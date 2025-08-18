웰지스틱스, 미국 내 약국 대상 XRP 레저 기반 결제 플랫폼 출시

웰지스틱스 헬스(WGRX)가 미국 6,500개 약국 및 200개 제조업체를 대상으로 XRP 레저 기반 실시간 저비용 결제 플랫폼을 출시하며 헬스케어 분야 최초의 대규모 블록체인 사례를 선보였다.

웰지스틱스 헬스(WGRX)가 미국 내 수천 개의 약국을 위한 XRP 레저 기반 결제 시스템을 출시해 헬스케어 분야에서 최초의 대규모 블록체인 사용 사례 중 하나가 되었다.

주요 내용: 웰지스틱스는 미국 내 6,500개 이상의 약국 및 200개 제조업체를 대상으로 XRP 레저 기반 결제 시스템을 출시했다.

새로운 플랫폼은 실시간 저비용 대금 결제 서비스를 제공하며 HIPAA, AML 등의 기준도 충족한다.

웰지스틱스는 블록체인 사업 추진에도 불구하고 2월 IPO 후 주가가 80% 이상 하락했다.

나스닥에 상장된 제약 유통사 웰지스틱스 헬스(WGRX)가 독립 약국이 의약품 재고 및 자금 관리에 이용할 수 있는 플랫폼을 출시했다고 발표했다. 해당 플랫폼을 이용하면 소형 업체에 부담이 되는 높은 신용 카드 수수료 및 은행을 거칠 때의 처리 지연을 우회할 수 있다.

플랫폼은 의약품 전자상거래 및 ERP 시스템인 RxERP를 통합해 약국과 도매상 직접 대금 결제, 실시간 추적, 저렴한 비용 등을 제공한다.

웰지스틱스, XRP 레저 결제 플랫폼 출시하는 첫 헬스케어 기업

웰지스틱스는 6,500개 이상의 약국 및 200곳의 제조업체로 구성된 네트워크를 보유했으며 XRP 레저를 기반으로 한 결제 솔루션을 출시한 첫 헬스케어 기업 중 한 곳이다. XRP 레저는 리플랩스가 지원하는 오픈소스 블록체인이다.

현재 약국들은 프로그램 베타 버전 이용을 신청할 수 있다.

CEO 브라이언 노튼은 약국 운영자들의 반응이 예상보다 강하다고 언급하며 “업계가 짐작하는 것보다 훨씬 더 미래 지향적으로 블록체인 기술을 바라보고 있다”라고 말했다.

아직 약국에서 직접 리플 코인 XRP를 보유해야 하는지 혹은 통화에서 XRP로 변환해 결제 대금을 처리할지 구체적 작동 방식은 공개되지 않았지만, HIPPA, AML 등 엄격한 기준을 충족하도록 설계되었다.

앞으로 웰지스틱스는 고객 기반을 약국에서 제조업체로 확장하고 궁극적으로는 의사 감독 하에 제약사에서 환자에게 의약품을 바로 보내는 환자 직배송 서비스까지 테스트할 계획이다.

지난 5월 9일 웰지스틱스는 알트코인 XRP를 결제 인프라이자 준비 자산으로 이용하겠다고 발표했으며 5000만 달러의 주식 신용한도 라인을 활용해 자금을 조달했다. 회사측은 프로그래머블 유동성을 확보하고 자사의 헬스케어 네트워크에 걸쳐 온디멘드 인프라를 구축하는 목적을 가졌다고 설명했다.

웰지스틱스는 2016년 설립되어 2024년 다남 헬스에 인수되었으며 이후 2025년 2월 IPO를 통해 나스닥에 상장했다.

웰지스틱스는 오늘날 제약품 유통, 처방전 재고 관리, 미국 내 약국을 대상으로 한 AI 기반 허브 서비스 등을 제공하고 있다.

야심찬 블록체인 사업 계획에도 불구하고 주가는 IPO 이후 고전하고 있다. 2월 상장 후 웰지스틱스 주가는 80% 이상 하락해 금요일에 $0.62에 장을 마감했다. 시가총액은 약 4,700만 달러이다.

XRP 레저, 관심 증가 속 업그레이드 발표

리플랩스의 개발 부서 리플X는 최근 XRP 레저의 2.5.0 업그레이드 버전을 발표했다. 네트워크 기능 및 보안을 강화하는 여러 프로토콜 업그레이드가 포함되었다.

리플엑스 수석 엔지니어 마유카 바다리는 토큰 관리 및 거래 처리를 크게 개선한 이번 업데이트를 두고 역대 “가장 강력한 업그레이드”라고 평가했다.

XLS-85 개정안은 스테이블코인 등 외부 발행 토큰을 지원할 수 있도록 에스크로 시스템을 업그레이드했으며 기관용 애플리케이션을 위한 다목적 토큰도 도입했다.

XRP 레저는 일 평균 활성 주소 수가 3만 5,000개에서 29만 5,000개 이상으로 급증하는 등 펀더멘털의 발전도 두드러졌다.