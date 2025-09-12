미 CPI 2.9%로 안정적 ··· 연준 금리 인하 기대감에 비트코인 강세 전망

최근 미국의 인플레이션 지수 발표 이후 미국 연방준비제도이사회(이하 연준)의 금리 인하 기대감이 커지면서 비트코인이 다시 주목받고 있으며 위험 자산 전반에서 상승 흐름이 나타나고 있다.

소비자 물가 지수(CPI)는 전년 대비 2.9%로 안정세를 이어가고 있으며 이에 따라 일부 분석가들은 비트코인이 새로운 가격 발견 단계에 진입해 사상 최고치에 근접한 14만 달러 돌파를 시도할 수 있다고 전망한다.

한편 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 미국 핵심 CPI는 3.1%로 2월 이후 가장 높은 수준을 기록했으며 주간 신규 실업수당 청구 건수는 26만3000 건으로 2021년 10월 이후 최고치를 기록냈다.

Overall US CPI moved up to 2.9% in August, the highest level since January.



US Core CPI (ex-Food/Energy) moved up to 3.1%, the highest level since February.



Despite rising inflation, the Fed is expected to cut rates by 25 bps next week and another 25 bps in October & December. pic.twitter.com/bdDJZ2bBig — Charlie Bilello (@charliebilello) September 11, 2025

연준 완화 전망, 비트코인 사상 최고가 재도전 신호?

미국 10년물 국채 금리는 지난 4월 4일 이후 처음으로 4% 아래로 내려가며 시장이 연말까지 세 차례의 25bp 금리 인하 가능성을 사실상 전적으로 반영하고 있음을 보여줬다.

다가오는 9월 16~17일 연준 FOMC 회의를 앞두고 폴리마켓 기준 금리 인하 전망은 25bp 인하가 84%로 가장 높게 나타났으며 50bp 인하는 13.1%, 동결은 2.4%로 집계되고 있다.

25bp(0.25%p) 금리 인하는 연준이 기준금리를 0.25% 낮춘다는 뜻이다. 예를 들어 연방기금 금리가 2.50%였다면, 인하 이후에는 2.25%가 된다.

이는 연준이 경기 부양을 위해 통화정책 기조를 한층 완화적으로 전환하고 있음을 보여준다.

비트코인에게 금리 인하는 투자자들이 보다 높은 수익률을 찾기 위해 위험 자산으로 자금을 이동시키는 계기가 된다. 낮은 금리는 유동성을 늘리고 달러 가치를 약화시켜 비트코인과 같은 비주권 자산의 매력을 더욱 높일 수 있다.

역사적으로도 시장이 통화 완화를 예상할 때 비트코인은 강세를 보였다. 가장 대표적인 사례는 코로나19 충격으로 연준이 대규모 금리 인하를 단행했던 2020년 3월이다.

5 years ago we had a stock market crisis in 2020. Bitcoin fell 40% in one day and 65% total.



The S&P 500 fell 9.5% on that same day.



Bitcoin bottomed at $4,000 then went up by 17x in the rebound from the crisis as we printed money.



If Bitcoin now falls 45% from the top and… pic.twitter.com/G6YaL8qK2m — Luke Broyles (@luke_broyles) April 7, 2025

연준은 지난 2020년 3월 3일 50bp를 인하한 데 이어 3월 15일에는 100bp를 추가로 낮추며 금리를 사실상 제로 수준(0~0.25%)까지 끌어내렸다.

이 조치는 대규모 양적완화(QE)를 촉발했지만 초기에는 공황 매도가 이어지며 비트코인을 포함한 암호화폐 시장이 급락했다.

그러나 경기 부양책과 저금리 환경이 본격화되자 비트코인은 2020년 3월 약 5,000달러에서 2021년 11월 69,000달러까지 치솟았다.

비트코인, 급등 전 저점?

현재 시장에서도 유사한 흐름이 재현되는 모습이다. CPI 발표 이후 비트코인은 11만 4,500달러를 돌파했으나 하향조정되며 인플레이션 압력이 여전히 높게 작용하고 있음을 드러내고 있다.

$BTC tapped the $114,500 liquidity region and then went down.



Usually, the US market (NY) session has resulted in price correction for Bitcoin.



Also, CPI has increased 0.2% MoM which means inflation is still a concern.



I think today's price action will be very volatile. pic.twitter.com/dnUZjHC8VO — Ted (@TedPillows) September 11, 2025

최근 몇 달간 CPI 발표 직후 비트코인이 평균 9% 하락했던 점을 고려하면 전문가들은 사상 최고치인 12만 4,000달러 돌파에 앞서 10만 5,000~10만 7,000달러 구간을 다시 테스트할 가능성이 높다고 보고 있다.

트레이더 ‘비트불(BitBull)’은 비트코인 차트에서 지난 4월 저점 이후 처음으로 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대의 강세 크로스가 형성된 것을 포착했다.

이 신호는 5일 비트코인의 모멘텀 지표가 플러스로 전환되며 잠재적 추세 반전을 가리킨 시점과 맞물려 나타났다.

Bitcoin just had a MACD golden cross on the daily timeframe.



But this one is a bit different.



For the first time since April bottom, BTC had a MACD bullish cross below 0 line.



Last time it happened, BTC rallied 40% in a month and hit a new ATH. pic.twitter.com/DHSXPu9JJZ — BitBull (@AkaBull_) September 10, 2025

비트불은 과거에도 비슷한 패턴이 대규모 랠리 직전에 나타났다고 강조했다. 그는 “이 신호가 마지막으로 발생했을 때 비트코인은 불과 한 달 만에 40% 급등하며 새로운 최고가를 기록했다”고 설명했다.

이번 MACD 모멘텀 전환은 비트코인이 14만 달러까지 상승할 가능성을 제시하며 이는 파이넘 홀딩스의 니키타 스테파노프 등 여러 애널리스트들의 전망과 궤를 같이한다.

비트와이즈의 매트 호건과 아서 헤이즈는 보다 낙관적인 시나리오로 20만~25만 달러 구간을 제시하고 있다.

기술 분석, 비트코인 불장 지속 기대감 시사

기술적으로는 비트코인이 지난 8월 중순 이후 이어져 온 하락 채널을 돌파하며 현재 차트에는 두 개의 뚜렷한 상승 삼각형 패턴이 확인되고 있다.

첫 번째 패턴은 이미 완성되어 채널 저항선을 돌파하는 원동력을 형성했으며 현재는 하락 국면 속에서 더 큰 규모의 상승 삼각형이 확인되고 있다.

기술 지표에 따르면 목표가는 12만 달러로 단기 및 중기적으로 강세가 예상된다.

그러나 10만 9,116달러 지지선을 지켜봐야 하며 이는 강세 전망이 그대로 유지된다면 강력한 지지선 역할을 할 것이라는 진단이다.

비트코인 10년 차트를 살펴보면 주기적 패턴이 뚜렷하며 2011년 이후 다섯 번째 주요 상승 사이클에 진입하고 있음을 시사한다.

역사적 흐름을 감안하면 비트코인은 현재 비축 구간에서 포물선형 상승 국면으로 이동하는 모습이다.

이 주기적 패턴은 4년 사이클과 유사하며 향후 4~8개월 동안 강한 상승세가 이어질 수 있음을 시사한다.