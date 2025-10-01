파이코인 전망: 다시 떠오른 소송, 투자자 불안 커지나

파인코인 가격이 소송 리스크와 토큰 언락 부담으로 약세를 보이고 있다. 그러나 일부 지표는 반등 가능성을 시사한다.

최근 과거 소송이 다시 불거지며 파이코인 프로젝트 신뢰에 균열이 생기고 있다. 이로 인해 파이코인 가격 전망에도 불확실성이 커지고 있다.

2020년 법원 문건에 따르면, 공동 창업자인 부부가 개인적 갈등으로 프로젝트 운영에 차질을 빚었다는 의혹이 제기됐다. 이는 리더십과 투명성, 알트코인 내부 거버넌스 전반에 대한 의문을 불러일으켰다.

소송을 제기한 전직 임원 맥필립(McPhilip)은 “내부 갈등이 리더십을 약화시키고, 프로젝트 성장 대신 개인적 분쟁으로 자원이 낭비됐다”고 주장했다.

이번 소송의 핵심은 그의 지분 희석 시도에 있었으며, 이는 수백만 사용자의 자금이 걸린 프로젝트가 사익 추구에 의해 좌우될 수 있다는 점을 드러냈다.

파이코인 커뮤니티 전문가 Mr Spock은 “이번 소송이 파인코인 코어팀의 장기간 비활성화를 이해하는 데 중요한 맥락을 제공한다”며, 내부 갈등이 심화될수록 커뮤니티와의 소통이 단절되고 이는 투자 불안을 키우며, 빌더 유입을 막아 성장에 제동을 건다고 지적했다.

Pi Network Under Fire: Allegations of Greed, Toxic Leadership, and a Silent Core Team



The Pi Network, a project long promoted as a community-driven blockchain revolution, now faces serious scrutiny following explosive allegations from a former executive. McPhilip, a former… pic.twitter.com/nTUXJPXuyo — Mr Spock 𝛑 (@MrSpockApe) September 28, 2025

이 와중에 인플레이션 압력도 커지고 있다. PiScan에 따르면, 토큰은 하루 평균 약 120만 달러 규모로 계속 언락되고 있어, 수요 부진이 겹치면서 가격 부담이 가중되고 있다.

향후 30일간 파이토큰 해제 일정. 출처: 파이스캔

파이코인 가격 전망: 반등 가능성은?

시장 심리가 부정적으로 흐르는 가운데, 기술적 지표는 지난 4개월간 상승을 제한해온 하락 채널 재검증 이전의 상황을 반영하고 있다.

하락 채널을 보이는 파이/USDT 일일차트. 출처: 트레이딩뷰

PI/USDT 일일 차트는 지난 4개월 동안 하락 채널(내림 추세선) 안에서 움직였으나, RSI가 30선 아래로 내려오며 과매도 국면에 진입했다. 과거 이 구간은 단기 저점과 반등 신호로 작용했다.

MACD 히스토그램도 매수세 유입을 암시하며 시그널 라인 근처로 올라서고 있다. 돌파를 위한 핵심 구간은 0.32달러로, 과거 강력한 지지선 역할을 했던 레벨이다. 이 구간을 회복해야 상승 전환이 확정될 수 있다.

만약 이 구간을 돌파한다면 단기 목표가는 0.50달러로 최대 90% 반등 여력이 있다. 이후 5월 고점인 1.70달러 재탈환까지 열릴 경우 상승 폭은 530%에 이른다.

다만 MACD 반등 신호는 아직 약하고, 시그널 라인 상회 기간이 짧을 수 있어 리스크 관리가 필요하다. 만약 0.32달러 돌파에 실패한다면, 다음 지지선은 약 30% 낮은 0.185달러로 전망된다.

