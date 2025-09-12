[시바이누 뉴스] 백만장자 투자자 “밈코인 불장 올 것” ··· 시바이누 1달러 돌파?

X에서 유저명 ‘Unipcs’로 활동하는 유명 트레이더는 봉크 코인의 잠재력을 알아보고 조기에 투자해 주목을 받은 인물이다. 그는 최근 밈코인 시장이 ‘기하급수적’ 궤적을 그릴 것이라 전망하며 시바이누 코인에 대한 강세 예측을 내놓았다.

그는 특히 시가총액 기준 두 번째로 큰 밈코인인 시바이누가 앞으로 몇 주 동안 주요 수혜 코인이 될 가능성이 높다고 강조했다.

그는 X 게시물에서 솔라나 기반 밈코인이 이번 사이클에서 가장 큰 수혜를 입을 수 있다고 강조하면서도 밈코인 시장 전반에 걸쳐 큰 움직임이 나타나 약세 지지자들이 결국 “손해를 보게 될 것”이라고 주장했다.

그가 단기적으로 가장 높은 상승 잠재력을 지닌다고 본 코인으로는 파트코인(FARTCOIN), 유즈레스(USELESS), 봉크(BONK) 세 가지였다.

그러나 시바이누 코인은 여전히 시가총액 77억 달러로 밈코인 시장 내 확고한 ‘2위’ 자리를 유지하고 있으며 그 뒤를 페페가 따르고 있다.

봉크과 같은 이색 테마 토큰은 여전히 20억 달러 미만의 시가총액에 머물러 있어 Unipcs의 전망대로 밈코인 시즌이 본격화되면 시바이누가 주요 수혜자가 될 가능성이 크다.

시바이누, 0.000015달러 돌파 시 156% 상승 기대돼

시바이누 가격이 하락 삼각형 패턴을 돌파했으며 이는 시바이누의 강세 전망을 뒷받침하는 전형적인 상승 신호로 작용해 앞으로 큰 폭의 상승 가능성을 열어두고 있다.

0.000015달러 돌파는 시바이누의 추세 전환을 확정짓는 강세 신호로 200일 지수 이동 평균선(EMA)과 주요 추세선 저항선, 그리고 공급 영역을 동시에 돌파하게 된다.

이로 인해 최근 국소 고점인 0.00003400달러까지 이어질 수 있는 폭발적인 랠리의 기반이 마련되며 이는 현 수준에서 약 156% 상승 여력을 의미한다.

또한 상대 강도 지수(RSI)가 14일 이동평균선을 상향 돌파하며 매수 신호를 보내는 등 모멘텀이 강화되고 있다.

1달러는 아직 낙관적 목표가지만 생태계의 지속적인 업데이트와 토큰 소각, 채택 확대가 이어질 경우 장기적으로 점차 근접할 가능성이 있다.

한편, 밈코인 시장에 대한 관심이 재점화되면서 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)와 같은 초기 단계 토큰들이 주목을 받고 있으며 추세가 유지된다면 큰 수익률을 제공할 수 있는 위치에 서게 될 것이다.

알트코인 시즌 조짐 ··· 맥시 도지 프리세일에 몰리는 투자자들

도지코인 테마 토큰인 맥시 도지는 마스코트인 맥시 시바견이 아침으로 레드불을 과하게 마신 뒤 가격 차트를 끝없이 응시하는 에너지를 담고 있다.

그리고 프리세일을 통해 모금된 투자금의 최대 25%를 맥시 펀드에 배정해 가장 유망한 토큰에 투자한다. 이러한 포지션은 시장 상승세와 함께 최대 1000배 레버리지를 활용해 폭발적인 수익을 노릴 수 있다.

맥시 도지는 스톱로스 같은 개념을 알지 못한다. 지금은 적봉이 타오르는 시즌이며 오직 우상향만 있을 뿐이다.

MAXI 토큰 구매는 맥시 도지 프리세일 사이트에서 ETH, BNB, USDT, USDC, 또는 카드로 가능하다.