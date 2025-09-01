[XRP 뉴스] 알트코인 랠리 이끌 주도주로 리플 주목
리플(XRP)의 현재 가격은 2.81달러로 24시간 기준 거래량은 약 70억 3,500만 달러를 기록했다. 이는 전일 대비 2.35% 하락한 수치이며 엑스알피의 시총은 1,668억 9,000만 달러로 모든 암호화폐를 통틀어 4위에 올라 있다.
현재 유통 중인 XRP는 594억 8,000만 개로 최대 발행량 1,000억 개 가운데 상당 부분이 풀려 있는 상황이다. 전문가들은 XRP가 주요 지지선에 근접하고 있어 향후 알트코인 시장의 새로운 상승 랠리를 주도할 수 있을지 주목하고 있다.
시장 압력에 흔들리는 XRP, 3달러 회복 난항
엑스알피가 3달러 선을 회복하는 데 어려움을 겪고 있다. 이는 비트코인이 7주 최저치로 밀려나면서 촉발된 전반적인 매도세와 수십억 달러 규모의 옵션 만기 이후 이더리움이 후퇴한 영향으로 알트코인 전반의 약세가 확대된 데 따른 것이다.
카르다노(ADA), 도지코인(DOGE), 수이(SUI) 등 주요 알트코인 역시 큰 폭의 하락세를 기록했다.
거시경제 불확실성도 압박 요인으로 작용하고 있다. 미국 연준이 예상보다 더디게 금리 인하에 나설 수 있다는 신호를 보낸 가운데, 높은 인플레이션과 안정적인 미국 경제는 위험자산 선호 심리를 위축시키고 있다. 여기에 엔비디아(NVIDIA)의 인공지능 전망이 둔화되며 미국 주요 기술주의 주가가 하락, 월가 투자심리까지 흔들렸다.
이에 전체 암호화폐 시총은 하루 만에 3.3% 줄어 3조 7,600억 달러로 떨어졌다.
온체인 지표 약화…XRP 네트워크·파생상품 시장 동반 둔화
온체인 데이터가 XRP의 펀더멘털이 약화되고 있음을 보여주고 있다. 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면 XRP 레저의 활성 주소 수는 7월 중순 약 5만 개에서 현재 2만4,000개로 절반 이상 줄어들며 네트워크 활동 둔화를 드러냈다.
파생상품 시장 역시 신중한 투심을 반영하고 있다. XRP 선물 미결제약정 규모는 1,094억 달러에서 797억 달러로 감소했으며 지난 24시간 동안 롱 포지션 청산 규모는 1,500만 달러를 넘어선 반면 숏 청산은 100만 달러 수준에 그쳤다. 이는 상승 베팅이 더 빠르게 무너지고 있음을 의미한다.
엑스알피의 시장 내 위상도 흔들리고 있다. 최근 시가총액 순위에서 테더(USDT)에 밀리며 전체 자산 기준 ‘세계 100대 자산’ 목록에서마저 제외됐다.
XRP 가격 전망: 2.58달러 지지선에 주목
단기 리플전망은 약세 기조를 보이고 있다. 현재 XRP는 하락 채널 내에서 박스권 움직임을 이어가며 8월 중순 3.25달러선에서의 저항 이후 하락세가 강화된 상태다. 리플 시세는 현재 2.79달러 부근, 즉 피보나치 되돌림(0.5 구간)에 머물러 있다.
기술적 지표를 보면, 주요 지지선은 2.79달러를 시작으로 2.58달러, 2.43달러 순으로 형성돼 있다. 반대로 단기 저항선은 2.99달러와 50일 이동평균선(SMA)인 3.09달러, 그리고 3.25달러가 관찰된다. 상대강도지수(RSI)는 41로 여전히 하락 압력이 지속되고 있음을 보여주지만 과매도 국면에는 진입하지 않았다. MACD 지표 역시 히스토그램 확대와 함께 음의 흐름을 이어가며 부정적 신호를 강화하고 있다.
다만, 2.58달러와 2.43달러 등 주요 지지선이 방어될 경우, XRP가 다시 반등하며 알트코인 시장 전반의 모멘텀을 되살릴 가능성도 열려 있다. 과거에도 XRP의 급등은 시장 유동성과 투자심리를 회복시키는 촉매 역할을 해왔다는 점에서 투자자들은 향후 가격 흐름을 주목하고 있다.
