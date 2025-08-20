[XRP 뉴스] SEC, 리플 ETF 결정 2025년 10월로 연기 – 호재? 악재?

XRP의 중앙화 거래소 보유량이 감소하며 매도 압력이 완화되고 2.90달러 지지선에서 반등 여부가 핵심 변수로 작용하고 있다. SEC의 ETF 승인 연기에도 불구하고 리플의 채택 활용처는 꾸준히 확대되어 장기적 성장 잠재력을 뒷받침하고 있다.

글래스노드 데이터에 따르면 리플 코인 엑스알피(XRP)의 중앙화 거래소 보유량이 5.66%로 하락해 월 최저치를 기록했다. 8월 9일에 비하면 약 3% 감소한 셈이다.

급격한 거래소 보유량의 하락은 투자자들이 XRP를 자기수탁형 지갑으로 옮기고 있다고 보여주며 매도 압력 완화를 시사했다. 혹은 투심 강화, 안정성, 혹은 단기 상승 잠재력을 암시하는 신호일 수도 있다.

출처: 글래스노드

리플 코인 전망에 미칠 영향은

출처: 트레이딩뷰

미 증권거래위원회(SEC)가 복수의 현물 암호화폐 ETF에 대한 승인 결정을 2025년 10월로 연기했으며 XRP ETF도 여기에 포함되었다. 그 결과 엑스알피 시세가 24시간 전 대비 4.36% 하락해 2.88달러에 거래고 있다.

2.90달러는 리플 코인의 주요 지지선으로 과거 이 가격대에서 크게 반등했다. 이번에도 리플 코인이 2.90달러에서 반등한다면 이중 바닥 패턴을 형성해 강세 신호를 볼 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 33.9으로 과매수 상태여서 반등 가능성이 존재한다. 그러나 MACD가 음수이기 때문에 반등 전에 추가 하락이 발생할 것으로 보인다.

엑스알피 코인이 지지선을 유지한다면 다음 저항선 2.96달러를 향해 오를 수 있지만 지지선 시험에 실패한다면 추가 하락이 유력하다.

XRP 주류 채택 꾸준히 확대

리플이 아직 미국 은행 인가 및 XRP ETF 승인 결정을 기다리고 있으며 10월에 나올 가능성이 크지만 XRP 채택은 계속 확대하고 있다. 이제 사실상 모든 곳에서 엑스알피를 이용할 수 있다. 항공권부터 호텔, 리플 커뮤니티를 위해 출시한 신규 XRP 리워드 이벤트까지 리플 코인을 이용할 수 있는 활용처가 많다.

리플 투자자 사이 리워드 이벤트가 화제를 모은 가운데 프리세일 시장에서는 신기록을 깨고 있는 스노터 토큰이 최대 화두로 떠올랐다.

