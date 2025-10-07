챗지피티-5가 내다본 올해 XRP·솔라나·라이트코인 시세

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 10월 8, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

챗지피티의 최신 버전 챗지피티-5가 XRP, 솔라나, 라이트코인의 급등을 예상하고 있다.

시가총액 2조 5,000억 달러 규모의 비트코인은 전날 기록한 사상 최고가 12만 5,506달러보다 약 1% 낮은 수준에서 거래되고 있다.

세계 암호화폐 시장 시가총액은 4조 3,300억 달러로 복수의 코인이 동시에 사상 최고치를 경신한 이후 약 0.6% 하락하며 숨 고르기에 들어갔다.

전통적으로 ‘업토버(Uptober)’로 불리는 10월은 비트코인을 포함해 암호화폐 시장에 강세장이 펼쳐지는 시기로 디지털 자산 전반의 상승 랠리가 기대되고 있다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 7월 스테이블코인이 담보 자산을 필수적으로 확보하도록 하는 법안인 ‘지니어스 법안(GENIUS Act)’에 서명했다. 이후 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 증권법을 현대화하고 가상자산 업계가 기다려 온 가상자산에 대한 가이드라인을 제공하는 종합 개혁 이니셔티브인 ‘프로젝트 크립토‘를 발표했다.

제도권 편입이 가속화되자 분석가들은 이번 알트코인 불장이 2021년 불장을 뛰어넘을 것이라고 말한다. 만약 챗지피티의 분석이 적중한다면 XRP, 솔라나, 라이트코인이 불장을 주도할 것이라는 전망이다.

챗지피티 “XRP 10달러에서 20달러 사이에 거래될 것”

챗지피티에 따르면 리플의 XRP(엑스알피)는 올해 말까지 10달러에서 20달러까지 오를 수 있다. 이는 현재 가격인 2.99달러 대비 약 3배에서 6배 상승한 가격이다.

출처: 챗지피티

XRP의 최근 움직임이 예사롭지 않다. 지난 7월 18일, XRP는 2018년 고점인 3.40달러를 넘어 3.65달러까지 치솟았다가 거시경제적 및 지정학적 요인에 의해 약 18% 하향조정됐다.

리플은 결제 시스템을 계속해서 확장해 나가고 있어 주류 금융 기관의 XRP 신뢰도도 높아졌다. 2024년, 유엔 자본 개발 기금은 XRP를 최적의 글로벌 결제 솔루션으로 선정한 바 있다.

챗지피티는 XRP가 7월 고점을 돌파한다면 올해 내에 5달러에서 10달러까지 오를 수 있으며 호재가 발생할 시에는 20달러까지 오를 것으로 내다봤다.

지난 12개월 동안 리플(XRP)은 462% 급등하며 비트코인과 이더리움을 포함한 비담보 암호화폐 ‘빅3’ 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 같은 기간 비트코인은 100% 상승했고 이더리움은 88.5% 올랐다.

기술적 분석에 따르면 XRP는 2025년 한 해 동안 세 차례의 강세 플래그 패턴을 형성했으며 이 중 두 번은 여름에 나타나 4분기 돌파 가능성을 시사하고 있다.

지난달 미국 연방준비제도의 금리 인하와 첫 XRP 현물 ETF 출시가 즉각적인 랠리로 이어지지는 않았지만 전문가들은 ‘업토버’ 랠리에 대한 기대감과 추가 ETF 승인, 그리고 크리스마스 이전으로 예정된 미국 암호화폐 입법이 주요 상승 촉매로 작용할 가능성이 크다고 전망한다.

솔라나 1천달러 돌파 전망

솔라나는 스마트 컨트랙트 생태계의 핵심 주자로 부상했으며 현재 총 예치자산(TVL) 128억 달러를 기록해 전체 시장 규모 1,270억 달러 중 상당 부분을 차지하고 있다. 그리고 여전히 개발자와 기관 투자자 모두에게 매력적인 대표 플랫폼으로 평가된다.

출처: 챗지피티

최근 모멘텀은 미국 내 솔라나 현물 ETF 승인에 대한 기대감에서 비롯된다. 솔라나 ETF가 승인되면 비트코인 및 이더리움에서 관찰된 ETF 발(發) 대규모 자본 유입이 발생해 제도적 편입의 가속화를 도울 수 있다.

또한 솔라나는 실물자산(RWA) 토큰화와 스테이블코인 시장이 활성화될 경우 폭발적인 성장이 예상되는 코인으로 꼽히며 시장 점유율을 지속적으로 확대할 가능성이 높다. 이는 솔라나가 최대 경쟁자인 이더리움보다 거래 속도가 빠르고 수수료도 저렴하기 때문이다.

올해 초 트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼을 통해 솔라나가 미국의 국가 비트코인 비축금 자산에 포함될 수 있다고 암시한 바 있다. 그러나 현재 솔라나는 ‘보유 전용’ 자산으로 지정됐으며, 이는 직접적인 시장 매입이 아닌 정부 압류를 통해서만 취득이 가능함을 의미한다.

기술적 관점에서 솔라나는 길었던 하락 추세에서 벗어날 수 있었다. 지난 1월에 250달러를 기록했지만 4월에 100달러까지 하락했다가 지난 9월 19일 247달러까지 반등했다. 현재 솔라나는 232달러에 거래되고 있으며 상승을 준비하고 있다는 진단이다.

챗지피티는 솔라나의 강세 플래그 패턴 돌파를 전제로 올해 안에 1500달러까지 상승할 수 있을 것으로 예상하고 있으며 이는 지난 1월에 세운 사상 최고가 293.31달러의 약 5배에 달한다.

이러한 강세 시나리오는 SEC가 연말까지 종합적인 암호화폐 프레임워크를 마련하고 솔라나 ETF가 승인돼야 현실화될 가능성이 높다.

클래식 암호화폐 ‘라이트코인’ 사상 최고가 경신 기대돼

2011년 전 구글 엔지니어 찰리 리가 출시한 라이트코인(LTC)은 비트코인보다 빠르고 저렴한 대안으로 설계됐다. 비트코인이 “디지털 골드”라면 “디지털 실버”로 불리는 라이트코인은 훨씬 빠른 거래 처리 속도와 낮은 수수료를 자랑한다.

출처: 챗지피티

라이트코인은 스크립트(Scrypt) 해싱 알고리즘을 사용해 일반 사용자들의 채굴 접근성을 높였으며 비트코인보다 4배 빠른 2.5분의 블록 생성 시간으로 P2P(개인간) 결제 분야에서 입지를 확고히 했다.

챗지피티는 라이트코인이 2026년까지 250달러까지 급등할 수 있다고 전망했다. 이는 현재 가격 인 120달러의 2배 상승이다.

2024년 말부터 2025년 초까지 비트코인의 하락세를 따른 대부분의 암호화폐들과 달리, 라이트코인은 견고한 입지를 유지하며 140달러 저항선을 반복적으로 테스트하는 동시에 100달러 지지선을 지켜냈다.

만약 시장이 강세장으로 전환된다면 라이트코인은 저항선을 쉽게 돌파하고 연말까지 200~250달러에 도달할 수 있을 것으로 전망된다.

새로운 토큰들에 비해 시장의 관심도가 낮지만 라이트코인은 가장 오래되고 신뢰할 수 있는 결제용 알트코인 중 하나로 생존했으며 전 세계 판매자와 결제 플랫폼에서 지원되고 있다. 끊임없이 변화하고 있는 디지털 경제 시장에서 라이트코인은 단순함과 효율성, 그리고 신뢰성을 통해 입지를 굳히고 있다.

‘제2의 도지코인’으로 주목받는 맥시 도지

챗지피티의 레이더망에 포착된 새로운 고수익 투자 기회를 찾는 투자자들 앞에 도지코인의 경쟁자가 등장했다. 바로 ‘제2의 도지코인’이라 불리는 맥시 도지(MAXI)다.

도지코인은 이제 수십억 달러 규모로 성장해 가격 흐름이 비트코인과 이더리움과 유사하게 움직이고 있으며 2021년 열풍 때에 비해 변동성은 줄어든 상태다.

반면 맥시 도지는 보다 큰 상승 여력을 노리는 하이리스크 하이리턴 종목을 원하는 투자자들의 눈길을 끌고 있다. 그리고 프리세일 개시 몇 주 만에 이미 280만 달러 이상을 모금하며 빠르게 존재감을 키우고 있다.

ERC-20 표준 코인으로 개발된 MAXI는 커뮤니티 성장을 최우선 과제로 삼고 있다. 텔레그램·디스코드 영향력 강화, 거래 대회 개최, 타 프로젝트와의 협업 등을 통해 입지를 넓혀갈 계획이다.

총 토큰 발행량 1,502억 4,000만 개 가운데 25%는 마케팅과 파트너십을 위한 ‘맥시 펀드’에 배정된다. 토큰 보유자는 현재 스테이킹 서비스를 이용할 수 있으며 기사 작성 당시 연간 수익률은 159%다. 이는 스테이킹 풀이 커질수록 감소한다.

현재 MAXI 토큰은 개당 가격은 0.0002565달러에 판매되고 있으며 이는 1일 17시간 후 인상될 예정이다. 프리세일은 메타마스크나 베스트 월렛 등 코인 지갑을 통해 맥시 도지 공식 웹사이트에서 참여할 수 있다.

맥시 도지의 공식 X 계정과 텔레그램 채널을 통해 최신 정보를 확인할 수 있다.