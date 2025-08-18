솔라나 전망: SEC ETF 연기 결정 후 4.7% 하락

SEC가 솔라나 ETF 승인 결정을 10월16일로 연기하며 시장 안정성과 투자자 보호, 증권 또는 상품 분류 등 이슈를 충분히 검토할 필요가 있다고 밝혔다. 그럼에도 불구하고 솔라나 스테이킹 ETF의 자금 유입세 등 솔라나에 대한 관심이 유지되고 있다.

솔라나 코인(SOL)이 지난주에 200달러를 돌파하며 업계의 주목을 받은 가운데 미 증권거래위원회(SEC)가 솔라나 ETF 결정을 연기하면서 투자자의 낙담에 가격이 후퇴 중이다. 솔라나 코인 시세는 기사 작성 시점 기준 182.93달러로 24시간 전 대비 4.7% 하락했다. 업비트 솔라나 시세도 전일 대비 4.74% 하락한 253,100원을 기록했다.

SEC는 시장 안정성, 투자자 보호, 솔라나 코인의 증권 혹은 상품 분류 등 여러 사안을 검토할 충분한 시간이 필요하다고 결정 연기 사유를 밝혔다.

SEC는 비트코인과 이더리움 ETF 신청서를 검토할 때에도 최종 기한까지 여러 차례 승인 결정을 연기한 바 있다. 다만 솔라나가 상대적으로 신생 네트워크라는 점 및 중앙화된 토큰 분배 구조가 ETF 심사에서 걸림돌이 될 수 있다는 우려가 존재한다.

기관 투자자의 솔라나 수요는 견고

규제적 불확실성에도 불구하고 솔라나 코인의 기관 투자 수요는 꾸준히 증가하고 있다. 렉스 오스프리 솔라나 스테이킹 ETF(SSK)는 이미 운용자산규모(AUM)이 1억 5,000만 달러를 돌파했다. SSK 펀드는 단일 자본 순유입 1,300만 달러를 기록하고 거래량이 6,600만 달러에 달하는 등 인상적 성과를 보여주고 있다. 이러한 양상은 투자자들이 한정적인 상품을 통해서라도 솔라나 코인에 투자하고자 하는 의지를 보여준다.

한편 그레이스케일, 피델리티, 프로셰어스, 캐너리펀드 등 대형 자산운용사들도 솔라나 관련 ETF를 출시하기 위한 신청서를 제출한 상태다. 블랙록은 비트코인과 이더리움 상품에 집중하겠다고 의도적으로 솔라나 시장 진입을 피하고 있다. 이러한 상반된 입장은 기관 투자자 사이 솔라나의 고유한 위험보상 프로필을 시사했다.

암호화폐 투자자라면 크게 세 가지 동향을 주시해야 한다:

규제 당국의 ETF 승인 연기에도 기관 투자금 유입 견고

렉스 오스프리 솔라나 스테이킹 ETF의 초반 강세는 솔라나 미래에 대한 기관 투자자의 조기 확신을 보여준다.

대형 자산운용사들이 엇갈린 입장을 보이고 있다. 블랙록은 아직 솔라나 ETF를 출시할 계획이 없다고 밝혔다.

솔라나 전망 기술적 분석 – 지켜보아야 할 다음 지지선은

솔라나 가격이 어제 190달러선에서 반등하며 50일 이동평균선 188달러를 유지했다. 그러나 오늘 아침에 이 지지선 아래로 하락하면서 추가 하락 가능성에 대한 우려가 커졌다.

솔라나 코인은 8월 초부터 꾸준히 더 높은 저점을 형성하며 상승 추세선을 따랐지만 오늘 잠시 이 추세선 아래로 하락해 다시 회복할 수 있을지에 시선이 집중되고 있다.

출처: 트레이딩뷰

상대 강도 지수(RSI)는 39까지 하락해 시장의 강한 매도 압력을 시사했다. MACD 히스토그램 역시 음의 구간에 진입해 약세 전망을 강화했다.

솔라나 코인이 다시 상승 추세를 시작하려면 우선 50SMA와 상승 추세선이 만나는 188달러 구간을 다시 회복해야 하며 이 경우 상승 삼각 패턴의 천정이 존재하는 198달러를 목표로 삼을 수 있다. 목표 가격 위에서 캔들스틱을 마감한다면 205달러, 214달러까지 오르는 길도 열릴 수 있다.

반대로 다음 주요 지지선은 174달러에 있다. 이 가격 아래로 하락한다면 추가 하락 가능성도 존재한다.

SEC의 ETF 승인 결정 연기, 솔라나 전망에 미칠 영향은

시장은 SEC의 솔라나 ETF 연기 결정을 소화하고 있다. 그러나 블룸버그 애널리스트들은 솔라나 ETF 승인 확률을 95%로 예측했으며 예측 시장은 더 낙관적으로 점치고 있어 아직 투자자의 기대가 여전하다고 볼 수 있다. 주요 분수령이 될 10월에 솔라나 ETF가 SEC의 승인을 받는다면 비트코인, 이더리움과 함께 현물 ETF를 제공하는 소수의 암호화폐가 되어 수십억 달러의 기관 투자금이 유입될 가능성이 있다.

솔라나 코인 시장은 연기 결정 후 잠시 숨고르기에 들어갔지만 다음 결과 및 그에 따른 상승 랠리를 준비하는 모습도 보인다. 솔라나 체인은 밈코인 시장이 특히나 활발해 앞으로 솔라나 ETF가 출시된다면 밈코인 시장도 덩달아 활성화될 가능성이 있다. 이에 따라 지금은 유망 밈코인을 매수할 만한 초기 기회로 볼 수 있다. 프리세일 단계에 있는 토큰6900(TOKEN6900, T6900)가 특히나 순수한 밈코인 컨셉으로 투자자의 관심을 받고 있다.

토큰6900, “바이브 유동성”으로 몇 주 만에 200만 달러 모금, 10일 후 프리세일 종료

토큰6900는 가장 순수한 밈코인을 표방해 어떠한 인센티브나 약속, 로드맵, 유틸리티도 없다. 바로 이러한 정직함이 투자자의 호기심을 자극하고 있으며 이에 따라 사전 판매에서 200만 달러 이상 모금하는 데 성공했다.

출처: 토큰6900 공식 X

토큰6900는 커뮤니티 중심 자산으로 2000년대 인터넷 문화에 대한 향수, 뇌절 투자 컨셉을 이용한다.

지금 투자자는 $0.007에 T6900을 거래소 상장 전 구매할 수 있으며 사전 판매 하드캡(최대 목표 모금액)은 500만 달러이다. 하지만 프로젝트 팀이 10일 후 사전 판매를 종료한다고 발표해 이제 초기 기회가 얼마 남지 않았다.

관심 있는 투자자는 토큰6900 홈페이지에 방문해 베스트 월렛 같은 코인지갑을 연결한 후 ETH, USDT 등의 암호화폐로 T6900을 구매할 수 있다.