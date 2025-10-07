도지코인 전망: 대형 고래 매입 신호 포착, 다음은 폭등 랠리?

도지코인(DOGE)은 최근 7일간 14% 이상 상승하며 고래 지갑의 매집 움직임과 기관 자금 유입으로 강세 모멘텀이 강화되고 있다.

도지코인 가격(DOGE)이 지난 7일 동안 14.27% 상승하고 고래 투자 지갑이 본격 활동하기 시작하며 도지코인 강세 전망을 둘러싼 모멘텀이 형성되고 있다.

기관 투자자의 관심이 증가하며 대형 자금이 유입하기 시작한 것으로 보여 최근의 상승 랠리가 더욱 중요한 의미를 가졌다고 볼 수 있다.

유명 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)가 며칠 전 도지코인 고래 매집 신호를 포착해 강한 자본력을 갖춘 투자자들이 다음 상승에 대비하기 시작했다고 추측할 수 있다.

Over 30 million Dogecoin $DOGE bought by whales in the last 24 hours! pic.twitter.com/8UhR9JrwsS — Ali (@ali_charts) October 5, 2025

지난주 토요일, 알리 마르티네즈는 도지코인 고래 지갑, 즉 100만 DOGE에서 1,000만 DOGE를 보유한 지갑이 보유한 도지코인이 3,000만 DOGE 증가했다는 내용의 차트를 공유했다.

고래 투자자가 매입하기 시작하면 시장 전체가 이들의 행보에 주목하는 경향이 있다.

동시에 거시경제적 여건도 도지코인에 우호적으로 변했다. 미 연방준비제도(Fed)는 9월에 이어 10월 FOMC 회의에서도 금리를 인하할 것으로 예측된다.

알트코인 시즌도 시작했으며 바이낸스 코인(BNB)이 몇 개월만에 700달러에서 1200달러 위로 급등해 흐름을 선도하고 있다.

도지코인 가격 예측: 이 시나리오 따르면 1달러 랠리 가능

도지코인 일봉 차트를 보면 몇 개월 동안 스윙 저점 0.06달러에서 2024년 12월 0.49까지 오르며 장기 상승 추세를 그린 점을 확인할 수 있다. 단 24개월만에 BNB 코인 가격이 720% 이상 오른 셈이다.

출처: 트레이딩뷰

도지코인의 경우 올해 5월부터 연이어 더 높은 고점을 기록하며 상승 채널 구간을 형성했다.

이제 시장 여건도 우호적으로 변했기 때문에 도지코인 랠리 가속화할 경우 윗 추세선을 돌파할 가능성이 있다.

이 경우 0.49달러 저항선을 재시험하고 모멘텀을 이어갈 경우 1달러를 향한 상승도 기대할 만하다.

대표적 모멘텀 지표인 상대 강도 지수(RSI) 역시 중립선을 넘고 14일 이동평균선도 상향 교차하며 매수 신호를 보냈다.

