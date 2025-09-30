비트마인, 이더리움 보유자산 11억 달러 달성 소식에 주가 6% 급등

비트마인 이머전 테크놀로지는 최근 대규모 이더리움 추가 매입으로 전 세계 기업 중 최대 ETH 보유기업에 오르며 트레저리 시장 2위 자리를 확보했다. 하지만 공격적 매수에도 불구하고 BMNR 주가는 크게 회복하지 못해 시장 투심과의 간극이 드러났다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 10월 1, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

비트마인 이머전 테크놀로지(BMNR) 주가가 월요일에 이더리움 추가 매입 소식에 6% 이상 급등했다. 발표 직후 BMNR 주가가 53.60달러에 거래되었다. 하지만 일주일 전 시세에 비하면 여전히 4% 낮은 수준이었다.

🧵

1/

BitMine provided its latest holdings update for Sept 29, 2025:



$11.6 billion in total crypto + "moonshots"



– 2,650,900 ETH at $4,141 per $ETH tokens

– 192 $BTC coins

– $157 million Eightco stake (NASDAQ-$ORBS)

– unencumbered cash $436 million



Ticker: $BMNR… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) September 29, 2025

비트마인은 총 265만 ETH를 보유해 가치가 110억 달러에 달했으며 이와 함께 1,260만 달러 상당인 192 BTC, 현금 4억 3,600만 달러를 보유했다고 발표했다.

전체 보유 자산 규모가 116억 달러에 달하며 비트마인은 상장 기업 중 최대 규모의 이더리움 트레저리 기업 자리에 올랐다.

비트마인, 경쟁사 물리치고 스트래티지 다음 2위 암호화폐 트레저리 회사 자리매김

비트마인의 최신 자료에 따르면 지난주에 23만 4,846 ETH를 매입했으며 매입액이 9억 8,000만 달러 정도였다. 비트마인은 이외에도 9월에 잇따라 이더리움을 매입했다.

9월 19일 온체인 기록을 보면 비트코인이 갤럭시 디지털 장외 마켓을 통해 6,900만 달러 상당의 ETH를 매입한 것으로 드러났다. 여러 차례의 거래에 걸쳐 총 1만 5,427 ETH를 확보한 점이 드러났다.

🟢 Tom Lee’s Bitmine has purchased another $69M in $ETH, bringing its total holdings to $8.66B, and now holds nearly 2% of the total Ethereum supply.#Ethereum #ETH #Bitminehttps://t.co/G44P5Z2dKI — Cryptonews.com (@cryptonews) September 19, 2025

9월 11일에는 비트고로부터 4만 6,255 ETH(약 2억 100만 달러)를 받았으며 9월 4일에는 갤럭시 디지털과 팔콘X로부터 8만 325 ETH(3억 5,800만 달러)를 받았다.

공격적 매입에 비트마인과 다른 이더리움 비축 회사의 격차는 더 크게 벌어졌다. 가장 가까운 경쟁사 샤프링크 게이밍은 33억 7,000만 달러 상당의 이더리움을 보유했다.

전 세계적으로 비트마인은 암호화폐 트레저리 기업 중 2위를 자랑하며 1위는 비트코인 720억 달러 상당을 관리하는 스트래티지(전 마이크로스트래티지)였다.

비트마인 의장이자 리서치 회사 펀드스트랫 공동창업자인 톰 리(Tom Lee)는 반복적으로 이더리움 네트워크의 역할을 인공지능과 암호화폐의 장기적 “슈퍼사이클”과 연관지었다.

리 회장은 지니어스법 통과, SEC의 프로젝트 크립토 등 미국 규제 당국의 결정을 1971년 금본위제 폐지에 비교하며 이더리움이 신뢰성 및 가동시간으로 중립 블록체인을 위한 “우월한 선택”이라고 주장했다.

하지만 부진한 주가는 비트마인의 암호화폐 준비자산 확대와 주주 심리 간 간극을 보여준다.

월요일 상승 후에도 BMNR 주가는 지난주보다 낮은 수준에 머물고 있어 이더리움 비축을 둘러싼 열기가 시장의 투심으로 완전히 이어지지 않았다고 시사했다.

출처: 구글 파이낸스

이더리움 트레저리 데이터를 보면 비트마인은 이제 전 세계 기업 보유 이더리움 중 35%를 차지했다.

비트마인 이더리움의 급격한 팽창은 얼마나 공격적으로 이더리움에 투자하고 있는지 보여주며 이제 게이밍 회사나 온체인 잔고를 보유하는 거래소보다 규모가 커졌다.

기사 작성 시점 기준 이더리움(ETH)은 4,163달러에 거래되고 있으며 24시간 전 대비 1.37% 상승했다.

기관 보유 이더리움 210억 달러, 거래소 잔고는 7년 최저 수준

이더리움의 시장 역학이 변하고 있다. 기관 투자자는 보유량을 늘리는 반면 가상자산 거래소 잔고는 다년 만에 최저치로 하락했다.

스트래티직 ETH 리저브 데이터를 보면 총 69개의 주체가 합산 526만 ETH(약 211억 달러)를 관리하고 있으며 전체 ETH 공급량의 4.3%에 해당했다.

최대 보유 기업인 비트마인 이머전 테크놀로지는 이 가운데 265만 ETH를 보유(110억 달러)했다.

그 외 주요 기관으로 샤프링크 게이밍이 83만 8,000 ETH(34억 달러), 더 이더 머신이 49만 5,000 ETH(19억 9,000만 달러), 이더리움 재단이 22만 3,000 ETH(8억 9,900만 달러)를 보유했다.

이와 동시에 글래스노드 데이터를 보면 CEX 이더리움 준비금은 2016년 이후 최저 수준으로 감소했다.

출처: 글래스노드

분석가들은 거래소 잔고 하락 윈인으로 자기수탁지갑으로의 자산 이동, 스테이킹 참여, 신규 지갑으로의 보유 자산 재분배 등을 들었다.

거래소 유출은 글로벌 유동성 긴축이 시장에 압박을 가했던 2022년 말 이후 가장 높은 수준에 도달했다.

이더리움 가격 움직임 역시 변동성이 심했다. 9월에 ETH는 6% 하락했다. 하지만 일반적으로 10월에는 성과가 높은 편이다. 코인글래스 데이터를 보면 10월 평균 월간 상승률이 5%에 가까웠다.

출처: 글래스노드

암호화폐 애널리스트 마젤(Marzell)와 미다스(Midas)는 이더리움이 2020년 말 강세 구조를 반복할 수 있다고 전망하며 4분기에 큰 상승 여력이 있다고 내다보았다.

현재 ETH 가격은 4,000달러와 4,100달러 사이에 횡보하고 있다. 기술적 지표는 4,100달러와 4,200달러 사이에 저항을 나타내며 주요 지지선은 4,000달러에 있다.

출처: 트레이딩뷰

저항선을 명확하게 돌파하고 유지한다면 단기적으로 4,400달러까지 상승할 가능성이 있지만 분석가들은 새로운 지지선을 시험하는 과정에서 여러 차례의 후퇴를 동반한 길이 될 것이라고 경고했다.