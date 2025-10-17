바이낸스, 2년 반만에 고팍스 인수 완료

바이낸스가 국내 암호화폐 거래소 ‘고팍스’ 인수를 완료하며 약 2년 반 동안 이어진 금융정보분석원(FIU)의 보류 기간 후 국내 시장에 복귀했다.

핵심 포인트: 바이낸스가 약 2년 반 동안의 기다림 끝에 고팍스 인수에 대한 FIU의 최종 승인을 받았다.

이번 인수는 바이낸스가 미국 내 43억 달러 규모의 합의를 통해 자금세탁방지(AML) 우려를 완화한 점이 승인 과정에 결정적인 역할을 한 것으로 평가된다.

바이낸스는 이번 인수를 통해 고팍스의 약 4,700만 달러 규모 유동성 위기를 해소하고 한국 시장 재진입의 발판을 마련했다.

매일경제에 따르면 FIU가 고팍스의 임원 변경 신청서를 수리한 것으로 알려졌다.

고팍스, 2023년 첫 임원 변경 신청서 제출

고팍스는 지난 2023년 2월, 바이낸스가 고팍스의 67% 지분을 확보한 직후 첫 임원 변경 신청서를 제출했다. 그러나 미국 내 바이낸스의 법적 분쟁과 AML 관련 우려로 인해 규제 당국의 승인이 2년 가까이 지연됐다.

2023년 당시 바이낸스는 미등록 영업 및 AML 위반 혐의로 미국 증권 거래 위원회(SEC)와 법무부의 소송에 직면했었으며 이후 43억 달러의 벌금을 납부하고 강화된 규정 준수 체계를 도입하는 조건으로 합의를 이끌어냈다.

시장 관찰자들은 이번 합의가 국내 금융당국의 규제 리스크를 해소해 승인 결정을 가속화하는 데 핵심적인 요인으로 작용했다고 보고 있다.

FIU의 최종 승인으로 바이낸스는 2021년 국내 금융당국의 암호화폐 규제 강화 이후 철수했던 국내 시장에 공식적으로 복귀하게 됐다.

고팍스는 강력한 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML) 시스템이 필요한 한화-암호화폐 거래를 처리할 수 있는 국내 5개 거래소 중 하나로 꼽힌다.

이번 인수는 고팍스가 2023년에 겪었던 유동성 위기와도 밀접한 관련이 있다. 당시 고팍스의 디파이(DeFi) 파트너사인 제네시스 글로벌 캐피탈이 고객의 자금 인출을 중단한 데 이어 FTX 붕괴 여파로 파산을 신청하면서 거래소는 심각한 인출 지연 사태에 직면했다.

이로 인해 고팍스의 예금 상품인 ‘고파이(GoFi)’와 연계된 약 4,700만 달러 규모의 고객 자금이 동결됐다.

바이낸스는 인수 초기부터 피해 이용자들의 손실 복구를 지원하겠다고 약속하며 자금 투입을 포함한 구조 활동을 진행해 왔다.

이번에 금융당국의 최종 승인을 확보함에 따라 바이낸스는 엄격한 규제가 적용되는 한국 암호화폐 시장에 공식적으로 복원하고 투자자 신뢰 회복에 나설 전망이다.

앞서 이번 주 초 국내 금융당국이 바이낸스의 고팍스 인수 심사를 재개한 사실이 알려지면서 바이낸스의 국내 복귀가 임박했다는 관측이 제기된 바 있다.

국내 코인 거래소, 대여 서비스 중지 명령

한편 지난 8월 국내 금융당국은 가상자산 시장에서의 위험한 대출 관행을 막기 위해 명확한 규제 체계가 마련될 때까지 모든 암호화폐 대여 서비스를 일시 중단하라고 국내 거래소들에 명령했다.

이번 조치는 암호화폐 규제 체계 정비를 통해 제도권 편입을 추진하려는 정부의 광범위한 정책 기조 속에서 시행됐다. 당국은 기업의 코인 투자 제한 완화와 함께 국내 첫 암호화폐 현물 ETF 승인도 준비 중인 것으로 알려졌다.

이재명 정부 역시 디지털 금융 분야에서 보다 개방적인 입장을 예고하며 원화 기반 스테이블코인 발행을 위한 제도적 틀을 마련하고 있다.

한편 국내 최대 거래소 업비트의 운영사 두나무는 최근 기업 투자자를 대상으로 하는 신규 커스터디(디지털 자산 보관) 서비스를 선보였다. 이는 강화된 규제 환경 속에서 안전한 자산 보관 솔루션에 대한 수요가 늘어나는 가운데 출시된 것이다.

두나무 측은 “모든 디지털 자산을 완전 오프라인 상태의 콜드 월렛에 보관해 사이버 공격이나 외부 유출로부터 철저히 보호한다”고 밝혔다.