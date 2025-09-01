트럼프 일가 코인 WLFI, 첫 토큰 언락 앞두고 파생상품 거래 500% 폭등
트럼프 일가와 연계된 프로젝트 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial, WLFI)의 첫 토큰 언락을 앞두고 파생상품 거래가 폭등했다.
코인글래스(Coinglass)에 따르면 WLFI 코인 파생상품의 24시간 거래량은 월요일 39억 5천만 달러로 530% 이상 급증했으며, 미결제약정 역시 9억 3,190만 달러로 60% 이상 늘었다. 이는 현지시간 9월 1일 오전 8시(한국 시간 오후 9시)로 예정된 언락 이벤트 직전 나타난 급등세다.
이번 언락으로 초기 라운드에서 0.015달러 및 0.05달러에 판매된 WLFI 코인의 20%가 해제된다. 이는 전체 발행량의 약 5% 규모로, ‘락박스(Lockbox)’라는 과정을 통해 청구할 수 있다.
현재 시세 기준으로 가장 저가 라운드에 참여한 초기 투자자들은 투자금 대비 20배 이상의 수익을 얻을 수 있는 상황이다.
WLFI 코인 9월 1일 거래 시작… 투자자 매도 5분의 1로 제한
월드리버티파이낸셜 코인은 거버넌스 토큰으로, 보유자가 프로토콜 업그레이드에 투표할 수 있도록 설계됐다. 공식 WLFI 코인 거래는 9월 1일 시작되지만 초기 투자자들은 할당 물량의 5분의 1만 매도할 수 있다.
창립자인 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프 등은 이번 초기 언락에서 제외된다.
월드리버티파이낸셜 코인의 출시는 출범은 ‘트럼프’라는 이름이 1천억 개에 달하는 토큰 발행량의 가치를 얼마나 끌어올릴 수 있을지 시험대가 될 전망이다.
사전 거래에서 일부 플랫폼은 WLFI 코인 가격을 약 0.42달러로 평가했으며, 이는 완전 희석 기준 시가총액이 약 400억 달러에 달하는 수준이다.
이 가격은 WLFI 코인을 전체 암호화폐 가운데 상위 45위권에 올려놓는 규모로, 일각에서는 상위 20위권 진입 가능성까지 제기된다. 만약 현실화될 경우, 더 많은 암호화폐 거래소 상장을 이끌어낼 수 있다는 분석이 나온다.
신생 프로젝트임에도 정치적 무게는 막대
출범한 지 채 1년이 되지 않은 월드 리버티 파이낸셜은 트럼프 일가와의 연관성으로 이례적인 관심을 받고 있다. 트럼프 대통령은 취임 전부터 소셜미디어에서 해당 프로젝트를 홍보했으며 부동산 개발업자 스티븐 위트코프(Steven Witkoff)가 공동 창립자로 이름을 올렸다
트럼프 일가는 지난 1년간 스테이블코인, 비트코인 채굴, 암호화폐 펀드 등으로 암호화폐 사업 영역을 확장해왔다. 이는 모험성 짙은 금융의 영역까지 트럼프라는 브랜드를 확장하는 계기가 됐으며, 마침 규제 환경 역시 업계에 유리하게 기울기 시작한 시점과 맞물린다.
백악관에 복귀한 트럼프 대통령은 스테이블코인을 규율하는 법안에 서명했으며 암호화폐 친화적 성향으로 평가되는 규제 당국자들을 기용했다.
한편, 트럼프의 두 아들은 가문의 사업을 더욱 암호화폐 영역으로 밀어붙이고 있다. 이에 따라 WLFI가 전통 금융과 개방형 경제를 잇는 가교로서의 역할을 하며 개인 투자자들의 유동성을 끌어들일 수 있을지 기대를 모으고 있다.
창립자 보유 물량은 거버넌스 투표 전까지 잠금 유지
트럼프 일가의 재정적 이해관계는 상당하다. 트럼프 가문과 연계된 DT Marks DEFI LLC는 월드 리버티의 지주사 WLF Holdco의 지분 38%를 보유하고 있으며, 이는 비용을 제외한 수익과 경영권을 통제한다. 이 법인은 또한 WLFI 토큰 225억 개를 보유하고 있어 이미 전체 토큰 판매 수익의 75%에 해당하는 수수료를 확보한 것으로 알려졌다.
창립자 보유 물량은 WLFI 코인 보유자들이 해제 일정을 결정하는 거버넌스 투표가 진행되기 전까지 잠금 상태를 유지한다. 이에 따라 향후 가치는 전적으로 거버넌스 절차에 달려 있다.
반면, 개인 투자자들은 빠른 판단이 필요하다. WLFI 코인이 주요 거래소에 상장되는 과정에서 단기 급등세에 편승해 매도할지, 혹은 장기 보유를 선택해 추가 수익을 노릴지는 각자의 전략에 달린 상황이다.