앤트로픽 클로드 AI, XRP·수이·에이브 등 11월 유망 암호화폐 공개

클로드 AI가 발표한 최신 보고서에서 리플(XRP), 수이(SUI), 에이브(AAVE) 등 주요 암호화폐의 연말 목표가를 예측했다.​

앤트로픽의 챗지피티 대항마 클로드 AI가 21쪽 보고서를 발표해 리플(XRP), 수이(SUI), 에이브(AAVE) 코인 전망을 예측했다. 이외에 아직 상장하지 않아 저평가된 밈코인도 추천 암호화폐 목록에 추가해 투자자의 관심을 받았다.

리플(XRP): 두 자릿수 성장률 예측한 클로드 AI

클로드의 암호화폐 전망 보고서에 따르면 리플 코인 엑스알피(XRP)가 가장 유망한 프로젝트 중 하나일 수 있다. 클로드는 XRP 시세가 연말에 8달러까지 상승할 수 있다고 예측했다. 기사 작성 시점 기준 시세 2.52달러 대비 217% 높은 목표가격이다.

출처: 클로드 AI

리플은 올해 미 증권거래위원회(SEC)와의 소송에서 승리하며 투자 심리가 고취되었고 결과적으로 7월에 7년 만에 3.65달러에 도달했다. 리플이 연초 대비 상승률은 392%, 365일 상승률은 391.85%로 비트코인과 이더리움의 상승률을 크게 웃돌았다.

이와 함께 리플이 스테이블코인 RLUSD를 출시하고 CEO 브래드 갈링하우스가 미국의 가상화폐 친화적 정부와 긴밀한 관계를 유지하면서 리플은 규제 친화적 디지털 결제 플랫폼으로 자리매김하며 높은 투자 수요를 보여주고 있다.

XRP 2025년 차트를 보면 여러 강세 깃발 패턴이 나타나 기술적 모멘텀도 시사했다.

출처: 트레이딩뷰

XRP ETF 승인, 신규 파트너십, SEC의 규제 명확성 개혁인 “프로젝트 크립토” 출범 등의 촉매제가 받쳐줄 경우 리플이 현실적으로 12개월 목표 가격으로 8달러를 바라볼 수 있다.

수이(SUI): 25달러 가능하다는 클로드 AI

수이는 이더리움의 속도와 확장성을 압도할 수 있는 블록체인으로 꾸준히 관심 받고 있다.

출처: 클로드 AI

수이 체인은 탁월한 쓰루풋을 자랑해 초당 최대 29만 7,000번의 거래(TPS)까지 처리할 수 있는 것으로 알려졌다. 이에 반해 이더리움의 평균 거래 속도는 15 TPS이다.

수이 코인은 24시간 전 대비 0.28% 상승해 2.36달러에 거래되었다. 클로드는 보고서에서 수이 코인이 상승 추세를 유지하며 내년에 25달러에 도달할 수 있다고 예측했다. 그 근거로 클로드는 정교한 스마트 컨트랙트 생태계, 높은 확장성과 상호운용성을 들었다.

출처: 트레이딩뷰

최근의 느린 시장 모멘텀이 이어진다면 연말 수이 예상 가격으로 5달러를 고려할 수 있다. 그러나 기술적 지표는 돌파 가능성을 시사한다. 차트를 보면 지난 1년 동안 두 개의 강세 깃발 패턴이 나타났으며 이는 상승 잠재력의 선행 지표로 알려졌다.

에이브 (AAVE): 이더리움의 디파이 거물, 두 배 오를 수 있다는 클로드

에이브(AAVE)는 디파이의 주춧돌로 이용자들이 안전하고 효율적인 플랫폼에서 대여, 대출하고 패시브 인컴을 얻을 수 있도록 지원한다.

출처: 클로드 AI

에이브는 플래시론, 유동성 풀, 멀티체인 접근성으로 유명하며 디파이 시장을 발전시키는 데 핵심적 역할을 담당했다.

에이브는 혁신에 대한 약속, 커뮤니티 거버넌스, 기관 투자자의 관심 증가로 디파이 열풍의 생존자일 뿐만 아니라 핵심 설계자 중 하나이다. 클로드 AI는 에이브 가격이 현재 가격 224달러에서 1,000달러까지 상승할 수 있다고 예측했다. 1년 동안 약 5배 오르는 셈이다.

출처: 트레이딩뷰

에이브 코인 차트는 확장 삼각 패턴을 형성하고 있다. 내년에 보수적 목표 가격인 600달러를 도달하면 1,000달러를 향한 여정에서 중요한 심리적 기반을 구축할 수 있다.

맥시도지(MAXI): 클로드가 주목한 고성장 밈코인

맥시도지(Maxi Doge, MAXI)는 아직 사전 판매 단계에 있지만 “이번 코인 불장의 도지코인”으로 불리고 있다. 투자자의 높은 수요 덕분에 프리세일 모금액은 380만 달러를 넘었다.

클로드는 맥시도지가 폭발적으로 성장할 잠재력을 가졌다고 주장하며 내년 예상 가격으로 $0.013275를 제시했다. 현재 MAXI는 $0.000266에 판매되고 있다.

출처: 클로드 AI

맥시도지는 도지코인의 정신없는 에너지 폭발하는 보디빌더 사촌 동생을 컨셉으로 삼았으며 암호화폐 디젠 문화, 레버리지 트레이딩 밈, 주간 트레이딩 대회, 커뮤니티 참여를 성장 동력으로 가졌다.

MAXI는 이더리움 체인 위 ERC-20 토큰으로 개발되었기 때문에 원조 도지코인보다 빠르고 저렴한 거래가 가능하다.

전체 MAXI 공급량 1,502억 4,000만 개 중 25%는 “맥시 펀드”에 분배되어 마케팅, 전략적 협업, 생태계 개발에 이용될 예정이다.

스테이킹 풀도 지원하고 있으며 예상 보상률은 APY 79%이다. 보상률은 스테이킹풀 참여도가 올라갈수록 감소한다. MAXI 사전 판매 가격은 앞서 언급했듯이 $0.000266이며 프리세일 단계에 따라 점진적으로 인상된다.

투자자는 베스트 월렛, 맥시 도지 등의 코인지갑으로 프리세일에 참여할 수 있다. 더 자세한 맥시도지 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.