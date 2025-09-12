월드코인 전망: WLD 전 세계 일일 거래량 가장 높은 10위 올라

월드코인은 업비트 상장 등으로 거래량이 폭발적으로 증가하며 전 세계 일일 거래량 기준 10위권에 진입했다. 투자자 관심이 크게 늘어난 가운데 주요 지지선 방어 여부에 따라 최대 4달러까지 추가 상승 가능성과 단기 조정 위험이 공존한다.

크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 최종 업데이트: 9월 12, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

월드코인 시가총액이 사상 최고치를 경신했다. 토큰 시세는 전고점 대비 85% 하락했지만 토큰 공급량 인플레이션으로 시가총액이 역대 최고 수준을 기록했다. 인플레이션 우려에도 불구하고 WLD 인기는 이어지고 있다. 월드코인은 거래량 폭증 및 시가총액 최고치 경신에 전 세계에서 가장 많이 거래된 암호화폐 10위 안에 들었으며 소셜 미디어에서는 월드코인 전망 논의가 활발하다.

이토록 월드코인에 관심이 집중된 배경에는 월드코인이 역대 최고 수준의 거래량 캔들을 기록하며 1년 간 유지한 저항선을 돌파했기 때문이다. 촉매제는 무엇이었을까? 바로 국내 최대 가상자산 거래소이자 아시아 최대 규모를 자랑하는 업비트에 월드코인이 상장했기 때문이다. 광범위한 투자자층에 월드코인이 노출되면서 거래량이 폭발적으로 증가했다.

현재 월드코인은 거래량과 시세 움직임이 잠시 둔화되어 2달러 달성 후 1.60 달러 근처에 거래되고 있다. 10월 ETF 승인 결정 마감일이 다가오는 지금, 월드코인은 새로운 촉매제와 자본 이동이 알트코인 가격에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 보여주었다.

월드 코인 전망: 대형 랠리 후 쉬어가기, 4달러 전망 아직 유효한가

출처: 트레이딩뷰

월드코인은 하락 채널 구간에서 강학하게 상승 돌파했다. 이에 따라 월간 저항선 2.00달러에 접근하며 매도 압력에 부딪혔다.

RSI는 과매수 상태에서 식었으며 MACD 모멘텀도 둔화되어 반등 가능성을 암시했다. 월드코인 주요 지지선은 1.60달러에 있다. 이 지지선을 유지한다면 4달러까지 달릴 가능성이 존재한다. 하지만 1.60달러 지지선 방어에 실패한다면 50% 피보나치 되돌림 수준인 1.50달러에서 1.52달러 구간으로 추가 하락할 수 있으며 심지어는 매수 수요가 집중된 1.42달러까지 떨어질 수도 있다.

파생상품 시장에서는 월드코인 미결제약정이 8억 5,200만 달러까지 치솟으며 신기록을 달성한 후 7억 달러 수준으로 후퇴했다. 이는 차익 실현 움직임을 반영하며 시세 변동성이 높다고 암시했다.

월드코인, 신규 파트너사 및 이용자 확대에 채택 가속화

출처: 토큰터미널

펀더멘털 측면에서도 월드코인 채택이 폭발적으로 확대되고 있다. 월드코인은 최근 활성 이용자 수에서 역대 최고치를 경신했으며 라틴아메리카, 아시아, 아프리카, 미국 등 주요 지역에 서비스를 출시했다. 레이저(Razer), 매치 그룹(Match Group) 등의 주요 파트너사와 복수의 시 정부도 프로젝트와 협업 중이다.

채택 확대에 따라 매끄럽고 안전하고 확장성 높은 암호화폐 인프라의 필요성은 점점 커지고 있다. 이제 트레이더들은 토큰 자체만 찾는 것이 아니라 일상에서 암호화폐 이용 및 거래를 쉽게 만들어줄 도구를 찾고 있다. 베스트 월렛이 바로 이 방면에서 두각을 나타내고 있다.

BEST 프리세일 1,600만 달러 임박 – 다음 대세 유틸리티 토큰일까

베스트 월렛(Best Wallet, BEST)은 빠른 속도로 2025년 화제의 유틸리티 프로젝트 중 하나로 떠오르고 있으며 사전 판매 모금액이 1,600만 달러에 접근하고 있다. 베스트 월렛의 차별점은 거대한 모금액이 아닌 코인지갑 작동방식을 재정의하는 로드맵 비전에 있다.

개발팀은 지갑 안에 직접 DEX를 구축하고 암호화폐 직불 카드를 출시해 일상에서 편리하게 암호화폐를 이용할 수 있도록 지원하고자 한다.

게다가 베스트 월렛 이용자는 업커밍 토큰 페이지를 통해 상장 전 유망 ICO 프로젝트에 초기 접근할 수 있다. 결국 베스트 월렛은 단순 암호화폐 보관 솔루션이 아니라 미래 기회를 위한 런치패드라고 할 수 있다.

베스트 월렛은 호언장담만 하지 않고 이미 서비스를 구현하고 있다. 베스트 월렛 모바일 핫월렛은 비트코인, 이더리움, 솔라나를 포함한 60개 이상의 블록체인을 지원하며 업계 최저 수준의 스왑 수수료를 제안하고 2021년에 출시되었던 낡은 지갑의 인터페이스를 탈피했다.

BEST 보유자는 수수료 할인, 프리미엄 기능, APY 84%에 달하는 스테이킹 보상 혜택을 얻을 수 있다.

채택의 가속화 및 베스트 월렛의 모금 현황을 두고 다수의 전문가들은 BEST의 상장 후 성장 잠재력을 높이 평가하고 있다.

베스트 월렛 앱은 직관적이고 모던한 인터페이스를 자랑하며 구글 플레이, 애플 앱스토어 모두에서 다운로드 가능해 접근성도 높다. BEST는 글로벌 서비스를 제공하는 실제 작동 중인 앱을 가진 몇 안 되는 프리세일 코인이라고 할 수 있다.

구매방법은 간단하다. 베스트 월렛 지갑 안에서 암호화폐로 구매하거나 베스트 월렛 프리세일 웹사이트에 방문해 ETH, USDT 등의 암호화폐로 결제할 수 있다.