리플 ETF 상장 여부 11월 13일 결정…시장 급등락 가능성에 긴장

카나리 캐피털(Canary Capital)은 11월 13일 발표될 리플 ETF 승인을 앞두고, 상장 지연 요인이었던 수정 조항을 삭제한 최신 등록서(S-1)를 제출했다. 이로써 XRP는 3달러 돌파와 2.20달러 지지선 사이에서 향방을 가를 중요한 분기점에 놓였다.

작성자 Jaeyoon Lee 작성자 Jaeyoon Lee 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 11월 1, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

금일 리플(XRP) 가격 전망은 11월 13일 발표될 카나리 캐피털(Canary Capital)의 리플 ETF 승인 결정에 달려 있어, 시장의 관심이 집중되고 있다.

10월 31일 새벽, 카나리는 현물 리플 ETF의 상장 지연 요인이던 딜레이 조항을 삭제한 후, 수정된 S-1 등록서를 제출했다.

이에 따라 나스닥의 8-A 승인이 조기에 완료되면, 리플 ETF가 11월 중 정식 출시될 가능성이 높아졌다. 암호화폐 트레이더들은 XRP가 3달러 돌파에 성공할지, 혹은 2.20달러 지지선을 다시 시험할지에 주목하며, 대규모 변동성에 대비하는 모습을 보이고 있다.

트레이더들, 11월 리플 ETF 판결 앞두고 ‘결정적 돌파’ 주목

시장 분석가 차트너드(ChartNerd)는 XRP가 7년간 이어진 대칭 삼각형 패턴을 상향 돌파했다며, 지난 12개월 동안 이전 사상 최고가(3.84달러) 종가 및 2021년 고점 부근에서 꾸준히 매집이 이뤄지고 있다고 분석했다.

이에 따라 현재 시장 흐름은 상승 쪽으로 무게가 실리고 있다.

한편, XRP/테더(USDT) 영구선물 차트에서는 가격이 전형적인 하락 쐐기형(Falling Wedge) 패턴을 완성한 뒤 상향 돌파하며, 추세 전환 신호를 보이고 있다. 현재 XRP는 약 2.5127달러에 거래 중이며, 최근 2.80달러 부근의 주문 블록(매물대)에서 저항을 받은 뒤 소폭 조정을 거친 상태다.

차트상에서는 최근 고점과 저점을 기준으로 한 피보나치 되돌림 구간을 기반으로 3개의 주요 목표가(Take-Profit, TP)를 보여준다. 1차 목표가는 약 2.6668달러, 2차는 현재가 수준인 2.5127달러, 3차는 약 2.4281달러로 추정된다.

XRP 가격 전망: 하락 쐐기형 돌파, 단기 목표는 2.80달러

하단의 RSI(상대강도지수) 지표는 현재 중립 구간에서 움직이고 있어, 과매수나 과매도 상태가 아닌 것으로 나타났다. 이는 상·하방 어느 쪽으로든 추가 움직임의 여지가 남아 있음을 시사한다.

출처: 트레이딩뷰

노란색 선이 보라색 선을 상향 돌파하는 모습이 보여, 이 흐름이 지속될 경우 상승 모멘텀 형성 신호로 해석할 수 있다.

가격이 2.40달러 지지선을 유지하고 2.60달러를 확실히 회복하면, 2.80달러 부근 주문 블록 저항선을 재도전할 환경이 조성되어 심리적 저항선인 3.00달러까지도 확장 목표로 기대할 수 있다.

반면 현재 지지선을 지키지 못하면 2.30~2.20달러 구간까지 내려앉았다가, 이후에야 다시 매수세가 주도권을 되찾을 가능성이 있다.

실사용 알트에서 밈코인으로… ‘페페노드(Pepenode)’ 게임형 채굴 주목

리플 ETF 판결을 앞두고 단기 트레이더들이 대형 알트코인에서 수익을 실현한 뒤, 보다 높은 변동성과 보상을 추구하는 밈코인 시장으로 눈을 돌리는 모습도 포착되고 있다. 이 흐름 속에서 페페노드($PEPENODE)는 ‘쉽게 참여 가능한 채굴형 밈코인’으로 빠르게 입소문을 타고 있다.

기존 암호화폐 채굴은 고가의 장비와 초기 투자 비용이 필요했다. 그러나 페페노드는 이러한 장벽을 허물며, 누구나 손쉽게 참여할 수 있는 ‘마인 투 언(Mine-to-Earn, M2E)’ 게임을 선보였다.

함께 읽기: 페페코인 구매 방법 – 5분 안에 PEPE 사는법

유저들은 추가로 페페노드 토큰을 투자해 채굴 장비를 업그레이드할 수 있으며, 이를 통해 채굴 효율을 높이고 리더보드 순위를 올릴 수 있다. 상위 채굴자들은 ‘본크(Bonk)’나 ‘퍼지 펭귄즈(Pudgy Penguins)’ 같은 인기 밈코인으로 보상을 받는다.

커뮤니티 내에서 게임의 인기가 높아질수록 경쟁이 치열해지고, 그에 따라 페페노드 토큰 가격도 급등할 것으로 전망된다. 또한 토큰 가격은 일정 주기로 상승하도록 설계되어 있어, 초기 투자자에게 유리한 구조를 갖췄다. 다음 가격 인상은 약 48시간 후에 예정되어 있다.

현재 페페노드의 판매가는 0.0011272달러로, 공식 웹사이트에서 지갑(예: 베스트월렛)을 연결해 바로 구매할 수 있다. 결제는 USDT나 ETH로 교환하거나, 일반 은행카드로도 참여 가능하다.