[XRP 뉴스] 3.00달러까지 상승하기 위한 마지막 장벽은 2.60달러

최근 XRP 뉴스에서는 2.60달러 저항선 돌파 여부가 핵심 변곡점으로 언급되고 있으며 기술적 분석상 이를 상방 돌파하면 3.00달러까지 추가 상승 랠리로 이어질 수 있다는 전망이 나왔다.

리플 시세가 24시간 전 대비 0.19% 하락해 2.49달러로 월요일을 열었다. 24시간 거래량은 26억 달러로 전일 대비 35% 증가했다. XRP 시세는 2.60달러 저항선 아래 갇혀 있으며 주요 기술 지표는 리플이 명확한 돌파를 앞두고 있다고 시사했다.

리플 시가총액은 1,497억 달러로 전 세계 암호화폐 중 네 번째로 크다. 트레이더들은 점점 좁아지는 횡보 구간 안에서 압축된 모멘텀이 어느 방향으로 기울지 주시하고 있다.

XRP 뉴스: 리플 기술적 분석: 하락 삼각 패턴

리플 일봉 차트를 보면 하락 삼각 패턴이 형성되었다. 하락 삼각 패턴은 일반적으로 지지선이 붕괴되면 약세가 지속하는 구조로 알려졌다. XRP 차트의 경우 3.15달러부터 점점 하락하는 고점이 형성한 저항선이 상승 모멘텀을 제한하고 있으며 2.54달러 근처 지지선은 마지막 방어선으로 작용하고 있다.

🚨 XRP Price Alert: XRP is testing the $2.60 resistance — the final hurdle before a potential breakout toward $3.00.



XRP 시세가 50일 지수이동평균선(EMA) 아래에 거래되는 점 역시 약세 심리가 지배적이라고 시사했다. 상대 강도 지수(RSI)는 45 인근에 있어 중립 모멘텀을 암시했지만 약세 다이버전스를 관찰할 수 있다.

리플 시세가 안정화된 가운데 새로운 고점은 기록하지 못하고 있다. 이러한 다이버전스는 매수세의 약화 및 추세 소진 가능성을 암시한다.

최근에 나타난 도지 및 스피닝 탑 캔들 역시 시장의 망설임을 보여준다. 당분간 트레이더들은 강세 장악형 캔들처럼 새로운 매수 모멘텀을 확인시켜줄 강세 신호나 약세 돌파 신호를 기다리며 신중하게 접근할 것으로 보인다.

리플 주요 가격대 및 잠재적 시나리오

리플 전망은 약세에 기울었다. 하지만 XRP가 2.60달러에서 2.72달러 위로 돌파하면 모멘텀을 얻어 다음 저항 클러스터가 존재하는 3.00달러까지 상승할 수 있다. 이 구간을 넘으면 단기 강세 반전을 확인해 이전 횡보 기간의 고점인 3.15달러에 도전할 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

반대로 2.54달러 지지선을 이대로 이탈하면 다음 지지선 2.26달러 혹은 2.02달러까지 하락할 수 있다. 두 가격대 모두 하락 삼각 패턴의 아래 경계선과 맞물려 리플 가격을 받쳐주고 있다.

강세 시나리오: 2.60달러 돌파 시 3.00달러에서 3.15달러까지 상승할 길이 열림

2.60달러 돌파 시 3.00달러에서 3.15달러까지 상승할 길이 열림 약세 시나리오: 2.54달러 아래로 붕괴 시 2.26달러에서 2.02달러까지 하락 가능

XRP 거래 기회 및 전망

단기 트레이더라면 2.54달러 아래 숏 포지션을 열어 2.02달러를 목표 가격으로 고려하면 위험보상 프로필이 유리한 기회가 될 수 있으며 손절매 가격으로 2.73달러를 설정할 수 있다. 반대로 2.72달러 위로 돌파 후 3.00달러를 목표로 한 롱 포지션을 잡을 수 있다.

XRP 뉴스 발표 등으로 하나의 방향성이 확정되기 전까지 리플은 횡보 구간 안에 머물며 다음 돌파를 기다릴 가능성이 크며 앞으로 2.60달러가 핵심 변곡점이 될 것으로 보인다. 그동안 트레이더들은 새로운 기회를 찾아 프리세일 시장으로 시선을 확대하고 있으며 2,560만 달러 모금한 비트코인 하이퍼가 특히 투자자의 시선을 집중시키고 있다.

비트코인 하이퍼: 솔라나 활용한 비트코인의 다음 진화 단계?

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)는 비트코인 생태계의 새로운 단계를 연다. 비트코인이 강력한 보안을 자랑하지만 솔라나급 속도는 부재해 언제나 한계로 지적되었다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상머신(SVM)을 기반으로 한 최초의 비트코인 네이티브 레이어 2 체인을 개발해 비트코인의 안정성에 솔라나의 고성능 프레임워크를 결합하고자 한다. 그 결과 높은 거래 속도, 저렴한 스마트 컨트랙트, 분산형 앱, 밈코인 발행까지 가능하며 비트코인 메인넷에 보안을 의지하는 거래 환경이 탄생했다.

출처: 비트코인 하이퍼 공식 X

코인설트의 감사를 통과한 비트코인 하이퍼는 개발 초반부터 신뢰와 확장성의 중요성을 강조하며 전진하고 있다. 프리세일 모금액은 2,560만 달러를 돌파했으몀 다음 프리세일 단계 시작 전까지 $0.013215에 HYPER 토큰을 구매할 수 있다. 관심 있는 투자자는 비트코인 하이퍼 공식 X, 텔레그램 채널에서 더 자세한 정보를 확인할 수 있다.

비트코인 활동이 증가하고 비트코인 기반 효율적 애플리케이션의 수요가 증가하며 이를 개발하고 뒷받침할 수 있는 비트코인 하이퍼 같은 솔루션도 함께 주목 받을 수 있다. 비트코인이 세운 기반 위에 비트코인 하이퍼는 유연성과 재미, 속도를 제공한다.

