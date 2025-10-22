트럼프, 중국에 최대 155% 관세 경고 ··· 글로벌 시장 충격받나

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국산 제품에 최대 155%의 관세를 부과하겠다고 경고하면서 글로벌 무역 긴장이 다시 고조되고 있다.

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 앤서니 알바니즈 호주 총리와의 백악관 회담에서 “미국과 중국이 새로운 무역 협정을 체결하지 않을 경우 오는 11월 1일부터 중국산 제품에 대해 최대 155%의 관세를 부과할 것”이라고 밝혔다.

이날 트럼프 대통령과 알바니즈 총리는 중국의 공급망 지배력에 대응하기 위해 대규모 희토류 광물 협정을 체결했다.

President Donald J. Trump welcomes the Prime Minister of Australia, Anthony Albanese @AlboMP, to the White House. 🇺🇸🇦🇺 pic.twitter.com/zKdY2qpEs7 — The White House (@WhiteHouse) October 20, 2025

트럼프 대통령은 “중국은 오랫동안 미국을 이용해 왔지만 그런 시대는 끝났다”며 “중국은 현재 55%의 관세를 부담하고 있으며 협상이 결렬되면 155%로 인상될 수 있다”고 경고했다.

트럼프 대통령은 강경한 발언 속에서도 외교적 돌파구 마련에 대한 자신감을 내비쳤다. 그는 이달 말 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 시진핑 중국 국가주석과 회담할 계획이라며 “이번 논의는 미중 관계를 안정적으로 유지하기 위한 핵심 계기가 될 것”이라고 말했다.

트럼프의 관세 인상 경고, 중국과 협의 이끌어내나

트럼프 대통령의 발언은 미국과 호주가 중국의 공급망 지배력에 대응하기 위해 체결한 85억 달러 규모의 ‘대규모 광물 협정’ 발표 직후 나왔다. 이번 협정은 희토류 광물 채굴 및 정제 분야에 대한 양국의 공동 투자를 포함하며 향후 6개월간 약 10억 달러가 투입될 예정이다.

이 협정은 방위, 항공우주, 전기차 등 전략 산업에 필수적인 희토류 자원의 서방 접근성을 강화하려는 목적을 지닌다.

관세 위협과 수출 제한 조치의 여파는 즉각 금융시장에 반영됐다. 글로벌 증시가 하락 압력을 받는 가운데 암호화폐 시장에서도 대규모 청산이 발생했다.

시장 데이터 플랫폼 코인글래스(CoinGlass)에 따르면 지난 24시간 동안 약 3억 2,929만 달러 규모의 암호화폐 포지션이 청산됐다.

비트코인과 이더리움이 각각 9,158만 달러, 8,621만 달러의 청산 손실을 기록하며 낙폭을 주도했다. 비트코인은 약 10만 7,800달러까지 떨어졌고 이더리움은 3,900달러 선 아래로 밀리며 이번 주 초반의 상승분을 모두 반납했다.

트럼프 대통령의 155% 관세 경고는 이미 부과된 55% 관세에 추가로 적용되는 조치다. 이는 그가 올해 재당선되면서 전에 추진했던 보호무역 정책의 연장선으로 해석된다.

앞서 미국 정부는 10월 11일 첨단 소프트웨어 수출에 대한 새로운 제한 조치를 발표하며 기존 관세에 100%를 추가해 11월 1일부터 시행하겠다고 밝힌 바 있다.

이 같은 강경 대응은 글로벌 공급망 불안과 경기 둔화 우려를 심화시키며 금융시장 전반에 변동성을 키우고 있다.

트럼프 대통령의 관세 위협 이후 글로벌 금융시장이 즉각적으로 반응했다. 24시간 만에 166만 명 이상의 암호화폐 투자자의 포지션이 청산되며 약 193억 3천만 달러 규모의 레버리지 포지션이 사라졌다. 이는 암호화폐 역사상 최대 규모의 청산으로 기록됐다.

🇺🇸 Trump’s tariff threat triggered $19B in crypto liquidations, exposing leverage risks before Bitcoin rebounded above $114K.#trump #tariffhttps://t.co/22NIM3Azwa — Cryptonews.com (@cryptonews) October 13, 2025

이번 사태는 중국이 첨단 기술 생산에 필수적인 희토류 광물에 대한 수출 규제를 강화하기로 한 결정에 대한 미국의 대응으로 촉발됐다. 트럼프 대통령은 자신의 SNS ‘트루스 소셜(Truth Social)’에 “이러한 수출 규제는 중국이 생산하는 거의 모든 제품에 영향을 미친다”고 비판했다.

이에 대해 중국 외교부는 “관세 인상은 문제 해결을 위한 적절한 방식이 아니다”라며 반발했다.

중국 정부는 무역 협상 전략에도 변화를 예고했다. 중국의 무역 협상가인 리청강을 리용제로 교체하며 다가오는 미중 협상에서 보다 강경한 입장을 취할 것으로 보인다.

관세 전쟁과 글로벌 증시 불확실성에 비트코인 10만7천달러 기록

급격한 긴장 고조로 시장 불안이 확산되면서 비트코인은 10만 7,000달러까지 하락했다. 전문가들은 세계 양대 경제 대국 간의 무역 갈등이 장기화될 경우 글로벌 소비자 물가 상승과 주식시장 불안, 주요 산업 자재 접근 제한 등이 이어질 수 있다고 경고했다.

디지털 자산 시장에서는 이미 변동성이 확대되고 있으며 협상 실패 시 이러한 흐름이 11월까지 지속될 가능성도 제기되고 있다.

시장 분석가들은 트럼프 대통령이 실제로 관세 인상을 단행할 경우 미국과 중국 간의 경제적 격차가 더욱 심화되고 암호화폐 시장 전반에 파급 효과가 나타날 것으로 전망했다.

특히 비트코인 채굴 산업의 경우 중국산 하드웨어 의존도가 높아 관세 인상 시 장비 비용 상승과 공급망 차질로 글로벌 채굴 생산량이 감소할 수 있다는 우려가 제기된다.

비트코인은 20일 새벽 11만 1,000달러 이상에서 거래되다가 24시간 만에 약 3% 하락해 10만 7,871달러를 기록했다. 2주 누적 하락폭은 약 13%에 달한다.

이더리움 역시 ETF 자금 유출과 매수세 약화로 하락세를 이어가며 4,000달러 선이 무너졌다. 현재 약 3,872달러 수준에서 거래되고 있으며 기술 분석가들은 3,800달러를 핵심 지지선으로 지목하고 있다. 해당 지지선이 붕괴될 경우 추가 하락 가능성도 배제할 수 없다.

투자자들은 거시적 불확실성이 심화될 경우 비트코인이 10만 7,000~10만 8,000달러 구간에서 지지를 받을 수 있으나 이 선이 무너지면 10만 달러까지 조정이 이어질 수 있다고 경고한다. 투자자 테드 필로우즈는 “비트코인이 107,000달러 아래로 떨어질 경우 10만 달러까지 하락할 위험이 있다”고 밝혔다.

그럼에도 불구하고 다가오는 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담은 미중 무역 긴장 완화의 전환점이 될 수 있다는 기대를 낳고 있다.

스콧 베슨트 미 재무장관은 양국이 입장 차이를 좁히기 위해 정상회담 이전에 추가 회담을 가질 가능성이 높다고 밝혔다. 그는 “정상회담 전, 말레이시아에서 실무급 논의가 진행될 것으로 예상된다”고 말했다.

트럼프 대통령 역시 낙관적인 입장을 내비쳤다. 그는 “한국에서의 회의를 마친 뒤 중국과 매우 공정하고 훌륭한 무역 협정을 체결할 수 있을 것이라 믿는다”며 합의 가능성을 시사했다.

한편 미국 수출입은행은 호주 내 핵심 광물 프로젝트 지원을 위해 22억 달러를 투자한다고 발표했다. 이번 투자는 방위 산업과 통신 분야에 필수적인 희토류 및 중요 광물 개발을 목표로 하며 중국 의존도를 낮추기 위한 전략의 일환으로 해석된다.

트럼프 행정부의 공격적인 무역 정책으로 인한 경제적 영향은 이미 현실화되고 있다. 글로벌 기업들은 올해 들어 미국의 관세 조치와 관련해 약 350억 달러 이상의 추가 비용을 부담한 것으로 보고됐다.

관세 수입이 미국의 예산 적자를 소폭 완화시켜 2025 회계연도 적자가 1조 7,800억 달러 수준으로 줄어들었지만 전문가들은 그 대가가 소비자 물가 상승과 기업 비용 증가로 이어지고 있다고 지적한다.

경제 분석가들은 관세 정책이 단기적으로 재정 수입에는 긍정적일 수 있으나 장기적으로는 글로벌 공급망 불안과 인플레이션 압력을 심화시킬 수 있다고 경고했다.