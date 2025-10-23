도지코인 상승세 전환? 24시간 1%↑에 블랙록 ETF 루머 부상

도지코인은 0.19달러 지지선을 중심으로 안정세를 유지하고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 10월 23, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

도지코인 가격이 24시간 전 대비 1.3% 상승해 매도 압력이 완화되고 있는 것처럼 보인다. 0.19달러선이 강한 지지선으로 받쳐주면서 도지코인 전망 기대감이 다시 고조되고 있다.

올해 밈코인 투심이 상대적으로 약한 가운데 DOGE 코인은 지난 한 달 동안 19.9% 하락했다.

RUMOR: 🚨



Insiders say BlackRock is preparing to file for a $DOGE ETF by month-end. pic.twitter.com/i20vZ2GlUO — CEO (@Investments_CEO) October 22, 2025

밈코어(M), 파트코인(FARTCOIN) 등 일부 신선한 프로젝트를 제외하면 전체 밈코인 시장이 부진한 움직임을 보였다.

그러나 도지코인이 곧 새로운 모멘텀을 보여줄 수 있다는 소식이 나왔다. 유명 X 이용자 @Investments_CEO에 따르면 블랙록이 곧 도지코인 ETF를 출시할 수 있다.

이 익명의 계정은 팔로워 수가 60만 명을 넘을 정도로 영향력이 강해 소식이 곳곳에 전해지며 단기적으로 DOGE 시세에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.

한편 미국에서 유일하게 도지코인 관련 현물 ETF를 출시한 렉스 오스프리 도지코인 ETF(DOJE)는 출시 후 3,000만 달러 이상의 자본금이 유입되었다.

도지코인, 조정장에서도 주요 지지선 지켜

DOGE 일봉 차트를 보면 도지코인이 최근 주요 지지선에서 반등한 후 상승 추세를 재개할 준비가 된 것처럼 보인다.

출처: 트레이딩뷰

0.17달러와 0.19달러 사이에 강한 지지선이 존재하며 도지코인은 다음 강세장을 기다리는 동안 매집 단계에 진입한 것으로 보인다.

다가오는 FOMC 회의에서 연준이 금리를 인하하기로 결정하면 가상자산 시장이 강한 힘을 받을 수 있다.

이 경우 DOGE 시세가 주요 저항선인 0.23달러까지 빠른 속도로 상승할 수 있다. 긍정적 모멘텀이 탄력을 받을 경우 상승 흐름을 이어갈 가능성도 존재한다.

암호화폐 시장이 부정적 모멘텀을 극복하는 가운데 투자자들은 다음 급등 후보를 찾아 페페노드(Pepenode, PEPENODE) 같은 프리세일 코인으로 관심을 확대하고 있다.

페페노드(PEPENODE), 마인투언 게임 출시로 190만 달러 모금

페페노드가 마인투언(M2E)이라는 새로운 전략을 통해 코인 채굴을 간편하면서 재미있는 과정으로 만들며 이제 고가의 장비가 없어도 가상화폐를 채굴할 수 있게 되었다.

PEPENODE를 구매하면 이 토큰으로 가상의 서버룸을 구축하고 채굴 노드를 구매해 밈코인을 채굴하기 시작할 수 있다. 경쟁 심리를 자극하는 게임 구조에 따라 채굴 리더보드 상위권에 오르면 봉크 코인(BONK), 시바이누(SHIB) 같은 유명 밈코인 보너스도 받을 수 있다.

플레이어는 채굴 노드를 업그레이드하고 서로 조합해 최적의 채굴 파워를 달성할 수 있다.

함께 읽어보기: 페페노드 구매 가이드 – 밈코인 채굴 보상과 재미를 동시에 잡은 $PEPENODE 사는법

출처: 페페노드 공식 X

앞으로 페페노드 M2E 게임이 인기를 얻을수록 유틸리티 토큰 PEPENODE 수요도 증가할 것으로 보인다. 지금 진행 중인 프리세일은 가장 먼저 PEPENODE 토큰을 할인 가격에 구매할 기회로 볼 수 있다.

관심 있는 투자자는 베스트 월렛 같은 이더리움 지원 코인지갑을 공식 페페노드 웹사이트에 연결한 후 USDT, ETH 등의 암호화폐로 PEPENODE를 구매할 수 있다.