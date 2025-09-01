리플(XRP) 24시간 새 3.1% 하락…고래 매도 압박에 2.80달러 지지선 붕괴
XRP가 24시간 동안 3.1% 하락했다. 암호화폐 시장 전반의 조정과 함께 장기 보유 고래들의 2.80달러 대량 매도 물량에 2.81달러 지지선을 지키지 못한 탓이다.
기관투자가들의 대규모 청산도 이어졌다. 7월 이후 XRP 관련 기관 청산 규모는 총 19억 달러에 달한다.
현재 XRP 가격은 2.75~2.77달러 구간에서 단기 지지선을 형성하고 있으며, 이 수준이 무너지면 중장기 지지선은 각각 2.50, 2.00달러 수준으로 관측된다. 코인마켓캡에 따르면 기사 작성 시점 XRP는 2.75달러 수준에서 소폭 반등한 상태다.
XRP 반등 임박? ETF 기대감 고조
엑스알피는 한 달 동안 7.64% 하락했지만 펀더멘털 측면에서는 반등 기대감이 커지고 있다. 리플이 발행한 스테이블코인 RLUSD 공급량은 토요일 기준 7억 100만 달러를 돌파, XRP 레저 활용도를 급격히 끌어올리고 있기 때문이다.
또한 암호화폐 평론가 네이트 제라치(Nate Geraci)는 스팟 기반 XRP ETF 및 솔라나 ETF에 대한 투자자 관심이 크게 확대될 것이라고 전망했다. 그는 과거 비트코인·이더리움 ETF가 저평가되던 시기와 현재 분위기를 비교하며 알트코인 ETF 수요가 과소평가되고 있다고 강조했다.
최근 그레이스케일, 비트와이즈, 캐너리, 21셰어스 등 주요 자산운용사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 XRP ETF 신청서를 일제히 업데이트했다. 제라치는 이 같은 동시 제출이 “매우 주목할 만한 현상”이라며 향후 승인 가능성에 긍정적 신호라고 평가했다.
예측 시장은 2025년 미국 내 XRP ETF 출시 확률을 86%로 반영하고 있다.
기술적 분석: 리플 강세 깃발형 패턴 확인
기술적 분석 측면에서는 리플이 강세형 페넌트 패턴을 보이고 있어 상승 돌파 가능성이 제기된다. 일부 분석가들은 “조만간 대규모 돌파가 나타날 것”이라며 가격 반등을 점쳤다.
통상 9월에 형성되는 깃발형 패턴은 강력한 상승 흐름이 이어질 가능성을 시사한다. 이에 따라 리플 시세가 약 30% 상승한 수치인 3.66달러까지 반등할 수 있으며 경우에 따라 5달러선까지 열려 있다는 전망도 나온다.
