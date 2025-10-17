볼래틸리티 셰어스 5배 레버리지 리플 ETF 신청… XRP 10달러 돌파 신호?

주요 자산운용사가 리플 5배 레버리지 ETF 출시를 추진하면서 제도권 금융의 가상자산 채택이 가속화되고 있다.

주요 자산운용사가 리플 레버리지 ETF 상품 출시를 신청하면서 제도권 금융의 가상자산 채택 가속화에 따라 리플 코인 강세 전망 기대감이 재점화되었다. 볼래틸리티 셰어스( Volatility Shares)는 이미 2배 레버리지 리플 ETF를 운용 중이지만 최근 5배 레버리지 ETF도 신청해 하이리스크 투자자를 위한 상품군을 확대했다.

Sonic BOOOM! — 27 leveraged 3x and 5x single stock ETFs filed by Volatility Shares!



3x AMD ETF

3x AMZN ETF

3x COIN ETF

3x CRCL ETF

3x GOOGL ETF

3x MSTR ETF

3x NVDA ETF

3x PLTR ETF

3x TSLA ETF

3x Bitcoin ETF

3x Ether ETF

3x Solana ETF

3x XRP ETF

3x VIX ETF



5x AMD ETF

5x AMZN… pic.twitter.com/JjxTlUdqUw — ETF Hearsay by Henry Jim (@ETFhearsay) October 14, 2025

5배 레버리지 ETF는 선물, 옵션 등의 상품을 이용해 투자자가 리플 코인 가격 움직임의 5배를 추종해 수익 잠재력을 키울 기회를 제공한다.

솔라나 상품도 제공하고 있는 볼래틸리티 셰어스는 운용 자산 규모가 7억 8,100만 달러를 넘어 기관 투자자의 암호화폐 기반 투자 상품 수요가 급격히 증가하고 있다고 보여주었다.

더 많은 금융 기업이 이같은 상품을 출시할수록 리플 코인 전망도 강화된다고 볼 수 있다.

XRP 가격 예측, 꾸준한 매집은 10달러 전망 강화

XRP 시세는 일주일 전 대비 16.27% 하락해 2.35달러에 거래되고 있다. 24시간 거래량은 74억 달러 이상으로 전체 시가총액 대비 5.25%의 비율을 기록해 시장이 활발하게 움직이고 있다고 볼 수 있다.

최근의 후퇴에도 불구하고 리플 코인은 2달러와 3.65달러 사이 주요 가격대를 유지하고 있으며 이더리움(ETH), 바이낸스 코인(BNB)이 신고가를 경신하는 동안 돌파를 기다리고 있다.

하지만 횡보기는 약세의 신호가 아닌 매집의 신호일 수 있으며 적절한 촉매제와 만나면 폭발적 상승 랠리도 유발할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

RSI가 14일 이동평균선을 상향 교차하는 강세 크로스오버가 나타나면 새로운 상승 추세의 초기 신호일 수 있다.

단기적으로 기관 투자자의 채택 증가에 따라 리플 코인 10달러는 현실적 목표 가격이 될 수 있다. 장기적으로 리플 생태계가 꾸준히 확대되고 유틸리티 역시 강화된다면 100달러 가능성도 존재한다.

한편 알트코인 시즌에 대비해 일부 투자자는 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER) 같은 초기 프리세일 코인에도 주목하고 있다. 비트코인 하이퍼는 솔라나 기반 비트코인 레이어 2 프로젝트로 2,300만 달러 이상 모금해 차기 유망주로 떠오르고 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER), 새로운 비트파이 시대 열까

비트코인 보유자들은 비트코인 디파이 생태계의 확장을 방해하는 인프라 한계를 해결할 프로젝트를 오랫동안 기다려왔다.

출처: 비트코인 하이퍼 공식 X

비트코인 하이퍼는 비트코인 최초 레이어 2 솔루션을 제시해 솔라나 네트워크의 효율성 및 낮은 거래 비용, 스마트 컨트랙트 기능을 비트코인 생태계에 통합했다.

이용자는 하이퍼 브릿지로 안전하게 비트코인을 지정된 주소로 옮겨 HYPER L2 위에 랩트 비트코인을 발행할 수 있으며 이를 스테이킹, 렌딩, 이자 상품 등에 활용할 수 있다.

주요 지갑과 거래소가 HYPER를 채택하며 네이티브 토큰 HYPER 수요도 증가할 것으로 기대되며 비트코인 하이퍼는 올해 주요 프리세일 코인으로 부상했다.

관심 있는 투자자는 비트코인 하이퍼 웹사이트에 방문해 베스트 월렛 같은 코인 지갑을 연결한 후 HYPER를 암호화폐로 구매할 수 있다.