이더리움 4천달러 돌파에 부테린 억만장자 재등극

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 8월 12, 2025

크립토뉴스를 신뢰할 수 있는 이유 광고 공개 정책 크립토뉴스는 소중한 독자에게 완전한 투명성을 약속합니다. 일부 콘텐츠에는 제휴 링크가 포함되어 있으며, 크립토뉴스는 이러한 파트너십을 통해 수수료를 받을 수 있습니다. 10년 이상 암호화폐 소식을 전해온 크립토뉴스는 업계에서 오랜 기간 쌓아온 입지와 양질의 저널리즘을 위한 노력 덕분에 급변하는 디지털 금융 세계에서 신뢰할 수 있는 매체로 자리매김했습니다. 베테랑 저널리스트와 애널리스트로 구성된 크립토뉴스 보도팀은 심도 있는 업계 지식과 블록체인 기술에 대한 실무 경험을 접목합니다. 또한, 엄격한 편집 기준 을 유지하여 기존의 암호화폐뿐만 아니라 새롭게 떠오르는 프로젝트에 대해서도 사실에 입각한 정확성과 공정한 보도를 약속합니다. 크립토뉴스에 대해 자세히 알아보기

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

이더리움이 작년 12월 이후 처음으로 4,000달러를 돌파해 이더리움 공동 창업자 비탈릭 부테린이 다시 억만장자 반열에 올랐다.

주요 내용: 이더리움이 4,000달러를 돌파하면서 부테린의 포트폴리오가 10억 달러를 돌파했다.

트레이더들은 이더리움이 사상 최고가 4,878달러를 돌파할지 주시하고 있다.

이더리움 ETF 유입액이 비트코인 ETF를 뛰어넘어 이더리움에 대한 기관 투자자 관심이 높아지고 있음을 암시한다.

블록체인 분석기업 아캄 인텔리전스는 부테린의 온체인 포트폴리오 가치가 약 10억 4,000만 달러이며 핵심 자산으로 이더리움 24만 42개를 보유하고 있다고 전했다.

부테린은 그 외에도 에이브 이더리움(AETHWETH), 화이트록(WHITE), 무뎅(MOODENG), 랩드 이더리움(WETH) 등을 보유하고 있다.

이더리움, 4000달러 장벽 돌파하자 4332달러까지 급등

이더리움은 8일에 4,000달러까지 반등한 후 다음날인 9일에 6.38% 추가 상승하여 4,332달러를 기록했다. 기사 작성 당시 이더리움은 4,244달러에 거래되고 있다.

현재 모멘텀은 비트코인의 시장 지배력 하락과 트레이더들의 낙관론이 재차 대두되는 시기와 맞물렸다.

암호화폐 분석가 테드는 2021년 11월 사상 최고가인 4,878달러에 대한 재테스트가 “이제 며칠 안”으로 임박했다고 말한다.

I told you that the $ETH breakout is coming.



And it happened exactly as predicted.



Ethereum has smashed through its resistance and is now heading higher.



It feels like a new ATH is just a matter of days now. pic.twitter.com/XCxetoP0Ku — Ted (@TedPillows) August 9, 2025

시장 데이터에 따르면 4,500달러까지 오르면 상당한 숏 청산이 발생할 수 있다. 코인글래스는 이 수준에 도달할 시 약 13억 5,000만 달러 상당의 숏 포지션이 청산될 수 있을 것으로 예상하고 있다.

아캄은 또한 ETF 시장에서 비트코인보다 이더리움을 선호하는 흐름이 나타나고 있다고 설명했다. 8일에 이더리움 ETF는 총 4억 6,100만 달러 유입액을 기록해 비트코인 ETF의 4억 4,400만 달러를 앞질렀다.

파사이드 데이터에 따르면 지난 다섯 거래 세션 동안 미국 이더리움 현물 ETF의 순유입액은 3억 2,660만 달러로, 비트코인 ETF의 순유입액은 2억 5,320만 달러에 비해 크게 증가했다.

부테린은 2021년 5월 이더리움이 처음으로 3,000달러를 돌파하면서 억만장자 반열에 올랐다.

당시 그는 10억 2,900만 달러 상당의 이더리움 33만 3,500개를 보유하고 있었다. 그해 이더리움은 연초 700달러에서 약 4배 증가했다.

그러나 그는 2018년에 이더리움 총 공급량의 0.9% 이상을 보유한 적이 없으며 2021년 랠리 전까지 자신의 순자산이 10억 달러에 육박한 적이 없다고 밝혔다.

부테린, 이더리움 비축 열풍의 위험에 대해 경고

이더리움은 최근 기관 투자자 유입과 기업들의 이더리움 비축 열풍으로 인해 상승세에 있지만 부테린은 이러한 추세에 대해 신중한 입장을 표명했다.

그는 최근 인터뷰에서 과도한 이더리움 비축이 장기적인 위험을 초래할 수 있다고 경고하며, “3년 후 기업의 이더리움 투자가 이더리움의 몰락으로 이어졌다고 말한다면… 내 추측으로는 기업들이 이더리움 자산을 과도하게 레버리지했기 때문”이라고 말했다.

지난주 펀드스트랫의 톰 리가 회장으로 있는 비트마인 이머전 테크놀로지스는 이더리움 20만 8,137개를 추가 매수해 현재 총 이더리움 보유량은 30억 달러가 넘는 83만 3,137개로 늘렸다.

이로 인해 비트마인은 최대 이더리움 보유 기업으로서의 입지를 확고히 했고 세계 암호화폐 자산 보유 기업 중 4위를 차지하게 되었다.