리플, ‘지트레저리’ 10억달러에 인수 ··· 수조달러 규모 기업 재무 운용 시장 진출 본격화

17일 가상자산 인프라 분야를 주도하고 있는 리플(Ripple)이 글로벌 재무 관리 솔루션 기업 지트레저리(GTreasury)를 10억 달러에 인수한다고 발표했다.

이번 인수는 리플 역사상 최대 규모의 사업 확장으로 수조 달러 규모의 글로벌 기업 시장 진출과 함께 다국적 대기업들과의 연결성을 강화하는 전략적 행보로 평가된다.

지트레저리는 40년 이상 글로벌 기업들의 재무 운영을 지원해온 기업으로 유동성·리스크·현금 관리 전반에 걸친 솔루션을 제공하고 있다.

기업 재무 인프라에 블록체인 도입

리플의 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse) CEO는 “그동안 기업 재무 체계는 느리고 낡은 결제 시스템에 갇혀 불필요한 지연과 높은 비용, 시장 진입 장벽을 겪어왔다”며 “블록체인 기술은 이에 대한 이상적인 솔루션”이라고 말했다. 그는 “리플의 블록체인 역량과 지트레저리의 재무 운영 전문성을 결합해 기업이 결제를 신속히 처리하고 자본을 효율적으로 운용할 수 있는 강력한 기반을 마련할 것”이라고 강조했다.

이번 인수는 전통 금융권과 가상자산 생태계를 잇는 리플의 비전을 구체화한 것으로 평가된다. 리플은 이를 통해 기업들이 실시간으로 유동성과 결제를 관리할 수 있도록 지원할 계획이다.

실시간 유동성과 자본 효울성

최근 전통 금융권이 자산 토큰화와 스테이블코인 도입을 가속화하면서 포춘 500대 기업의 CFO와 재무 담당자들은 법정화폐와 가상자산을 동시에 관리할 수 있는 인프라를 요구하고 있다.

리플과 지트레저리는 이번 합병을 통해 브로커 히든 로드(Hidden Road)를 거점으로 수조 달러 규모의 글로벌 리포(Repo) 시장에 진출할 예정이다. 이를 통해 고객이 유휴 자본을 효율적으로 운용하고, 리플의 다중체인 블록체인 네트워크를 활용해 24시간 실시간 자금 이동을 가능하게 한다는 구상이다.

지트레저리의 르나트 베르 에크(Renaat Ver Eecke) CEO는 “리플에 합류함으로써 자본 관리에서 자본 활성화로의 전환을 가속화하고 있다”며 “우리의 현금 예측·리스크 관리·컴플라이언스 역량에 리플의 글로벌 네트워크와 디지털 자산 솔루션이 더해져 재무 담당자들이 새로운 디지털 경제 환경에서 유동성과 결제를 효율적으로 관리할 수 있을 것”이라고 말했다.

리플, 올해 3번째 전략적 인수

지트레저리 플랫폼은 외환, 리스크, 컴플라이언스 측면에서 업계 최고 수준의 안정성과 규제적 적합성을 인정받고 있다.

이번 인수는 리플이 올해 초 진행한 히든 로드 및 스테이블코인 플랫폼 레일(Rail) 인수에 이어 2025년 세 번째 대규모 인수로 리플의 재무적 역량과 엔터프라이즈 블록체인 분야에서의 지배력이 확대되고 있음을 시사한다.

지트레저리 인수는 규제 당국의 승인 절차를 거쳐 향후 몇 달 내에 완료될 예정이다.