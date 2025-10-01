리플 전망: 분기 차트 강세 마감, 2017년 37,800% 랠리처럼 15달러 간다?

리플 코인(XRP)이 2017년 강세 구조와 유사한 패턴을 보이며 기술적 강세 신호가 나타났다. 전문가들은 이번 사이클에서 최대 15달러까지 상승할 가능성을 제시했다. 거시·제도적 호재가 맞물리며 2026년까지 대규모 랠리가 가능하다는 전망이 나왔다.

최종 업데이트: 10월 2, 2025

리플 코인 엑스알피(XRP) 분기봉 차트가 2017년 이후 처음으로 초록색 강세 신호로 전환하면서 역사를 반복한다면 리플 코인 강세 랠리를 기대할 만하다는 예측이 제기되었다.

암호화폐 애널리스트 미키불 크립토는 리플 시세가 지난 3개월 동안 28% 상승하면서 역사적 돌파를 위한 마지막 준비를 마쳤다고 주장했다.

2017년에 리플 코인이 37,800% 상승하기 전에 형성했던 구조와 유사하게 XRP 시세가 2025년 3분기를 마감하며 다년 간의 저항선 돌파를 재확인했으며 기술적 강세 신호가 커졌다. 전문가들은 목표 가격으로 15달러를 제시하고 있으며 시장의 여러 호재가 4분기 강세장을 가리키고 있어 설득력 있는 전망으로 볼 수 있다.

XRP는 계속해서 미국 트래드파이 시장 내 입지를 강화하고 있다. 또한 SEC의 새로운 ETF 일반 상장 기준에 따라 여러 자산운용사가 신속 절차로 암호화폐 ETP를 출시할 것으로 기대된다.

미국의 거시경제적 환경도 강세 모멘텀을 더하고 있다. 시장은 연말까지 미국이 기준 금리를 0.5%포인트 추가로 인하할 것이라고 내다보고 있으며 이 경우 엑스알피 같은 위험 자산의 수요를 북돋을 수 있다.

리플 가격 예측: 이번 사이클 15달러 달성 가능성

리플 코인 일봉 차트를 보면 올해 초부터 형성한 컵앤핸들 패턴이 임계점에 다다르고 있다.

또한 핸들 부분의 아래 경계선인 2.70달러 근처에 삼중 바닥이 형성되었다. 이는 강한 반전 구조로 최근 리플 코인의 반등이 돌파 움직임의 시작일 가능성을 암시한다.

출처: 트레이딩뷰

모멘텀 지표도 엑스알피 강세 전망을 뒷받침한다. RSI는 중립선 50 위로 상승하고 있어 매수세가 다시 우위를 점하기 시작했다고 해석할 수 있다.

MACD 히스토그램도 유사하게 추세 전환 가능성을 보여준다. MACD선이 신호선 위로 골든 크로스를 형성하는 단계에 있어 새로운 상승 추세의 초입에 있다고 암시했다.

돌파를 확인하기 위한 핵심 기준선은 3.60달러에 있다. 이 저항선만 돌파해 지지선으로 삼는다면 컵앤핸들 패턴의 실현에 따라 7.50달러까지 165% 상승할 잠재력이 존재한다.

미국의 추가 금리 인하, 현물 리플 ETF 승인, 401(k) 퇴직연금 암호화폐 포함 등의 잠재적 호재까지 고려하면 2026년을 향해 가며 430% 상승해 미키가 제시한 15달러까지 랠리를 이어갈 수 있다.

코인 불장에서 새로운 지갑으로 이동 중인 투자자들 – 그 이유는?

코인 불장에 대비한 매집 경쟁이 본격화다면서 베테랑 투자자들은 거래소에서 메타마스크, 엑스더스, 그리고 최근에는 베스트 월렛(Best Wallet, BEST) 등의 자기수탁형 지갑으로 자산을 옮기고 있다.

베스트 월렛의 강점은 불장에 특화한 첨단 기능에 있다. 가령, “업커밍 토큰” 페이지는 일종의 신규 코인 스크리너로, 대중적 인기를 끌기 전 유망 신규 코인을 소개한다.

유틸리티는 여기서 끝나지 않는다. 이번 코인 사이클에서 가장 핫한 내러티브인 트래드파이 통합 기능도 돋보인다. 베스트 월렛의 네이티브 ‘베스트 카드’는 트래드파이와 웹3 세계를 연결해 전 세계 마스터카드 가맹점에서 스테이블코인 결제를 지원할 예정이다.

이러한 이유로 베스트 월렛의 네이티브 토큰 BEST는 이번 코인 불장에서 상당한 모멘텀을 끌 잠재력이 있다. 투자자들은 프리세일을 통해 초기에 진입하고 있으며 BEST 프리세일 모금액은 1620만 달러를 넘었다.

관심 있는 투자자는 공식 웹사이트에서 암호화폐로 BEST를 구매할 수 있으며 판매 가격은 기사 작성 시점 기준 $0.025725이다.

