도지코인 전망: 거래량 폭증에 리플 상승률 제쳐… 밈코인 시장 부활 신호탄

도지코인은 최근 5.93% 상승하며 거래량이 43억 달러를 넘었고 현물 ETF 승인 기대와 금리 인하 전망이 투자 심리를 자극하고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 10월 9, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

새로운 유동성 유입에 따라 도지코인이 투자자의 선택을 받으며 도지코인 전망 관심이 높아졌다.

원조 밈코인 도지코인(DOGE)은 일주일 새 5.93% 상승하며 리플 코인의 같은 기간 상승률 0.95%를 능가했으며 24시간 거래량도 43억 달러를 넘었다.

엑스알피와 도지코인 모두 10월 17일에 여러 자산운용사의 현물 ETF 최종 심사기한을 앞두고 있어 유사한 위치에 있다.

출처: X

XRP와 DOGE는 미 증권거래위원회(SEC)의 일반 상장 기준 자격을 갖춘 자산으로 신속 승인 절차를 거칠 수 있어 S-1 양식 승인이 현물 ETF 출시의 마지막 관문이다.

미국이 연말까지 기준 금리를 0.50%포인트 추가로 인하할 것이라는 예측이 나오면서 거시경제적 상황은 밈코인 같은 고위험 자산으로의 자본 로테이션을 계속 유도하고 있다.

도지코인 가격 분석: 1달러 도지시대 임박했나

도지코인 호재가 하나씩 쌓이며 DOGE 차트가 연초부터 형성한 컵앤핸들 패턴이 전개될 가능성도 높아졌다.

현재 도지코인은 돌파의 핵심 분기점인 패턴의 목선 0.29달러에 접근하고 있으며 모멘텀 지표도 강세 신호를 유지하고 있다.

출처: 트레이딩뷰

RSI는 중립 구간을 유지해 과매수 상태도 과매도 상태도 아니라고 시사했다. MACD 히스토그램은 아직 양수를 유지해 상승 추세의 힘을 반영했다.

이대로 도지코인이 목선을 지지선으로 성공적으로 뒤집는다면 돌파를 확인할 수 있으며 0.49달러 및 0.65달러까지 재시험할 수 있다.

게다가 불장의 진행, 추가 금리 인하, ETF와 기업 트레저리를 통한 전통 금융 시장의 유입, 잠재적 401(k) 미국 퇴직연금의 암호화폐 시장 접근 등은 도지코인 랠리를 더욱 강화해 1달러 이정표를 실현 가능 범위로 가져올 수 있다.

밈코인 시즌이 돌아왔다: 패시브 인컴까지 가능한 신규 밈코인

자본이 하이리스크 하이리턴 밈코인으로 돌아오기 시작하는 가운데 페페노드(Pepenode, PEPENODE)는 밈코인 시장의 모멘텀을 활용하면서도 단지 가격 상승만 기다리는 것 외에 다른 수익 창출 방식을 함께 제공한다.

페페노드는 최초의 마인투언 밈코인으로 단순하면서도 재미있는 채굴 게임을 제공해 토큰 보상을 늘릴 기회를 제시한다.

별도의 채굴 장비는 필요하지 않다. 페페노드 게임에 참여해 채굴 장비를 구축하기 시작하면 다양한 밈코인 보상을 얻을 수 있다.

현재 진행 중인 사전 판매 단계에서부터 채굴 노드 구매 및 채굴을 시작해 토큰의 정식 출시 전부터 보상을 축적할 수 있다.

출처: 페페노드 공식 X

페페노드는 디플레이션 모델을 탑재해 토크노믹스를 강화했다. 플레이어가 채굴 장비 구매를 위해 PEPENODE 토큰을 지불할 때마다 70%의 토큰 소각이 발생하며 결국 장기적으로 희소성을 강화할 것으로 기대된다.

페페노드 인기는 빠른 속도로 높아지고 있다. 사전 판매 모금액은 170만 달러를 넘었으며 초기 투자자는 스테이킹에 참여해 APY 741%의 보상을 얻을 수 있다.

관심 있는 투자자는 공식 페페노드 웹사이트에 방문해 PEPENODE 프리세일에 참여하고 채굴 게임을 시작할 수 있다. 다음 가격 인상은 내일로 예정되어 있으며 PEPENODE 가격도 $0.0010918에서 인상될 예정이다.

페페노드 커뮤니티의 최신 소식은 공식 텔레그램, X 채널에서 확인할 수 있다.