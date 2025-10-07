리플 코인(XRP), 3달러 복귀 후 강세 모멘텀 지속…V자 반등 확인

리플 코인(XRP)이 ‘업토버’ 강세장과 CME 그룹의 암호화폐 거래 확대 호재에 힘입어 3달러를 돌파하며 시가총액이 블랙록을 넘어섰다.

작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크...



최종 업데이트: 10월 8, 2025

리플 코인 엑스알피(XRP)가 3달러선을 회복하면서 애널리스트들이 리플 코인 전망을 올리고 있다. ‘업토버’로 불리는 10월이 시작한 후 전체 가상자산 시장이 기관 투자자의 관심 증가에 힘입어 강세를 보이며 리플 코인도 7% 상승했다.

최근 CME 그룹이 내년부터 365일 24시간 암호화폐 거래 서비스를 출시한다고 발표한 소식도 호재로 작용하고 있으며 많은 시장 참여자들이 엑스알피를 가장 전통 금융 시장 친화적인 코인으로 부르고 있다.

이번 달은 엑스알피와 전체 암호화폐 시장에 상당히 중요한 달이 될 것으로 전망된다. 현재 72개 이상의 암호화폐 ETF가 SEC 심사 결과를 기다리고 있으며 10월 19일부터 주요 기한이 연이어 예정되었다.

출처: @stedas X 계정

블룸버그 전문가들은 암호화폐 ETF들이 승인받을 확률이 95%라고 예측했다. 기사 작성 시점 기준 리플 코인은 3.03달러로 시가총액이 1,817억 7,000만 달러에 달해 세계 최대 자산운용사 블랙록의 시가총액 1,810억 달러를 넘었다. 이번 이정표는 리플 코인이 금융 시장에서 얼마나 큰 존재로 성장했는지 보여주었다.

XRP 전망: 대형 가격 움직임 임박 가능성에 주목

출처: 트레이딩뷰

엑스알피는 3달러 돌파 후 하락 채널의 윗 경계선에 도전하며 매수 모멘텀을 보여주고 있다. 다음 저항선은 3.17달러와 3.36달러 근처에 있으며 모멘텀을 유지할 경우 3.60달러에서 4.00달러 구간까지 사승할 가능성이 유력하다.

출처: 비트코인위즈덤

리플 코인은 3.103달러까지 상승한 후 잠시 후퇴해 3.03달러 근처에 거래 중이며 아직 상승 랠리를 이어갈지 후퇴할지 망설이고 있는 듯 보인다. 더 낮은 고점과 저점도 형성되기 시작해 단기 모멘텀 둔화 신호도 보이고 있다.

거래량 역시 감소하고 있다. 매수 세력이 2.94달러에서 말끔한 V자형 반등 곡선을 그렸지만 상승 움직임은 3.07달러 근처에서 정체되었다. RSI 역시 69로 과매수 구간에 근접해 다음 상승 전에 일시적으로 조정이 발생할 가능성도 충분히 존재한다.

엑스알피 코인이 높은 거래량으로 3.10달러를 돌파한다면 이동평균선 및 모멘텀 지표가 형성한 강세 구조를 고려할 때 3.18달러에서 3.20달러까지 상승할 수 있다. 반대로 가격이 2.94달러에서 2.95달러 사이 지지 구간 아래로 떨어진다면 약세 모멘텀이 커지며 2.90달러 혹은 그 아래로 추가 하락할 수 있다.

비트코인 하이퍼: XRP의 새로운 경쟁자? 초고속 비트코인 레이어2, 2,200만 달러 모금

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)와 리플 모두 10월 유망 코인으로 주목받고 있다. 한 프로젝트가 가상자산 채택에서의 지배력을 보여주었다면 다른 프로젝트는 혁신을 선도하고 있다.

비트코인 하이퍼는 초고속 비트코인 레이어 2 체인을 개발해 사전 판매를 시작한 지 4개월만에 2,200만 달러 넘게 모금하며 리플 코인 상승 랠리를 주도한 고래 투자자와 같은 대형 투자자의 관심을 얻고 있다.

그 이유는 비트코인 하이퍼가 제안하는 잠재력에 있다. 개발팀은 비트코인의 비교 불가능한 보안에 솔라나의 압도적 속도를 결합해 이용자가 레이어 2 위에서 랩트 비트코인을 이용할 수 있도록 지원하고자 한다. 게다가 HYPER 스테이킹 풀은 APY 53%의 토큰 보상을 제공하고 있다.

출처: 비트코인 하이퍼 공식 X

리플 코인과 비트코인 하이퍼 모두 다음 코인 불장을 정의할 잠재력을 가졌지만 그 방식은 조금 다를 수 있다. 엑스알피가 전통 금융 시장을 연결하는 브릿지라면 비트코인 하이퍼는 비트코인의 확장성을 향상하는 인프라 보완 솔루션이라고 할 수 있다. 두 프로젝트 모두 기관 투자자와 스마트 머니가 유틸리티 토큰에 집중 관심을 보이고 있다고 시사해 4분기 움직임을 지켜볼 만하다.