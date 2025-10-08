리플 전망: 3달러 근처 가격 압축, 차트가 시사하는 다음 행보는

리플(XRP) 코인은 3달러 부근의 피보나치 되돌림과 저항선이 겹치는 구간에서 돌파 여부가 향후 추세를 결정할 핵심 분기점으로 주목받고 있다.

리플 코인 엑스알피(XRP) 시세 3달러 근처에 피보나치 되돌림 수준과 몇 개월에 걸친 저항선이 겹치며 리플 전망을 결정할 핵심 가격대로 주목받고 있다.

리플 코인 시세는 주말부터 3달러 근처를 압박하며 돌파와 거절 사이 중요한 변곡점에 앉아있다.

동시에 리플 코인은 미국 전통 금융 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 최근에는 S&P 다우존스 디지털 마켓 50지수에 엑스알피가 포함되어 기관 투자자의 관심 증가를 암시했다.

BREAKING: S&P Dow Jones includes $XRP in its new Crypto Broad Digital Market Index‼️



Another step toward full institutional recognition traditional finance is watching.📲🌐 pic.twitter.com/c5flRmu8ZH — XRP Update (@XrpUdate) October 7, 2025

여러 자산운용사가 10월 17일 현물 ETF 승인 최종 심사 기한을 앞두고 있어 트래드파이 자금이 유입될 새로운 통로가 열리며 기관 시장의 참여는 더욱 가속화될 수 있다.

리플 코인이 중요한 분기점에 위치하며 투기성 수요도 급증했다. 코인글래스 데이터에 따르면 파생상품 시장에서 엑스알피 미결제약정이 85억 3000만 달러를 넘어 트레이더들이 적극적으로 가격 움직임을 활용하고 있다고 나타냈다.

출처: 코인글래스

바이낸스 롱숏비율이 3.69로 78%의 트레이더가 가격 상승에 기대를 걸고 있어 시장은 리플 코인이 상승 추세를 이어갈 것으로 내다보고 있다고 추측할 수 있다.

리플 코인 전망: 다음 행보는

리플 코인은 대칭 삼각 패턴의 임계점 및 0.382 피보나치 되돌림 수준인 3.08달러에 접근했다가 오늘 2.85달러로 하락했다. 두 저항선이 만나면서 이 가격대는 3개월 동안 형성한 강세 깃발 패턴을 돌파하기 위한 마지막 장벽으로 작용하고 있다.

출처: 트레이딩뷰

이 가격대를 지지선으로 탈환하면 패턴 돌파를 확신할 수 있으며 이후 3.68달러를 재시험하고 5.25달러가지 80% 상승할 잠재력이 있다.

다만 모멘텀 지표는 거절 후 약세 가능성을 경고하기도 한다. 상대 강도 지수(RSI)가 오늘 시세 하락과 함께 중립선 아래로 떨어져 매도 압력이 증가했다고 반영했다.

MACD선 역시 신호선 아래로 하락하며 데스크로스를 형성하기 직전이어서 전체적인 추세에 미친 영향을 확인할 수 있다. 데스크로스는 리플 코인의 단기 고점 신호로 자주 나타났다.

XRP 가격이 현 패턴 구조를 유지하려면 2.70달러를 방어해야 한다. 그 아래로 하락할 경우 6월 저점 근처인 1.90달러까지 최대 30%로 낙폭이 확대될 수 있다.

