퍼플렉시티가 내다본 올해 바이낸스코인·XRP·솔라나 전망

챗지피티의 경쟁 AI 모델인 퍼플렉시티가 올해 안에 XRP·카르다노·BNB 코인이 크게 상승할 것이라는 대담한 전망을 내놨다.

역사적으로 코인 불장이 촉발됐던 10월은 일명 ‘업토버(Uptober)’로 불리며 이달에도 코인 시장이 랠리를 펼쳤지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국산 수입품에 대해 100% 관세를 전면 부과하겠다고 발표하면서 열기는 급격히 식었다. 해당 발언은 글로벌 시장 전반을 뒤흔들었고 하루 만에 암호화폐 시장에서 가장 큰 폭의 매도세를 촉발시켰다.

이제 투자자들은 다가오는 미국 연방준비제도이사회(연준)와 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의에 주목하고 있다. 시장은 위험 선호 심리를 촉진할 수 있는 통화 완화 신호가 나올지 주목하며 신중한 태도를 유지하고 있다.

한편 일부 베테랑 분석가들은 이번 하락을 오히려 건전한 조정으로 평가하고 있다. 급격한 가격 조정은 과도한 투기적 포지션과 레버리지를 해소하는 과정으로 장기적으로는 보다 지속 가능한 상승 흐름의 기반이 될 수 있다는 분석이다.

퍼플렉시티 “바이낸스 코인 점유율 오를 것”

우선 바이낸스 코인(BNB)은 본래 바이낸스 거래소 내 유틸리티 토큰으로 설계됐지만 현재는 NFT, 탈중앙화 애플리케이션(디파이), 결제 솔루션을 포괄하는 다각적인 생태계를 구동하는 자산으로 거듭났다.

출처: 퍼플렉시티

바이낸스의 정기적인 토큰 소각으로 인해 BNB는 공급 물량이 점차 감소하는 디플레이션 구조를 가지고 있다. 이는 장기적 가격 회복력의 핵심 요인으로 작용한다.

현재 BNB는 바이낸스 거래소 플랫폼을 넘어 전 세계 다양한 분야에서 사용처를 넓혀가고 있다. 게임 플랫폼과 여행 서비스 제공업체 등에서도 결제 수단으로 채택되며 글로벌 시장에서의 실질적 활용성이 강화되고 있다. 이러한 확장성을 바탕으로 BNB는 시가총액 기준 상위 5대 암호화폐 자리를 굳혔다.

BNB는 이달 초 1,369.99달러로 사상 최고치를 기록한 뒤 약 21% 하락했다. 현재 상대 강도 지수(RSI)는 47 수준으로 매수세와 매도세가 균형을 이루며 횡보 구간에 진입한 모습이다.

퍼플렉시티 AI는 강세 모멘텀이 재개될 경우 BNB가 연말까지 1,600달러를 향해 상승할 수 있다고 분석했다. 반면 추가 하향조정이 발생할 경우 580~1,000달러 구간이 주요 지지선으로 작용할 것으로 전망했다.

퍼플렉시티, XRP 목표가 10달러 제시

한편 퍼플렉시티는 리플의 자체 토큰인 XRP가 연말까지 현재 약 2.40달러 수준에서 두 배 이상 상승해 5.50~6.20달러 범위에 도달할 수 있다고 내다봤다.

출처: 퍼플렉시티

XRP(엑스알피) 발행사 리플이 올해 초 미국 증권 거래 위원회(SEC)를 상대로 거둔 역사적인 승리로 5년간 이어진 법적 공방이 마무리되면서 투자자 신뢰가 빠르게 회복되고 있다. 이 여파로 XRP는 7년 만에 지난 7월 18일 사상 최고가인 3.65달러를 기록했다.

지난 1년 동안 XRP는 349% 급등하며 비트코인의 62%, 이더리움의 46% 상승률을 크게 웃돌았다. 기술적 분석에 따르면 2025년 XRP 차트에는 세 가지 뚜렷한 강세 깃발이 형성되고 있으며 그중 두 개는 여름철에 출현해 불장의 전조로 해석된다.

전문가들은 업토버, ETF 승인 기대감, 제도권 편입 가속화, 리플의 글로벌 파트너십 확대 등이 맞물리면서 XRP가 최근 하향조정을 회복하고 6달러선에 근접할 가능성이 높다고 분석한다. 강세 시나리오에서는 10달러 돌파도 현실적인 목표로 거론된다.

솔라나 500달러 돌파 랠리 신호

한편 솔라나(SOL)는 시가총액 1,000억 달러 이상, 탈중앙 금융 시장에서 총 예치금(TVL) 약 110억 달러를 기록하며 스마트 컨트랙트 블록체인으로서의 입지를 강화하고 있다.

출처: 퍼플렉시티

SEC가 이달 말 솔라나 현물 ETF를 승인할 가능성이 거론되면서 시장의 기대감이 높아지고 있다. 비트코인과 이더리움 ETF 승인 당시처럼 이번에도 대규모 기관 자금이 유입될 수 있다는 전망이다.

솔라나는 또한 실물 자산(RWA)의 토큰화와 스테이블코인 인프라 확장 등 주요 산업 트렌드의 수혜를 받고 있다. 거래 속도와 수수료 측면에서도 이더리움을 능가하며 대규모 상용화 잠재력이 높은 프로젝트로 평가된다.

올해 1월 250달러까지 상승했던 솔라나 코인은 4월 100달러까지 하향조정된 뒤 현재 184달러 부근에서 거래되고 있다. RSI가 40 수준으로 낮고 30일 MA 근처에 머물고 있다는 점은 자산이 저평가돼 있을 가능성을 시사한다.

퍼플렉시티의 분석에 따르면 솔라나는 강세 깃발 패턴을 돌파하며 연말까지 360~500달러 범위에 도달할 수 있을 것으로 전망된다. 이는 기존 사상 최고가인 293.31달러를 최대 70% 웃도는 수준이다.

도지코인 놓쳐다면 잡아야 할 상남자의 밈코인 ‘맥시 도지’

밈코인 시장에서는 ‘맥시 도지(MAXI)’가 새로운 주자로 떠오르고 있다. 현재 MAXI 코인 프리세일을 진행 중이며 이미 370만 달러 이상의 투자금을 유치하며 차세대 밈코인으로 주목받고 있다.

‘도지코인의 벌크업 사촌’인 맥시 도지는 유머와 밈적 매력, 커뮤니티 정신을 결합해 암호화폐의 밈 문화를 재해석하고 있다.

이더리움 기반 ERC-20 토큰으로 개발된 MAXI는 기존 밈코인 대비 빠른 거래 속도와 낮은 수수료, 그리고 에너지 효율성을 강점으로 내세운다. 프로젝트 팀은 텔레그램과 디스코드 중심의 커뮤니티 이벤트, 트레이딩 경쟁, 인플루언서 협업 등을 통해 초기 유동성과 시장 주목도를 높이는 전략을 추진 중이다.

총 토큰 발행량 1,502억 4,000만 개 가운데 25%는 마케팅과 파트너십을 위한 ‘맥시 펀드’에 배정된다. 토큰 보유자는 현재 스테이킹 서비스를 이용할 수 있으며 기사 작성 당시 연간 수익률은 159%다. 이는 스테이킹 풀이 커질수록 감소한다.

현재 MAXI 토큰은 개당 가격은 0.0002565달러에 판매되고 있으며 이는 1일 17시간 후 인상될 예정이다. 프리세일은 메타마스크나 베스트 월렛 등 코인 지갑을 통해 맥시 도지 공식 웹사이트에서 참여할 수 있다.

맥시 도지의 공식 X 계정과 텔레그램 채널을 통해 최신 정보를 확인할 수 있다.