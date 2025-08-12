트럼프 퇴직연금 가상자산 투자 허용에 비트코인 반등 ··· 최고 속도 비트코인 레이어2 ‘비트코인 하이퍼’ 모금액 800만달러 돌파

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 퇴직연금(401K)을 암호화폐에 투자할 수 있도록 허용하는 행정명령에 서명하자 코인 시장 전반적으로 상승세가 촉진됐고 비트코인이 11만 7000달러까지 반등했다 현재 11만 6000달러로 하향조정된 상태다.

동시에 비트코인 역사상 가장 빠른 레이어 2 체인인 ‘비트코인 하이퍼(HYPER)’에 고래 투자자 자본이 유입되며 프리세일 모금액이 800만 달러를 돌파했다. 이는 고래 투자자들이 움직이고 있다는 명확한 신호다.

비트코인의 보안성을 유지하면서 솔라나 가상 머신(SVM)을 통해 비트코인 네트워크에 프로그래밍 기능을 제공하도도록 설계된 비트코인 하이퍼는 비트코인 네트워크 기반 디파이, 게임 및 온체인 애플리케이션의 새로운 시대를 연다.

현재 프리세일에서 HYPER 토큰은 개당 0.012625달러에 판매되고 있으며 이는 21시간 후 인상될 예정이다.

미국 퇴직연금 규모 8조 7천억달러 행정명령 호재에 비트코인 하이퍼 수혜받을 것

지난달 통과된 미국의 ‘지니어스(GENIUS) 법안’은 스테이블코인의 발행, 준비금, 상환권에 대한 법적 프레임워크를 마련한다. 이는 가상자산 투자에 대해 신중한 입장을 고수해왔던 기관 투자자들에게 법적 명확성을 제공해 코인 시장에 호재로 작용한다.

게다가 7일 트럼프 대통령이 서명한 행정명령은 미국 퇴직연금의 암호화폐 투자를 허용한다.

Donald Trump opens US 401Ks to crypto and private equity investments https://t.co/7oKJvaRUA9 — Finance News (@ftfinancenews) August 7, 2025

최신 ‘투자 기업 연구소’ 데이터에 따르면 올해 1분기 말 기준 미국인의 고용주 기반 확정 기여 플랜(employer-based defined contribution plan)의 운용 자산은 12조 2,000억 달러이며 그 중 8조 7,000억 달러가 401K에 해당한다.

https://www.ici.org/statistical-report/ret_25_q1

즉, 퇴직연금 제공업체가 1~5%로 상대적으로 적은 금액을 가상자산 시장에 투자하더라도 401K는 매월 자동으로 이체되기 때문에 투기적 성격의 개인 투자자 유입과는 다르게 시장에 장기적으로 자본이 꾸준히 유입될 것을 의미한다.

코인게코 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 암호화폐 시장의 총 시가총액은 2.7% 증가한 3조 9,700억 달러로 집계됐고 일일 거래량은 1,620억 달러로 급증하는 등 시장은 즉각적인 반응을 보였다.

기관 투자자들은 여전히 비트코인에 초점을 맞추고 있다. 비트코인은 ETF 수요와 기업 구매수에 힘입어 올해 10만 달러 이상을 꾸준히 유지하고 있다. 이러한 배경 때문에 펀드스트랫의 분석가 톰 리는 연말까지 비트코인이 20만 달러에서 25만 달러 사이로 오를 것으로 전망한다.

시장이 강세로 돌아서면서 비트코인뿐만 아니라 곧 출시될 비트코인 역사상 가장 빠른 레이어 2 체인인 비트코인 하이퍼에 대한 시장의 관심도 높아지고 있다.

비트코인 하이퍼, 비트코인에 솔라나급 속도제공하는 레이어 2 알트코인

투자자들이 비트코인 하이퍼를 ‘비트코인 촉매제’로 인식하기 시작하면서 현재 진행 중인 HYPER 프리세일 모금액이 800만 달러를 돌파했다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상 머신(SVM)과 비트코인을 결합한 최초의 레이어 2로 비트코인 네트워크가 자체적으로 제공할 수 없는 신속한 거래 처리 속도와 저렴한 거래 수수료를 제공한다.

이는 자가수탁형 영지식 브릿지를 통해 가능하며 이 브릿지는 비트코인을 온체인에 예치하고 레이어 2에서 랩드 버전을 발행한다.

이를 통해 고속 애플리케이션에서 사용할 수 있는 실제 비트코인 유동성을 확보할 수 있으며 사용자는 무료에 가까운 수수료와 신속한 거래 처리 역량을 활용해 스테이킹, 거래, 토큰 출시 또는 디앱을 개발할 수 있다.

현재 비트코인은 주로 가치 저장 수단으로 사용되며 매매 수단으로 사용되는 경우는 드물다. 하지만 비트코인 하이퍼 상의 ‘랩드 비트코인’은 생태계 상의 결제 앱 내에서 결제 수단으로 사용되거나 게임 및 탈중앙 금융 서비스의 통화 역할을 할 수 있다.

사용자는 원하는 작업을 마치면 래핑된 토큰을 소각하고 브리지에서 직접 비트코인을 가져오면 된다

이는 비트코인의 사용 사례를 획기적으로 확장한다. 각 비트코인은 비트코인 하이퍼 생태계 내에서 보다 다재다능하고 프로그래밍 가능한 자산으로 기능하게 된다. 비트코인이 마침내 솔라나급 속도와 비트코인의 보안을 겸비하면서 디파이, RWA, 게임, NFT 등 다양한 분야로 사용될 수 있게 됐다.

비트코인 하이퍼, 비트코인 레이어 2에서 SVM 실행

6일, 비트코인 하이퍼 개발팀은 자체 롤업 아키텍처에서 솔라나 프로그램이 정상적으로 실행된다고 발표했다. 이제 개발자들은 비트코인의 실행 계층을 위해 특별히 구축된 맞춤형 SVM 런타임으로 구동되는 표준 솔라나 CLI를 사용하여 스마트 컨트랙트를 작성, 배포 및 사용할 수 있게 된다.

시뮬레이션이나 패치된 호환성에 의존하는 다른 레이어 2 네트워크와 달리 비트코인 하이퍼는 비트코인으로 고정된 롤업에서 성공적으로 SVM을 실행했기 때문에 “solana program deploy,” “solana call”, “solana logs”, and “solana config get” 등과 같은 명령어를 처리할 수 있다.

Bitcoin Hyper is now running Solana programs natively on its Bitcoin-anchored rollup.



Developers can use standard Solana CLI tools. Deploy, call, logs, config get—powered by a custom SVM runtime.



No simulation. No bridges. No trusted parties.



All state changes are real,… pic.twitter.com/tcUqVWtwXU — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 5, 2025

이를 통해 개발자들은 익숙한 명령어를 통해 SVM 디앱을 구축하고 실행하는 동시에 제3자 보안, 다중서명, 전통적 브릿지 등을 필요로 하지 않으면서 비트코인의 강력한 보안을 활용할 수 있는 혁신적인 기능을 갖추게 되었다.

이번 발표는 비트코인 하이퍼의 앱 계층이 구체화되고 있음을 알린다. 개발팀은 다음으로 개발자 경험, 오류 가시성 등을 개선하며 고급 솔라나 명령어 지원을 추가하는 데 집중할 예정이다.

하이퍼의 듀얼 토큰 기능성에 주목하는 고래, 분석가, 지갑플랫폼

비트코인 하이퍼에 대한 투자자 신뢰를 보여주는 예로 한 고래 투자자가 한 번의 매수로 약 10만 달러에 달하는 HYPER 770만 개를 매수했다.

https://etherscan.io/tx/0x32d8c09dee5c8c0d100f60b47cb758ad54e15ee4a7538440cd85f

이러한 움직임은 프리세일 단계에 있는 프로젝트의 잠재력에 대한 강한 믿음을 반영한다.

분석가들은 고래 투자자에 주시하는 경향이 있다. 이는 종종 기관이나 고래 투자자들이 프로젝트의 잠재력에 대한 선견지명을 보이기 때문이다. 조기 투자는 고래들이 비트코인 하이퍼의 장기적 성장 가능성을 믿고 있음을 시사한다.

고래 투자자뿐만 유명 암호화폐 인플루언서 닥터비트맨도 최근 고래 매집에 힘입은 비트코인 하이퍼의 성장 가능성에 대해 다룬 바 있다.

한편 선도적인 웹3.0 자가수탁형 지갑이자 최근 월렛커넥트 인증을 받은 지갑 베스트 월렛(BEST)은 잠재력이 높은 코인을 대중에 알려지기 전에 미리 알려주는 기능인 ‘Upcoming Tokens’ 목록에 포함시켰다.

듀얼 토큰 경제성을 갖춘 비트코인 하이퍼의 자체 토큰인 HYPER 토큰은 레이어 2 네트워크상에서 거래 수수료, 스마트 계약 실행, 디앱 상호작용을 지원하는 가스 수수료 화폐로 역할하며 비트코인은 디앱 내에서 교환 수단으로 사용된다.

즉, 비트코인 하이퍼 네트워크를 통해 비트코인의 기능이 혁신적으로 향상되며 HYPER 토큰은 생태계 내에서 거래 처리와 컨트랙트를 구동한다.

HYPER 토큰 프리세일 참여 방법

비트코인 하이퍼 프로젝트는 아직 초기 단계에 있으며 그 잠재력을 알아 본 투자자들이 몰리고 있다.

솔라나급 속도와 비트코인의 강력한 보안을 겸비한 유일한 레이어 2 네트워크인 비트코인 하이퍼의 성장에 힘입어 향후 HYPER 토큰에 대한 수요가 더욱 높아질 것으로 기대된다.

비트코인 하이퍼는 하드캡을 공개하지 않았지만 모든 프리세일에는 목표 모금액이 있기 마련이다. 해당 목표 모금액에 도달하면 프리세일을 통한 조기 진입 기회가 사라진다.

HYPER 프리세일에 참여하려면 비트코인 하이퍼 웹사이트에서 이더리움, USDT, BNB 또는 카드를 사용하여 결제하면 된다.

비트코인 하이퍼는 매끄러운 투자 경험을 위해 베스트 월렛을 추천한다. HYPER 토큰은 이미 베스트 월렛 앱의 ‘Upcoming Tokens’ 목록에 포함되어 있어 추적, 관리 및 접근이 용이하다. 또한 베스트 월렛은 대형 거래소에 도달하기 전에 잠재력이 높은 토큰에 대한 조기 액세스를 제공한다. 베스트 월렛 앱은 구글 플레이와 애플 앱 스토어에서 다운로드할 수 있다.

비트코인 하이퍼의 X와 텔레그램에서 최신 정보를 확인할 수 있다.