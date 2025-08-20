이더리움 전망: 고래들의 공황매도? 이번주 4500달러 회복 가능성

이더리움은 일부 회의적인 투자자들의 매도로 시작된 약세장에 의해 단기 전망이 다소 부정적이다.

이 알트코인에 대한 스마트 머니의 유출이 증가하고 있다. 룩온체인은 지난 3시간 동안 1억 4,800만 달러 상당의 이더리움이 거래소로 이체되어 고래 투자자들 사이에서 공황 매도가 관찰되고 있다고 보고했다.

또한 코인글래스 데이터에 따르면 전통 금융 투자자들이 ETF 보유 종목 처분에 나섰다. 18일에만 1억 9,660만 달러가 순유출되어 사상 두 번째로 높은 일일 유출이 집계됐다.

이더리움 ETF 순유출입. 출처: 코인글래스.

15일에 5,900만 달러가 유출되는 등 지난주 매도세가 형성돼 지난 두 거래 세션의 총 순유출액은 2억 6,500만 달러에 달했다.

암호화폐와 전통 금융 시장 모두에서 투자자들이 비축에서 차익 실현으로 전환해 투자자 심리를 약화시키고 주요 지지선에 근접하면서 더 강력한 하향조정의 가능성을 높였다.

이더리움 전망: 이번 주 4500달러까지 반등?

이더리움은 현재 하락 채널 내에서 거래되고 있지만 가격이 주요 지지선에 가까워지면서 모멘텀이 둔화되기 시작했다.

ETH / USDT 4시간 차트, 하강 채널 패턴. 출처: 트레이딩뷰, 바이낸스.

상대 강도 지수(RSI)는 35로 과매도 구간에 근접해 있다. 이 영역은 역사적으로 매도 압력이 소진됨에 따라 이더리움의 저점을 신호했다.

이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대 또한 최근 데스 크로스 이후 신호선과 거의 평행하게 달리면서 약한 매도 압력을 반영해 최근 하락세가 지속될 가능성이 낮음을 시사한다.

이더리움은 이제 최근 강세를 촉발한 4,150달러 지지선에 근접해 있다. 매도 압력이 소진되는 동안 매수 압력이 높아지면 이더리움 가격은 현재 하락 채널의 상한선을 향해 반등할 수 있다는 진단이다.

상한선을 돌파한다면 현재 가격에서 14% 오른 4,790달러에 재도전할 수 있는 기반을 마련할 수 있다.

한편 오는 9월 FOMC 회의가 29일 앞으로 다가오면서 금리 인하에 대한 기대감이 낮아지고 있어 거시경제적 역풍이 불 것으로 예상된다.

비트코인, 이더리움 수익률 능가하나

비트코인 네트워크가 마침내 ‘생태계 성장’이라는 한계를 극복함에 따라 비트코인 대안으로 이더리움에 투자했던 사람들은 다시 생각해봐야 할 수도 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER)는 솔라나의 신속한 거래 처리 속도와 비트코인의 안정성을 융합해 안전하면서도 효율적인 레이어 2 네트워크를 개발하고 있다.

비트코인은 지금까지 느린 거래 속도, 높은 수수료, 제한된 프로그래밍 기능이라는 한계를 뛰어 넘지 못 하고 있었다. 때문에 이더리움이나 솔라나와의 경쟁에서 다소 불리함을 안고 있었지만 비트코인 하이퍼는 그 한계를 극복하도록 돕는 신규 레이어2 네트워크다.

일부 분석가들이 비트코인 ETF 상품과 기업 비축 추세에 힘입어 새로운 전통 금융 수요가 촉진됨에 따라 이번 사이클에 비트코인이 25만 달러에 달할 수 있다고 예측하는 있으며 HYPER 토큰이 그 수혜를 받을 것으로 기대된다.

현재 진행 중인 HYPER 프리세일 모금액이 이미 1075만 달러를 돌파했으며 스테이킹 연간 수익률은 102%다.

구매는 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에서 암호화폐 또는 카드로 가능하다.

비트코인 하이퍼 X와 텔레그램에서 최신 정보를 확인할 수 있다.