XRP 레저 1억 원장 임박, 리플의 확장 가속화

리플의 블록체인 네트워크인 XRP 레저가 1억 번째 원장 달성을 앞두며 기술적 성숙 단계에 진입했다.

13년 전 출범한 XRP 레저가 원장 수 1억 개 달성을 눈 앞에 두고 있다. 기사 작성 시점 기준 XRP 레저 원장 수는 99,715,646로 1억 개 이정표를 달성하기까지 약 28만 개의 원장이 남았다. XRP 레저의 원장은 비트코인이나 이더리움의 ‘블록’과 유사하지만 거래 묶음을 체인에 추가하는 방식이 아니라 네트워크 전체 상태의 새로운 버전을 일정 간격으로 기록한다는 점에서 차이가 있다.

이번의 기념비적 이정표는 리플이 그동안 걸어온 길을 보여주었다. XRP 레저 이정표 달성을 앞두고 주요 리플 뉴스를 정리해본다.

리플 시세는 기사 작성 시점 기준 2.38달러였으며 24시간 전 대비 0.89% 하락했다. 시가총액은 1,430억 달러이며 24시간 거래량은 39억 7,000만 달러 정도이다. 알트코인 XRP는 30일 전 대비 16.68% 하락해 10월 10일 가상자산 선물 시장에서 대규모 청산이 발생한 이후 상승 모멘텀이 약화되고 있지만 1년 전에 비하면 여전히 353.07% 높아 장기적 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있다.

리플 코인이 올해 가파른 상승 추세를 보인 데에는 다양한 이유가 있다. 그 중 주요 펀더멘털 변화로 5년 간 이어왔던 미 증권거래위원회(SEC)와의 소송이 최종 종결되었다. 리플은 XRP의 개인 대상 프로그래밍 판매를 증권 거래로 간주할 수 없다는 미국 법원의 판결을 받았으며 최종적으로 SEC와 합의하며 소송을 종결하게 되었다. 도널드 트럼프 대통령이 지난해 11월 재선된 후 가상자산 친화적 정책 기조가 강화되며 이 같은 흐름에 힘을 실었다.

리플의 법적 리스크가 해소되며 주요 가상자산 거래소가 리플을 재상장했으며 리플랩스는 공격적으로 사업을 확장했다. 이는 기관 투자자의 접근 장벽을 낮추는 결정적인 계기가 되었다.

리플, 사법 리스크 해소 기관 투자자 참여 확대

마이클 세일러가 이끄는 스트래티지가 비트코인 트레저리 전략을 개발한 후 여러 상장 기업이 암호화폐 준비 자산을 설립한 가운데 XRP를 전략적으로 비축하는 기업도 속속 등장했다.

가장 최근 소식에 따르면 에버노스 홀딩스는 아마다 애퀴지션II(Armada Acquisition Corp II)와 합병해 나스닥에 XRPN 티커로 상장하고 10억 달러 이상을 조달해 XRP 트레저리를 구축할 계획이다.

암호화폐 ETF 시장에서도 주요 자산운용사의 XRP 관심이 상당히 높다. 블룸버그 인텔리전스 수석 ETF 애널리스트 에릭 발추나스는 22일 자신의 X 계정에 2024년 이후 신청된 암호화폐 ETF 수가 155개에 달하며 이 중에서 XRP ETF 신청서가 20개로 솔라나 23개, 비트코인 23개에 이어 세 번째로 많았다고 설명했다.

주요 자산운용사의 XRP ETF 심사 결정이 10월 중순부터 11월 중순 사이에 몰려있는 가운데 미국 정부의 셧다운 사태로 결정이 지연되고 있다. 하지만 ETF가 향후 승인받는다면 기관 투자자가 접근할 새로운 경로가 생기며 관심이 계속 확대될 것으로 보인다.

XRP 레저 네트워크의 성장

기관 투자자들이 높은 관심을 보이는 이유는 XRP가 글로벌 송금결제 시장을 혁신할 잠재력이 있으며 실제로 채택이 확대되고 있기 때문이다. XRP 레저는 활성 계정 수가 기사 작성 시점 기준 714만 5,749개였으며 유통량은 649억 XRP였다. 흥미롭게도 가장 많은 XRP를 보유한 계정 순위에서 빗썸이 9위였으며 업비트가 13위였다. 에스크로에 예치된 XRP를 제외할 경우 빗썸 지갑이 가장 많은 보유량을 기록하고 있다.

올해 스테이블코인과 RWA 시장의 급성장에 힘입어 XRP 레저 내 거래량이 증가했다. X 파이낸스 불(X Finance Bull)에 따르면 지난 30일 동안 XRP 레저 위 RWA 거래가 84% 증가했으며 스테이블코인 거래도 83% 증가했다. 그는 특히 G트레저리와 에버노스의 XRP 트레저리 조성 발표 이후 네트워크 활동량이 급증했다고 지적하며 기관 투자자의 관심을 반영한 결과라고 평가했다.

리플은 2024년 12월 17일 미국 달러 연동 스테이블코인 RLUSD를 출시했으며 현재 시가총액 기준 전 세계 스테이블코인 중 8위에 올라 있다.

XRP 레저의 1억 원장 임박은 단순한 기술적 이정표를 넘어 블록체인 기반 글로벌 결제 인프라의 실질적 성숙을 상징한다. 특히 기관 투자자의 전략적 참여와 RWA·스테이블코인 생태계 확장이 맞물리며 XRP는 단순한 송금 수단을 넘어 다국적 기업의 자산 운영 인프라로 진화하고 있다. 이는 전통 금융과 디지털 자산 간의 경계를 허무는 중요한 신호이며 특히 글로벌 결제 효율성과 자본 이동성 향상을 추구하는 기관들에게는 장기적 인프라 투자 대상으로 부상하고 있음을 시사한다.