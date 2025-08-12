[XRP 뉴스] 리플에 1억 달러 투자하는 비보파워, 10달러 XRP 필연인가

비보파워(Vivopower)가 재무 전략의 일부로 리플에 1억 달러 투자한다고 밝히며 리플에 대한 기관투자 수요와 강세 전망을 견인하고 있다. 이러한 투자 확대와 시장 모멘텀에 힘입어 엑스알피(XRP)가 올해 10달러까지 상승할 가능성도 제기되고 있다.

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 최종 업데이트: 8월 12, 2025

비보파워(Vivopower)는 가장 최근에 암호화폐 중심 트레저리 전략을 출범한 상장 기업으로, 리플에 1억 달러를 투자한다고 발표해 리플 코인 전망을 강화했다.

비보파워는 2014년 설립한 회사로 광업 및 산업 분야를 위한 전치가, 암호화폐 채굴을 위한 태양광 발전 솔루션에 주력한다.

올해 5월 비보파워는 사모 방식으로 1억 2,000만 달러 이상을 모금해 재무 전략의 일부로 엑스알피(XRP)에 투자한다고 발표했다.

VivoPower $VVPR To Purchase Initial US$100 Million of @Ripple Shares, Effectively Buying XRP at an Implied US$0.47 Per Token pic.twitter.com/hYKJL0MJh0 — VivoPower (@Vivo_Power) August 8, 2025

비보파워는 XRP 토큰의 매입 및 커스터디를 위해 비트고와 제휴를 맺었다. 이 결과 비보파워는 미국에서 XRP에 간접적으로 투자할 수 있는 대표 수단으로 떠올랐다.

스트래티지가 비트코인을 활용한 방식과 유사하게 비보파워도 XRP 트레저리 규모가 커지면서 주가가 점차 XRP와 유사하게 움직일 것으로 보인다.

한편 비보파워는 얼마 전 암호화폐 스테이킹 플랫폼 플레어(Flare)와의 파트너십을 통해 보유 XRP로부터 수익을 창출하기 위한 XRP의 랩트 버전을 출시한다고 밝혔다. 발생하는 모든 수익금은 XRP 펀드를 확대하기 위한 재투자에 이용될 계획이다.

이러한 구조는 엑스알피에 대한 수요를 꾸준히 창출해 강세 리플 코인 전망을 강화한다고 볼 수 있다.

리플 가격 전망: $10까지의 길 열린 듯

엑스알피 코인 시세는 24시간 전 대비 4.22% 하락한 3.13달러에 거래되고 있다. 지난주 금요일 3.35달러 근처에서 저항에 부딪힌 후 후퇴한 모습이다.

출처: 트레이딩뷰

이제 엑스알피가 다음 상승을 위한 충분한 유동성을 확보하려면 다시 3달러 근처까지 방문해야 할 수 있다. 최근 가상자산 시장의 랠리를 촉발한 긍정적 모멘텀을 고려할 때 단기적으로 3.5달러를 돌파할 가능성도 존재한다.

앞으로 4달러까지의 길은 열렸다고 볼 수 있으며 최근의 XRP 뉴스는 기관 투자자의 채택 확대를 보여주어 장기 리플 전망을 뒷받침한다.

리플 코인이 올해 10달러를 달성할 가능성도 충분히 존재한다. 모멘텀이 계속 강화하고 비보파워 같은 기업이 지속적으로 엑스알피에 수억 달러의 자금을 투입한다면 엑스알피 가격이 올해가 가기 전 10달러를 달성할 충분한 힘을 제공할 수 있다.

상당수의 알트코인이 신고가 기록 여정을 이어가는 가운데 더 큰 성장 여력을 찾아 신규 프리세일 코인을 찾는 투자자도 증가했다. 이 중에서 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)는 프리세일을 시작한 지 일주일 만에 70만 달러 모금해 초반부터 강한 모멘텀을 보이고 있다.

맥시 도지(MAXI) 일주일만에 프리세일 모금액 70만 달러 돌파

맥시 도지는 강아지 테마 밈코인으로 코인 불장에서 만연한 “무조건 오른다”는 분위기를 컨셉으로 한다.

출처: 맥시 도지 홈페이지

근육질의 맥시 도지는 풀 매수, 1,000배 레버리지 거래를 통해 부모님 집에서 독립할 자금을 모으고자 하며, 두려움이나 손절매 주문, 손실은 허용하지 않는다.

프로젝트팀은 사전 판매 모금액의 25%를 맥시 펀드에 할당해 선물 거래 플랫폼과의 협업 등, 트레이딩 대회 진행 등에 이용할 계획이다.

할인된 가격에 MAXI 토큰을 구매하고 펌핑 커뮤니티에 참여하려면 맥시 도지 웹사이트에 방문해 베스트 월렛 같은 코인지갑을 연결하고 ETH, USDT 등의 암호화폐로 투자할 수 있다. MAXI 가격은 $0.0002515이지만 내일 중으로 가격을 인상할 예정이다. 더 자세한 맥시 도지 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.