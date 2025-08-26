리플 전망: 고래 8일 동안 7억 5,800만 달러 매집… XRP 10달러 시작일까

최근 8일간 리플(XRP) 고래 투자자들이 7억 5,800만 달러 규모를 매집하며 3달러 아래 구간에서 강한 수요가 확인되고 있다. 기술적으로 3.4달러 저항선을 돌파할 경우 XRP가 10달러까지 이어지는 대형 상승 랠리를 전개할 가능성이 존재한다.

작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크...



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 최종 업데이트: 8월 26, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

주말 랠리 이후 알트코인 시장이 후퇴하고 있는 가운데 리플 코인 고래 투자자들이 조용히 XRP를 매집한 것으로 나타나 강세 리플 전망에 시선이 집중되고 있다.

지난 8일 동안 대형 XRP 지갑에서 7억 5,800만 달러 이상의 리플 코인을 매입한 것으로 나타났다. 샌티멘트 데이터에 따르면 1,000만 XRP에서 1억 XRP 이상을 보유한 지갑의 총 보유량이 75억 1,000만 XRP에서 77억 6,000만 XRP로 단기간에 3.3% 가량 증가했다.

동시에 리플 코인 거래량은 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있다. 기사 작성 시점 기준 24시간 거래량이 70억 달러로 전체 유통량의 4%를 넘었다.

지난 금요일 파월 연준 의장의 금리 인하 시사 발언에 잠시 리플 코인이 3.10달러까지 오르며 거래량이 100억 달러를 달성했다. 이후 잠시 후퇴했다가 일요일에 다시 3.10달러를 달성한 후 하락하며 이 가격대가 주요 저항선임을 확인했다.

하지만 고래 투자자들이 심리적 가격대인 3달러 아래에서 꾸준히 매입하고 있어 다음 상승 돌파 전에 모멘텀이 축적되고 있다고 볼 수 있다.

리플 코인 전망; 3.4달러 돌파 시 10달러 상승 랠리 시작

리플 코인 일봉 차트를 보면 몇 개월 동안 XRP 시세가 2달러와 3.4달러 사이에서 등락을 거듭하고 있다고 확인할 수 있다.

횡보 패턴은 큰 가격 움직임 이후 뒤따르곤 한다. 가령, 지난 11월에서 1월까지 도널드 트럼프 대통령의 당선 및 리플 SEC 소송에서의 유리한 판결 등으로 인한 대형 상승 랠리 이후 횡보 추세가 나타났다.

이제는 리플 SEC 소송이 최종 종결하고 지니어스법이 통과하는 등 미국 현 정부가 가상자산 산업에 우호적인 정책을 여러 방면으로 추진하면서 암호화폐 시장에 우호적인 환경이 조성되었다.

이러한 환경에서 국경 간 결제를 위한 대표 탈중앙화 솔루션이 되겠다는 리플의 비전 실현을 계속 기대할 만하다.

차트를 보면 3.4달러 돌파 시 지난 11월에서 1월 사이 나타났던 상승 추세가 이어지며 10달러를 향한 리플 대형 랠리가 시작할 가능성이 존재한다.

알트코인 시즌이 점점 시동을 거는 가운데 한 프리세일 코인이 유독 인기를 끌고 있다. 바로 베스트 월렛(Best Wallet, BEST)이다.

베스트 월렛(BEST), 1,500만 달러 이상 모금, 거래소 상장 후 폭등 가능성

베스트 월렛(Best Wallet, BEST)이 사전 판매에서 1,500만 달러 이상 모금하면서 향후 최초 상장 시 폭발적인 움직임을 보여줄 수 있다는 기대감이 커지고 있다.

베스트 월렛은 평범한 코인지갑이 아니다. 베스트 월렛은 최초로 파이어블록스의 MPC-CMP 보안 기술을 도입해 시중에서 가장 안전한 자기수탁형 지갑이라고 볼 수 있다.

🔥 Over $15M Raised! 🔥



Best Wallet is setting a new standard for speed, access, and control:



✅ Trade new tokens early, directly in-app

✅ Swap across chains seamlessly

✅ Sleek design paired with full control



이 지갑은 또한 60개 이상의 체인 위 자산을 지원하고 낮은 스왑 비용 조건을 제공하며 업커밍 토큰 같은 투자자 중심 기능이 풍성하다. 업커밍 토큰은 이용자가 거래소 상장 전 유망 프리세일 코인을 구매할 수 있도록 지원하는 강력한 도구이다.

유려한 모바일 앱은 직관적 디자인과 멀티체인 지원으로 애플 앱스토어와 구글 플레이 스토어 모두에서 높은 평점을 받았다.

BEST가 급등 잠재력을 가진 이유

BEST 토큰은 전체 생태계를 구동하며 이용자에게 다음과 같은 혜택을 제공한다:

이용자가 플랫폼의 주요 결정에 투표할 수 있는 거버넌스 권한

지갑 내 거래 수수료 할인

업커밍 토큰 페이지를 통해 프리세일 초기 투자 기회

베스트 월렛의 스테이킹 애그리게이터를 통한 높은 스테이킹 보상

관심 있는 투자자는 베스트 월렛 홈페이지에 방문해 코인지갑을 연결한 후 BEST를 구매할 수 있다. 아직 코인지갑이 없다면 베스트 월렛 앱을 이용할 만하다. 투자자는 ETH, USDT로 구매할 수 있으며 BEST 판매 가격은 $0.025535이다.