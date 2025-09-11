[XRP 뉴스] 전기차 제조업체 비보파워, XRP 기반 스테이블코인 RLUSD 결제 도입…리플, 차세대 글로벌 결제망 구축 박차

작성자 Jaeyoon Lee 작성자 Jaeyoon Lee 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 11, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

전기차 제조사 비보파워(VivoPower) 가 리플 XRP 생태계의 스테이블코인인 리플 USD(RLUSD) 를 결제 수단으로 도입하기로 했다. 이번 결정은 XRP의 실사용 사례를 확대하는 동시에, 향후 XRP 가격 상승 전망을 뒷받침하는 긍정적 신호로 평가된다.

RLUSD는 XRP 레저(XRPL) 생태계의 네이티브 스테이블코인으로, 실제 상업 거래에서 활용도를 높여 네트워크에 실질적인 가치를 더한다.

$VVPR – VivoPower's

🔹Tembo to Accept Ripple USD (RLUSD) Stablecoin for Payments

🔹Partners with Doppler Finance for Institutional XRP and RLUSD Yield Programs: Maximizing Returns on Crypto Treasury Strategy

🔹Low Float/ OS near 4.5M shares



👆 1.1% PreM/ $5.02 pic.twitter.com/Z6rUJ9G3nz — John Zidar aka/ Stock Wizard (@JohnZidar) September 8, 2025

이번 주 초 발행된 보도자료에서 비보파워 측은 “RLUSD 도입을 통해 고객이 은행 수수료를 절감하고 결제 속도를 높일 수 있다”며, 이를 기존 은행 송금의 대안으로 강조했다.

또한, 비보파워는 최근 XRP 중심의 재무 전략을 발표하며, VVPR 주식 2천만 주 매각을 통해 확보한 1억 2,100만 달러를 XRP 토큰에 투자한 바 있다.

한편, 리플 USD(RLUSD)는 2024년 12월 출시 이후 시가총액이 빠르게 성장해 이미 7억 달러를 넘어섰다. 리플은 중동과 아프리카 지역에서 합법적 디지털 결제 제공자로 활동하기 위한 라이선스를 잇따라 확보하며 글로벌 입지를 넓히고 있다.

이러한 소식에 힘입어 비보파워 주식(VVPR) 은 전일 8.3% 상승에 이어 오늘 프리마켓에서도 1.3% 추가 상승세를기록했다.

XRP 가격 전망: $3.40 저항선 돌파 시, 강한 상승 모멘텀 예상

일일 차트에 따르면, 현재 XRP는 주요 추세선 저항 구간에 직면해 있다. 이번 주 매수세가 강화된다면 강력한 돌파가 현실화될 가능성이 높다.

시장은 내일 발표될 미국 인플레이션 지표에 주목하고 있으며, 해당 데이터가 발표된 뒤 뚜렷한 방향성이 형성될 것으로 보인다.

만약 XRP 가격이 충분한 거래량을 동반해 $3.40 저항선을 상향 돌파한다면, 단기적으로 $6 선까지 급등할 가능성이 있다. 이는 투자자들에게 약 99%의 추가 상승 잠재력을 제공하는 시나리오다.

한편, 최근 코인 프리세일 시장에서는 맥시 도지($MAXI) 같은 프로젝트가 주목을 받고 있다.

일부 투자자들은 이번 사이클에서 XRP를 능가할 잠재력을 보고 있으며, 초기 단계의 모멘텀과 대규모 상승 여력으로 $MAXI를 차세대 10배~100배 급등 기대주로 평가하고 있다.

맥시 도지, 사상 최단 기간 200만 달러 모금 임박

맥시 도지($MAXI)는 전통적인 안정 전략과는 거리가 먼 고위험·고수익 지향형 밈 코인이다. “업 온리(up only)”를 표방하며, 손실 제한(stop loss) 대신 과감한 추가 매수 전략을 강조한다.

특히 프리세일 자금의 25%를 초고위험 투자 포트폴리오(맥시 펀드) 에 배정해, 최대 1000배 레버리지 효과를 노리는 점이 특징이다. 이러한 구조 덕분에 위험 감수 성향이 강한 투자자들이 대거 몰리고 있다.

프리세일은 이미 빠르게 진행 중이며, 공식 맥시 도지 웹사이트에서 지갑(예: 베스트 월렛)을 연동하고, USDT, ETH 또는 신용카드를 통해 쉽게 투자할 수 있다.