드문 중립 상태를 유지하고 있으며 투자자들은 불확실성과 경계심에 시장을 주의깊게 살피고 있다. 다양한 기술 지표가 가상자산 시장의 투자 심리를 환희나 공포가 아닌 균형 상태를 시사했다.

공포탐욕지수는 어제 공포 구간에서 오늘 중립 구간인 40으로 회복했으며 알트코인 시즌 지수도 45을 가리킨다. 평균 RSI 역시 43으로 중립 구간에 있다. 변동성은 증가했지만 아직 시장의 방향이 불투명해 투자자들은 다음 움직임의 방향을 예의주시하고 있다.

역사적으로 이러한 고요의 시기는 날카로운 시장 움직임을 선행했으며 복수의 전문가가 시바이누 코인이 다음 탐욕의 시기에 최대 수혜주 중 하나가 될 수 있다고 지목했다.

시바이누 코인은 블록체인 활동이 꾸준히 증가하고 매집 추세가 나타나 보유자의 믿음이 확고해졌다고 시사했다. 이에 따라 다음 코인 불장에서는 시바이누 투자자의 인내심이 톡톡한 성과로 이어질지 기대가 높아지고 있다.

코인글래스 데이터를 보면 10월 12일 기준 순유출액 190만 달러를 기록해 투자자들이 다음 돌파를 기다리며 신중한 태도를 유지하고 있다고 시사했다.

하지만 온체인 지표는 조금 더 낙관적인 신호를 보냈다. SHIB를 보유한 활성 지갑 수가 연이어 신기록을 기록하며 장기 투자자들이 SHIB을 저가 매수 기회로 보아 매집하고 있다고 추측할 수 있다.

이번 기사는 크립토 전문가 클레이브로의 최신 분석을 기준으로 시바이누 코인 전망을 예측해보며 새로 인기를 끄는 중인 밈코인 프리세일 비트코인 하이퍼도 함께 살펴본다. 그의 전체 영상은 아래에서 확인할 수 있다.

시바이누 가격 예측

시바이누 시세는 기사 작성 시점 기준 $0.00001066으로 2023년 초부터 유지한 장기 대칭 삼각 패턴 안에서 움직이고 있다. 이 패턴에 따르면 SHIB 코인이 중요한 분기점에 접근하고 있으며 이에 따라 상승 랠리를 지속할 수 있을지 결정될 전망이다.

시바이누 코인은 최근 하락 추세선 근처에서 강한 저항에 부딪혔지만 더 높은 저점을 계속 형성했으며 $0.000009 지지 구간에서 시작하는 상승 기반을 구축했다.

거시적 관점에서 시바이누 코인은 2021년 최고가 이후 하락 쐐기형 패턴 안에 갇혀 있다. 2024년 “탐욕 랠리” 당시 시바이누 코인은 주요 저항선에 부딪혔으며 미국 대선이 시작한 투기성 시기에서 또 한 번 주요 저항선에 닿았다.

역사적으로 시바이누 코인은 주요 하락 저항선을 돌파한 후 강한 상승 랠리를 경험했다. SHIB가 $0.000014에 있는 윗 경계선을 돌파한다면 중장기적으로 $0.000030을 향한 상승 움직임이 촉발될 수 있다.

그러나 랠리 지속 여부는 전반적 시장 환경에 좌우될 가능성이 크다. 시바이누 코인은 대부분의 밈코인과 마찬가지로 개인 투자자의 열정이 폭발하고 고위험 자산으로 자본이 유입하는 극도의 탐욕 시기에 가장 성과가 높은 경향이 있기 때문이다.

시바이누 모멘텀을 어떻게 해야 최대한 활용할 수 있는지 궁금한 투자자라면 크립토뉴스의 시바이누 전망 가이드를 참고할 만하다.

시바이누 모멘텀 강하지만, 모두가 주목하는 밈코인은 비트코인 하이퍼

투자 심리가 중립 상태에 있기 때문에 투자자들은 단기 차익 실현보다는 매집 기회에 집중하고 있다고 볼 수 있다. 다시 모멘텀이 돌아오면 SHIB의 압축된 기술적 구조가 강한 돌파를 촉발하며 주요 밈코인으로서의 입지를 증명할 수 있다.

시바이누 코인이 여러 코인 주기를 거치며 주요 밈코인 위치를 유지하고 있는 가운데 새로운 경쟁작 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)가 프리세일에서 2,300만 달러 이상 모금하며 무서운 속도로 따라잡고 있다.

비트코인 하이퍼는 최초의 비트코인 레이어 2 체인을 표방하며 비트코인 생태계의 확장성, 속도를 향상하고 새로운 사용 사례를 지원하고자 한다. 브릿지를 통해 이용자는 비트코인 메인넷과 호환되는 L2 생태계에 접근해 빠르고 저렴한 거래 환경을 이용할 수 있다.

Moving at the speed of light! ⚡️



비트코인 하이퍼 L2는 기본 결제 기능 외에 밈코인, 디파이, NFT, 스테이킹 등 기존 비트코인 생태계에서는 불가능했던 여러 사용 사례를 구현하고자 한다. 현재 생태계에는 지갑, 익스플로러, 브릿지, 스테이킹 시스템이 있으며 보안은 영지식 증명 기술과 비트코인 메인넷으로의 정기적 기록을 통해 보장된다.

개발팀은 솔라나 가상머신을 이용해 높은 쓰루풋을 구현하면서 동기화 및 무신뢰 기반 운영을 유지하고 있다. 혁신과 확장성, 커뮤니티 주도 성장의 조합 덕분에 HYPER가 암호화폐 채택의 다음 물결을 이끌 수 있다는 의견도 나왔다.

비트코인 하이퍼는 프리세일 초반부터 성공을 거두고 소셜 미디어에서 화제를 모으고 있어 시바이누 외에 포트폴리오를 다각화할 만한 자산을 찾는 투자자가 지켜볼 만하다. 관심 있는 투자자는 비트코인 하이퍼 웹사이트에 방문해 프리세일에 참여할 수 있다.