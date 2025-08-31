트럼프 지원 WLFI 코인, 9월 1일 400억 달러 규모 출시…크라켄·쿠코인·HTX 상장 예정

트럼프 일가가 지원하는 월드리버티파이낸셜이 9월 1일 거버넌스 토큰 WLFI를 HTX, 쿠코인 등 주요 거래소에 상장할 예정이다. WLFI는 트래드파이와 디파이를 연결하는 비전을 가졌으나 트럼프 일가의 관여, 정치 테마로 인해 논란이 이어지고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 1, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

트럼프 일가가 지원하는 탈중앙 금융 프로젝트 월드리버티파이낸셜이 9월 1일 WLFI 토큰을 출시할 예정이다. 크라켄, 쿠코인, HTX 등 주요 가상자산 거래소가 상장 계획을 전했다.

해외 거래소 HTX(전 후오비)는 8월 29일부터 WLFI 입금을 지원하고 있으며 9월 1일부터 거래지원을 개시할 예정이다.

쿠코인 역시 유사한 상장 일정을 따르며 크라켄은 “곧 출시 예정”이라고 상장을 예고했지만 정확한 출시일은 밝히지 않았다.

WLFI, 트럼프 지원 트래드파이-디파이 사업의 거버넌스 구동

WLFI 토큰은 월드리버티파이낸셜 프로젝트의 거버넌스 토큰으로 이용될 계획이다. 월드 리버티 파이낸셜은 전통 금융 시장(트래드파이)와 탈중앙 금융 시장(디파이)을 연결하고자 한다.

월드리버티파이낸셜 프로젝트는 개인 투자자와 기관 투자자를 위한 상품을 모두 제공한다. 또한 WLFI와 별개로 미 달러에 1:1로 연동된 스테이블코인 USD1도 발행하고 있다. USD1은 국채 등 현금성 자산을 담보로 가치를 유지한다.

올해 초 출범한 월드리버티 파이낸셜은 5억 달러 이상의 투자금을 유치하며 뉴스 헤드라인을 장식했다.

트럼프 일가와의 연결관계는 다양한 추측 및 논쟁을 일으켰다. 주요 가상자산 거래소 토큰 출시를 앞두고 있고 올해 하반기에 플랫폼 거버넌스 투표가 진행될 예정이어서 특히 이목이 집중되고 있다.

WLFI 상장을 가장 먼저 전한 거래소는 HTX로 초기 유동성을 확보해 정치 테마 가상자산 관심의 증가 추세를 최대한 활용하려는 의도를 시사했다.

9월 1일 WFLI가 여러 가상자산 거래소에 출시되면 정치, 금융, 암호화폐를 결합한 프로젝트로서 중요한 분기점이 될 전망이다.

이더리움 체인을 기반으로 한 WLFI 코인은 락박스(Lockbox)라는 시스템을 통해 분배될 계획이다.

$0.015, $0.05에 WLFI 코인을 구매한 초기 투자자들은 9월 1일부터 구매 수량의 20%를 수령할 수 있다. 이는 전체 공급량의 5% 정도에 해당한다.

남은 80%의 물량은 커뮤니티 거버넌스에 따라 결정되어 프로젝트의 참여적 요소를 반영했다. 창업자, 고문, 파트너 분배량은 락업되어 시장 안정화에 기여할 예정이다.

초기 투자자 토큰 수령을 위한 활성화 절차는 직관적이다. 먼저 월드리버티파이낸셜 공식 홈페이지에 지갑을 연결한 후 스마트 컨트랙트로 WLFI를 이전해야 한다. 이후 9월 1일부터 정해진 만큼 수령할 수 있다.

ALT5 지분 스왑 계약 후 WLFI 첫 가치 평가 $0.20

이달 초 월드리버티파이낸셜이 ALT5 시그마와 지분 스왑 계약에서 WLFI 토큰의 시장가를 $0.20로 처음으로 설정했다.

트럼프 일가가 후원하는 월드리버티파이낸셜은 이전에 공개 가격 책정 없이 5억 5,000만 달러 상당의 WLFI 토큰을 판매했다. ALT5는 20만 주의 유상증자를 단행했으며 조달한 자금 중 절반으로 WLFI를 매입했다.

ALT5는 암호화폐 트레저리 회사가 되기로 한 전략도 발표하며 유상증자 자금으로 15억 달러 상당의 WLFI 코인을 매입했다.

이번 투자금 유치에는 이름을 공개하지 않은 여러 기관 투자자와 벤처캐피털이 참여했다. 트론 창업자 저스틴 선의 경우 7,500만 달러 상당의 WLFI 코인을 구매했다.

7월에 WLFI 보유자들은 토큰을 거래 가능하게 만들기 위한 투표를 진행했으며 월드리버티파이낸셜 측은 8월 말에 거래가 개시될 수 있다고 암시했다.

최근 월드리버티파이낸셜은 15억 달러를 조달해 WLFI 코인과 현금 준비금을 보유하는 상장 기업 트레저리 회사를 출시할 수 있다는 기사도 나왔다.

WLFI 컨트랙트는 웹3 보안 회사 사이프린(Cyfrin)이 감사를 진행했으며 프리세일 지갑은 규제를 준수하지 않는 주소를 차단하는 인증 절차를 완료했다. WLFI 토큰은 바이낸스, 코인베이스, 하이퍼리퀴드 등 주요 가상자산 거래소에도 상장할 예정인 것으로 알려졌으며 며칠 안에 공식 발표가 나올 것으로 추측되며 많은 이들이 월드리버티파이낸셜 전망에 주목하고 있다.

트럼프의 거대한 암호화폐 포트폴리오

WLFI의 뒤에는 DT 마크스 DEFI LLC가 존재한다. 이 법인은 트럼프 일가 관련 홀딩스 회사로 225억 WLFI를 관리한다. 현 WLFI 선물 시세 $0.20~$0.30을 고려하면 WLFI의 완전 희석 시가총액이 400억 달러를 넘는다. 이 중 트럼프 소유 157억 5,000만 개의 토큰 가치는 60억 달러 이상이다.

🚨 $WLFI Perps are now LIVE across major exchanges including @binance

It’s WLFI season. 🦅 🔥 — WLFI (@worldlibertyfi) August 23, 2025

이 수치는 포브스가 추산한 트럼프 대통령의 순자산가치인 50억 달러를 추월한다. 이제 트럼프 대통령의 자산 중 상당한 비중이 디지털 자산에서 유래하며 그의 포트폴리오에는 NFT, 밈코인, 비트코인, 이더리움 등이 존재한다.

그러나 트럼프 대통령의 깊은 관여가 윤리적 논란으로도 이어지고 있다.

최근 트럼프 대통령이 서명한 지니어스법안은 스테이블코인을 규제하지만 이해충돌 문제를 방지할 수 있는 안전 장치는 포함되지 않았다. 이 법안이 통과되는 시기에 월드리버티파이낸셜이 스테이블코인 USD1을 발행하면서 입법자들의 비판도 거세졌다.

WLFI 연결고리가 모든 프로젝트에 호재로 작용하지는 않았다. 렌딩 프로토콜 에이브 코인(AAVE)는 WLFI 파트너십 소문에 8% 급락했다. 프로젝트측은 소문을 빠르게 부인했지만, 디파이 시장에서의 영향력이 얼마나 큰지 보여주었다.

WLFI의 출시는 디파이 시장 전반의 성장시기와 맞물렸다. 디파이 시장의 총 예치 금액(TVL)은 1,670억 달러를 넘었다. 미국에서 우호적인 규제 변화 움직임도 디파이 채택 확대에 대한 투자자 기대감을 높이고 있다. 이러한 흐름에서 디파이에 이용할 만한 코인지갑 관심도 커졌다. 베스트 월렛(Best Wallet, BEST)은 첨단 기능과 직관적 인터페이스로 신생 코인지갑이지만 디파이용 지갑으로 빠르게 입소문을 타고 있으며 특히 프리세일 단계에 있어 주목받고 있다.

디파이 지갑 찾는다면 – 베스트 월렛(BEST)

베스트 월렛은 진화하는 디파이 시장에 맞게 첨단 기능을 제공하는 멀티체인 지갑으로 현재 진행 중인 사전 판매에서 1,500만 달러 이상 모금했다.

베스트 월렛은 비트코인, 이더리움, 솔라나 등 60개 이상의 주요 블록체인을 지원하며 이용자의 웹3, 디파이, 밈코인 활동을 지원할 다양한 기능을 준비했다.

BEST 보유자는 지갑 내 수수료 할인, 초기 프리세일 접근 기회, 높은 스테이킹 보상 등의 혜택을 누릴 수 있다. 베스트 월렛의 미래를 결정할 주요 사안에 대한 거버넌스 참여권도 BEST 보유자에게 부여된다.

출처: 베스트 월렛 공식 X

관심 있는 투자자는 베스트 월렛 토큰을 거래소 상장 전 사전 판매 단계에서 지금 구매할 수 있다. BEST 가격은 $0.025555이지만 몇 시간 후 가격이 인상될 예정이다.

더 자세한 베스트 월렛 소식은 공식 X, 텔레그램, 디스코드 채널에서 확인할 수 있다.