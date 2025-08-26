챗지피티가 예측한 올해 XRP, 페페, 시바이누 가격

챗지피티-5는 현재 시장 하락과 최근 약세장에 대한 추측에도 불구하고 최근 실용성이 향상된 XRP(엑스알피)를 비롯해 페페와 시바이누 같은 밈코인의 높은 잠재력에 대해 여전히 확신하고 있다.

이더리움은 사상 최고가 2,950달러 이정표를 세우며 알트코인의 선두주자로 떠올랐다. 이를 따라 페페, 시바이누 등 이더리움 기반 밈코인의 거래량과 가격이 급등했다가 하향조정된 모습이다.

심지어 도널드 트럼프 미국 대통령이 직접 자신의 밈코인을 출시한 지금 챗지피티는 모든 요소를 고려했을 때 알트코인 시장의 밝은 전망을 제시하며 특히 XRP, 페페, 시바이누의 성장 잠재력에 주목했다.

챗지피티 “페페코인 연말까지 3배 상승할 것”

챗지피티는 올해 말까지 페페 코인이 0.00002달러 ~ 0.00003달러 사이에 도달할 것으로 예상하고 있다. 이는 현재 가격의 2~3배에 해당한다.

언뜻 보기에는 다소 무리처럼 보일 수 있다. 하지만 심층 차트 분석과 이더리움에 대한 전반적인 강세를 고려하면 현실적인 목표가라는 전망이다.

밈코인은 높은 변동성으로 유명하며 페페 코인은 이더리움이 3,900달러에 불과했을 때 이미 사상 최고가인 0.000024달러를 기록했다.

출처: 페페 코인 차트 / 트레이딩뷰

페페 코인 차트에서 삼각형 패턴이 관찰되며 곧 돌파를 준비하고 시사한다. 즉각 저항선은 0.000012달러로 페페 코인은 이 저항선을 수차례 돌파 시도했지만 아직 성공하지 못했다.

마침내 돌파한다면 강력한 랠리가 기대된다. 상대 강도 지수(RSI)는 42에 머물러 있으며 과매도 구간을 향하고 있어 곧 반등이 발생할 수 있다.

시바이누, 우여곡절 끝에 연말 강세 전망

올해 가장 저조한 실적을 기록한 밈코인 중 하나였던 시바이누가 올해 좋은 마무리를 지을 준비를 하며 마침내 투자자들의 기대에 보답할 수 있을 것으로 예상된다.

이더리움이 급등하자 시바이누도 페페와 같이 동반 상승 효과를 받았다. 거래량 급증과 가격 펌핑은 시바이누 코인이 다음 랠리를 촉발할 잠재력을 지녔음을 반영한다. 시바이누 코인이 1년 전 대비 20% 이상 하락하며 실망스러운 한 해를 보냈지만 현재 상승세가 반등의 전조일 수 있다.

출처: 시바이누 코인 차트 / 트레이딩뷰

0.00001달러와 0.00012달러 부근처에서 지속적인 매수세가 발생해 시바이누 랠리에 대한 낙관론이 나오고 있다. 즉각 저항선은 0.00013달러며 한동안 이를 돌파하기 위해 고군분투해왔다.

RSI는 44에서 과매도 구간에 가까워지고 있으며 거래량은 여전히 낮지만 이더리움을 따라 급등하는 경향이 있다. 시바이누 코인이 다음 저항선을 돌파하는 데 필요한 모멘텀이 형성된다면 챗지피티의 목표가를 향한 랠리가 기대된다.

챗지피티, 연말까지 XRP 급등 전망

올해는 미국 증권 거래 위원회(SEC)와의 긴 법정 공방에서 승리하고 1달러를 돌파하는 등 XRP에게 기념비적인 한 해였다. 작년 대비 400% 상승했으며 챗지피티는 이러한 모멘텀은 지속될 것으로 예상했다.

네트워크를 사용자 수가 높아짐에 따라 XRP가 더욱 탄력을 받고 있다. 가장 최근의 호재는 제미나이의 ‘XRP 신용카드’다. 게다가 오는 10월에 ETF가 출시될 가능성이 높아 상승세가 더욱 기대된다. 아래 차트도 이러한 전망을 뒷받침한다.

출처: XRP 차트 / 트레이딩뷰

위 차트의 패턴을 보면 시장이 강세를 유지하면 XRP가 연말 랠리를 펼치며 10달러까지 상승할 수 있다. 거래량이 증가하고 있으며 2.90달러 이상을 유지할 수 있다면 성장이 기대된다. 장기적으로는 10달러를 향한 잠재력이 제시되지만 먼저 3.66달러 저항선을 돌파해야 한다.

