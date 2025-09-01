BTC $108,730.60 -0.38%
ETH $4,318.35 -3.69%
SOL $197.82 -3.67%
BNB $845.27 -2.31%
XRP $2.73 -3.28%
DOGE $0.21 -3.51%
SHIB $0.000012 -2.61%
PEPE $0.0000094 -4.10%
Cryptonews 알트코인 뉴스

리플(XRP) 24시간 새 3.1% 하락…고래 매도 압박에 2.80달러 지지선 붕괴

제휴사 면책조항
제휴사 면책조항

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기
제휴사 면책조항
제휴사 면책조항

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기
작성자
Sanghee Yun
작성자
Sanghee Yun
작성자 소개

북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며...

작가 정보
제휴사 면책조항
제휴사 면책조항

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기
최종 업데이트: 
면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

XRP가 24시간 동안 3.1% 하락했다. 암호화폐 시장 전반의 조정과 함께 장기 보유 고래들의 2.80달러 대량 매도 물량에 2.81달러 지지선을 지키지 못한 탓이다.

기관투자가들의 대규모 청산도 이어졌다. 7월 이후 XRP 관련 기관 청산 규모는 총 19억 달러에 달한다.

현재 XRP 가격은 2.75~2.77달러 구간에서 단기 지지선을 형성하고 있으며, 이 수준이 무너지면 중장기 지지선은 각각 2.50, 2.00달러 수준으로 관측된다. 코인마켓캡에 따르면 기사 작성 시점 XRP는 2.75달러 수준에서 소폭 반등한 상태다.

XRP 반등 임박? ETF 기대감 고조

엑스알피는 한 달 동안 7.64% 하락했지만 펀더멘털 측면에서는 반등 기대감이 커지고 있다. 리플이 발행한 스테이블코인 RLUSD 공급량은 토요일 기준 7억 100만 달러를 돌파, XRP 레저 활용도를 급격히 끌어올리고 있기 때문이다.

또한 암호화폐 평론가 네이트 제라치(Nate Geraci)는 스팟 기반 XRP ETF 및 솔라나 ETF에 대한 투자자 관심이 크게 확대될 것이라고 전망했다. 그는 과거 비트코인·이더리움 ETF가 저평가되던 시기와 현재 분위기를 비교하며 알트코인 ETF 수요가 과소평가되고 있다고 강조했다.

최근 그레이스케일, 비트와이즈, 캐너리, 21셰어스 등 주요 자산운용사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 XRP ETF 신청서를 일제히 업데이트했다. 제라치는 이 같은 동시 제출이 “매우 주목할 만한 현상”이라며 향후 승인 가능성에 긍정적 신호라고 평가했다.

예측 시장은 2025년 미국 내 XRP ETF 출시 확률을 86%로 반영하고 있다.

기술적 분석: 리플 강세 깃발형 패턴 확인

기술적 분석 측면에서는 리플이 강세형 페넌트 패턴을 보이고 있어 상승 돌파 가능성이 제기된다. 일부 분석가들은 “조만간 대규모 돌파가 나타날 것”이라며 가격 반등을 점쳤다.

통상 9월에 형성되는 깃발형 패턴은 강력한 상승 흐름이 이어질 가능성을 시사한다. 이에 따라 리플 시세가 약 30% 상승한 수치인 3.66달러까지 반등할 수 있으며 경우에 따라 5달러선까지 열려 있다는 전망도 나온다.

비트코인 보안성에 솔라나 속도를 탑재하다: 비트코인 하이퍼($HYPER) 프리세일 1,300만 달러 돌파

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 비트코인 보안성과 솔라나의 속도를 결합한 첫 비트코인 기반 레이어2 프로젝트로, 스마트 컨트랙트와 디앱, 밈코인 제작까지 지원한다. 솔라나 가상머신(SVM)을 활용해 저비용·고속 환경을 제공하며, 신뢰성과 확장성을 위해 코인설트(Coinsult) 감사를 거쳤다.

현재 프리세일 모금액은 1,300만 달러를 돌파했으며, 남은 물량은 제한적이다. HYPER 토큰 가격은 0.012835달러로, 프리세일이 진행될수록 상승할 예정이다. 비트코인 하이퍼 구매는 공식 웹사이트에서 가능하다.

비트코인 하이퍼 자세하게 알아보기

Logo

크립토뉴스를 신뢰할 수 있는 이유

1백만+

월간 활성 이용자 수

250개+

가이드, 리뷰 및 기사

8주년

크립토뉴스 출시

70명+

전 세계의 콘텐츠 에디터
editors
+ 66명
작성자 목록

시장 동향

  • 7일
  • 1개월
  • 1년
시가총액
$3,959,659,805,941
-3.1

눈여겨봐야 할 코인 프리세일

아직 사전판매 단계에 있는 유망한 신규코인 프로젝트 - 프리세일 초기에 참여해보세요!

관련 기사 보기

News
트럼프 관련 코인 WLFI 및 USD1, 업비트 빗썸 동시 상장
Robert Jang
Robert Jang
2025-09-02 00:52:57
News
에릭 트럼프 단언 “비트코인 100만 달러 간다, 의심할 여지 없어”
Jaeyoon Lee
Jaeyoon Lee
2025-09-02 00:07:28
Sanghee Yun
북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며 웹3, 블록체인, 암호화폐 분야에 대한 컨텐츠를 전문으로 다뤄온 풍부한 이력을 지녔습니다. 금융의 탈중앙화가 갖는 투명성과 효율성이라는 장점에 개인적으로 매료된 윤상희 작가는 양질의 콘텐츠를 통해 블록체인 기술이 지닌 잠재력과 차별화된 강점을 독자들에게 전달하기 위해 노력합니다. 날카로운 분석 능력을 바탕으로 특히 최신 알트코인 소식과 업계 뉴스, 신규 사전 판매에 대한 기사 집필을 주로 담당하고 있습니다. X(구 트위터) 계정에서도 작가의 인사이트를 확인할 수 있습니다.
더 보기
Crypto News in numbers
editors
작성자 목록 + 66명
1백만+
월간 활성 이용자 수
250개+
가이드, 리뷰 및 기사
8주년
크립토뉴스 출시
70명+
전 세계의 콘텐츠 에디터